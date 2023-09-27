«Если УЕФА не зассыт, несколько баранок и угроза дисквала отказникам вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло». Губерниев о бойкоте игр с российскими командами

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Уимблдон Дмитрий Губерниев квалификация Евро U-17 контент Футбол

Дмитрий Губерниев призвал УЕФА к санкциям за бойкот игр с россиянами.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

Вскоре после решения УЕФА об отказе играть с российскими командами заявили в Англии, Польше, Латвии, Швеции и Дании.

«По поводу отказников в футболе. Если УЕФА не зассыт и возьмет на вооружение теннисный пример, когда Уимблдон сначала хорохорился, а потом попал под жесточайшие санкции и заткнулся, – так вот, несколько баранок отказникам и угроза дисквала спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками! Если только УЕФА не зассыт», – сказал Губерниев.

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71 комментарий

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Natan Pilkin
УЕФА спит и во сне видит, как бы перессориться с половиной Европы, чтобы в далёкой северной стране Димка Губерниев признал, что они не зассали
+69
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Guillermo
Ответ Дядя ТУРА
что значит зассыт? это рационально будет не допускать 1 страну, чтоб не отказались несколько
Рациональность в том, чтобы не допускать таких ситуаций в принципе. Устроили балаган хочу/не хочу. С Косово кстати всех заставили играть.
+39
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+34
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SmilingBy
Ответ Андрей Шабанов
Комментарий скрыт
Вы не из МИД РФ? Уж очень слог похож.
+36
-8
+28
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Альтависта
УЕФА сами открыли этот ящик, не мы.
Если не будут последовательны и переобуются, то к чёрту их.
Если начнут лепить технари отказникам, то нужно оставаться и играть, и не слушать всяких маразматиков про унижение без флага и прочий бред.
+29
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+22
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Lanw1
Губерниев настоящий эксперт по ссанью в штаны
+10
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velvetdust2008
Ответ SmilingBy
Вы не из МИД РФ? Уж очень слог похож.
МГИМО финишд
+7
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Саша Пушкин
Ответ Альтависта
УЕФА сами открыли этот ящик, не мы. Если не будут последовательны и переобуются, то к чёрту их. Если начнут лепить технари отказникам, то нужно оставаться и играть, и не слушать всяких маразматиков про унижение без флага и прочий бред.
Я как вижу:
наши могли чинушам из УЕФА занести бабла по старой памяти, связи ведь еще не нарушены.
УЕФА это бабло, допустив сборную России, отработал, сборные объявили бойкот и все остались в плюсе.
*Наши создали информационный повод и продемонстрировали, что работают, но нас опять угнетают проклятые русофобы.
*Мафия из УЕФА подняла бабла по легкому.
*Европейские сборные в очередной раз показали свое единство в вопросе отношения к упражнениям Кремля.
+12
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Вечно в бане
Можно влепить баранки, можно угрожать дисквалом, все можно.
Но перенесем ситуацию в более приземленное русло, представим ситуацию. Вы начальник отдела чего-нибудь, под вашим руководством коллектив из 20-30 человек, и вот приходят к вам люди и говорят: «Вася Иванов, такой-то такой-то, работать мы с ним не хотим». Можно грозиться увольнениями, можно посылать сотрудников на хрен с их требованиями, но если большинство коллектива поддерживает это мнение, то на хрен пойдёт не оно, а Вася Иванов, пусть он даже тысячу раз прав, и вообще не при чем.
Тут будет тоже самое, чем больше стран заявят об отказе играть с Россией, тем меньше шансов, что мы будем где-то играть. Это история не про «зассыт», а про базовые принципы управления организацией.
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Анатолий Magicbrain
Дима должен стать министром культуры, место давно ждет человека. Кто еще скажет на открытии выставки «художник не зассал». Это будет логическим завершением нынешней кадровой политики
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Виктор Челядинов
Человеческий облик ни УЕФА, ни кто другой вам уже никто не вернёт.
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Сергей48
Культура слова потрясающая у Губерниева!👎
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Dinamik1
Я вот что думаю.Когда богатейшие клубы хотели создать свою лигу УЕФА выстояла и не дало этому случится может и тут выстоит.
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Вечно в бане
Ответ Александр Сачков
Нормальный руководитель вызовет к себе Васю и пару-тройку бойкотеров и спросит, в чем проблема?
Скажут бойкотеры, что Вася - #####(нехороший человек), и работать они с ним не будут. Дальше что делаем?
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mmaxx
Ответ Андрей Шабанов
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В понятие ассоциации заложен несколько другой смысл
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Виктор Войнов
Уверен сами игроки других команд сыграть с нашими не против. А решения идиоты чиновники принимают
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Александр Сачков
Ответ Вечно в бане
Можно влепить баранки, можно угрожать дисквалом, все можно. Но перенесем ситуацию в более приземленное русло, представим ситуацию. Вы начальник отдела чего-нибудь, под вашим руководством коллектив из 20-30 человек, и вот приходят к вам люди и говорят: «Вася Иванов, такой-то такой-то, работать мы с ним не хотим». Можно грозиться увольнениями, можно посылать сотрудников на хрен с их требованиями, но если большинство коллектива поддерживает это мнение, то на хрен пойдёт не оно, а Вася Иванов, пусть он даже тысячу раз прав, и вообще не при чем. Тут будет тоже самое, чем больше стран заявят об отказе играть с Россией, тем меньше шансов, что мы будем где-то играть. Это история не про «зассыт», а про базовые принципы управления организацией.
Нормальный руководитель вызовет к себе Васю и пару-тройку бойкотеров и спросит, в чем проблема?
+1
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Вова Пупкин
А слово "зассыт" разве не подвергается модерации? Странно. Я пишу слова в постах: "клоун", "скакун", "бандерлог" и модераторы мои посты удаляют. А его Величество Губерниев позволяет себе 2 раза употребить некультурное слово и это нормально.😂😂😂
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DVS1
Ответ Виктор Челядинов
я украинец
Да это сразу видно по воспитанию (его отсутствию), мог бы и не писать
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Андрей Шабанов
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Ответ damondiamond
пхпхпх вот именно, что в УЕФА остаётся более 40 стран, а перечисленные вами и будут между собой играть товарищеские турниры))
товарняки пусть Украина с Польшей катают, в поддавки, а Лёва и Щенсны пусть на колени встанут и в ножки поклонятся, а потом милостиво позволят украинцам накидать им пару мячей... по 0:10, а поляки будут стоять и аплодировать, ведь они весь балаган ради жовто блакитных развели?

