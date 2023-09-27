«Если УЕФА не зассыт, несколько баранок и угроза дисквала отказникам вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло». Губерниев о бойкоте игр с российскими командами
Дмитрий Губерниев призвал УЕФА к санкциям за бойкот игр с россиянами.
Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
Вскоре после решения УЕФА об отказе играть с российскими командами заявили в Англии, Польше, Латвии, Швеции и Дании.
«По поводу отказников в футболе. Если УЕФА не зассыт и возьмет на вооружение теннисный пример, когда Уимблдон сначала хорохорился, а потом попал под жесточайшие санкции и заткнулся, – так вот, несколько баранок отказникам и угроза дисквала спокойно вернут юношеский еврофутбол в нормальное русло с юными россиянами-участниками! Если только УЕФА не зассыт», – сказал Губерниев.
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Если не будут последовательны и переобуются, то к чёрту их.
Если начнут лепить технари отказникам, то нужно оставаться и играть, и не слушать всяких маразматиков про унижение без флага и прочий бред.
наши могли чинушам из УЕФА занести бабла по старой памяти, связи ведь еще не нарушены.
УЕФА это бабло, допустив сборную России, отработал, сборные объявили бойкот и все остались в плюсе.
*Наши создали информационный повод и продемонстрировали, что работают, но нас опять угнетают проклятые русофобы.
*Мафия из УЕФА подняла бабла по легкому.
*Европейские сборные в очередной раз показали свое единство в вопросе отношения к упражнениям Кремля.
Но перенесем ситуацию в более приземленное русло, представим ситуацию. Вы начальник отдела чего-нибудь, под вашим руководством коллектив из 20-30 человек, и вот приходят к вам люди и говорят: «Вася Иванов, такой-то такой-то, работать мы с ним не хотим». Можно грозиться увольнениями, можно посылать сотрудников на хрен с их требованиями, но если большинство коллектива поддерживает это мнение, то на хрен пойдёт не оно, а Вася Иванов, пусть он даже тысячу раз прав, и вообще не при чем.
Тут будет тоже самое, чем больше стран заявят об отказе играть с Россией, тем меньше шансов, что мы будем где-то играть. Это история не про «зассыт», а про базовые принципы управления организацией.
в Кракове, потом в Киеве, потом в Варшаве... итд...
КАКОЕ ИМ ЕВРО!? Играют хуже некуда...
Дания со Швецией то же самое, пусть по 2:2 своих делают, клоуны позорные...
Англия бы вообще заткнулась, главные лузеры европейского футбола, их не исключишь, но развести на несколько миллионов можно...
Латвия пускай с Литвой катает, хоть где-нибудь бы они могли вместе пересечься, потому что в хоккее они друг от друга в два этажа...
Польша?
да их выгнать просто надо оттуда!
Пускай попинают мячик с Легией и Гданьском, а Лева забьёт пента трик, если не желают соблюдать принципы спорта
то же самое касается Украины, Швеции...
в УЕФА всё равно остаётся более 40 стран...
Сербия, Беларусь, Турция, Венгрия, Казахстан наверняка не против игр с Россией...