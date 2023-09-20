Андрей Канчельскис: «10 лет говорю футболистам – уезжайте в Европу. Надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень РПЛ»

Андрей Канчельскис посоветовал российским игрокам уезжать в иностранные лиги.

«Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение – переходите туда! Нашим футболистам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень чемпионата России.

Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом – собирайте чемоданы и на вокзал! Европейские клубы интересуются избранными российскими футболистами, не всем это дано. Кто предложения не получит, будет продолжать играть в России», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Карпин о совете уезжать из РПЛ: «Речь шла о лучших лигах Европы, а не о повальном отъезде. Слова выдергивают из контекста, как захочется»

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