в Кракове, потом в Киеве, потом в Варшаве... итд...
КАКОЕ ИМ ЕВРО!? Играют хуже некуда...

Дания со Швецией то же самое, пусть по 2:2 своих делают, клоуны позорные...

Англия бы вообще заткнулась, главные лузеры европейского футбола, их не исключишь, но развести на несколько миллионов можно...

Латвия пускай с Литвой катает, хоть где-нибудь бы они могли вместе пересечься, потому что в хоккее они друг от друга в два этажа...
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Идеальный шторм
Ответ Виктор Челядинов
Человеческий облик ни УЕФА, ни кто другой вам уже никто не вернёт.
А вы русский?
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Аврал
Какой-то дворовый понт.Потом скажет-саечкуза испуг...)
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Rumov
УЕФА не зассыт.
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Александр Сачков
Ответ Вечно в бане
Скажут бойкотеры, что Вася - #####(нехороший человек), и работать они с ним не будут. Дальше что делаем?
Спрашиваем, что в нем плохого? Пьет? А Вы сами трезвенники, господа? План срывает? Да нет, работает не хуже других.
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Андрей Шабанов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ damondiamond
посмотрю на УЕФА, когда начнут выходить оттуда федерации) там не далеко и Суперлига всплывёт)) УЕФА сделает все, чтобы не потерять европейские страны)
какие?
Польша?
да их выгнать просто надо оттуда!

Пускай попинают мячик с Легией и Гданьском, а Лева забьёт пента трик, если не желают соблюдать принципы спорта

то же самое касается Украины, Швеции...

в УЕФА всё равно остаётся более 40 стран...
Сербия, Беларусь, Турция, Венгрия, Казахстан наверняка не против игр с Россией...
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Pawel K
В следующий раз Губерниев придёт на очередное шоу к Лупе и Пупе, где будет звонить Чеферину и говорить, что он - ссыкло?
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