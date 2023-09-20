Андрей Канчельскис: «10 лет говорю футболистам – уезжайте в Европу. Надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис посоветовал российским игрокам уезжать в иностранные лиги.

«Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение – переходите туда! Нашим футболистам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень чемпионата России.

Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом – собирайте чемоданы и на вокзал! Европейские клубы интересуются избранными российскими футболистами, не всем это дано. Кто предложения не получит, будет продолжать играть в России», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед». 

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8 комментариев

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Валера, уходи!!!
вот они смотрят на Мостового и думают: да нахрен нам такое развитие? ну поиграл человек в Испании, а толку?денег нет даже на лицензию...
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savik-A.M.
меня всегда прикалывало мантра "уехать в Европу" . Все клубы РПЛ находятся географически в Европе , Беларусь , Молдавия или Кипр тоже Европа ,
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Давид Agabekyan
Ответ savik-A.M.
меня всегда прикалывало мантра "уехать в Европу" . Все клубы РПЛ находятся географически в Европе , Беларусь , Молдавия или Кипр тоже Европа ,
Географически Россия больше в Азии, но тут важно что по футбольному мы в Европе, поэтому ещё бредовее звучит
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Давид Agabekyan
Ответ Уся Ваткин
а политически - и вовсе в средневековье
Средневековье? Что-то ты не добрал. До нашей эры может?
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Уся Ваткин
Ответ Давид Agabekyan
Средневековье? Что-то ты не добрал. До нашей эры может?
Не торопись, это будет на следующем историческом витке
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