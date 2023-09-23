Олег Романцев: «Головин, Миранчук и Захарян выступают в чемпионатах не слишком дружественных нам стран. Это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян»

Олег Романцев оценил Александра Головина, Алексея Миранчука и Арсена Захаряна.

«Кстати, Головин и , а теперь и , выступают сейчас в чемпионатах не слишком дружественных нам Франции, Италии и Испании. А это говорит о том, что интерес к нашему футболу не потерян. Не думаю, что после отъезда этих ребят уровень стал намного слабее.

А вот сами они заметно окрепли и прибавили. Сужу по тому, какую мобильность и быстроту мышления показал в Дохе Головин, в игре которого чувствовался полученный опыт выступления на другом уровне. Хотя его «Монако», как и сам французский чемпионат, не принадлежат к категории топовых.

Именно о возможности окрепнуть, стать сильней, проверить себя в футболе с другими требованиями и говорил Карпин. И это не раз подтверждалось теми, кто вначале 90-х уезжал в Испанию, Англию, Португалию, Италию, Францию и возвращался домой, чтобы защищать цвета своей сборной.

Вспомните Онопко и Никифорова, Карпина и Мостового, Аленичева и Канчельскиса, Бесчастных и Кирьякова... Всех и не перечислишь», – сказал экс-тренер «Спартака».

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