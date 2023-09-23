Олег Романцев: «Головин, Миранчук и Захарян выступают в чемпионатах не слишком дружественных нам стран. Это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян»

Теги Монако Владимир Бесчастных премьер-лига Россия Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Олег Романцев Виктор Онопко Андрей Канчельскис Валерий Карпин Сергей Кирьяков Юрий Никифоров Алексей Миранчук Александр Головин Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Олег Романцев оценил Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна.

«Кстати, Головин и Миранчук, а теперь и Захарян, выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян. Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень РПЛ стал намного слабее.

А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его «Монако», как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной.

Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь», – сказал экс-тренер «Спартака».

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6 комментариев

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Malcolm
Увы, но 3 человека это немного...
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Olga.t
Вот и старшее поколение мыслит рационально и конструктивно, а не пропагандистскими штампами. Спасибо Олегу Ивановичу за взвешенную оценку российского и европейского футбола.
Моё почтение.
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selso99
Двое играют в пятом по силе чемпионате, двое сидят на лавке. Так себе повод для гордости.
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инок
У Хиддинка все игроки были из Российского чемпионата. Он нашел нужные слова, что бы менталитет игроков поменять и они не боялись выходить и играть на поле.
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Фут.Боль
Ответ Malcolm
Увы, но 3 человека это немного...
Кузяев еще
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