«Если УЕФА не зассыт, несколько баранок и угроза дисквала отказникам вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло». Губерниев о бойкоте игр с российскими командами

Дмитрий Губерниев призвал УЕФА к санкциям за бойкот игр с россиянами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

Вскоре после решения УЕФА об отказе играть с российскими командами заявили в Англии, Польше, Латвии, Швеции и Дании.

«По поводу отказников в футболе. Если УЕФА не зассыт и возьмет на вооружение теннисный пример, когда Уимблдон сначала хорохорился, а потом попал под жесточайшие санкции и заткнулся, – так вот, несколько баранок отказникам и угроза дисквала спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками! Если только УЕФА не зассыт», – сказал .

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