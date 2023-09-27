Зюганов об условиях допуска российских команд U17 от УЕФА: «Они просто хотят унизить флаг, гимн и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно»

Геннадий Зюганов поделился мнением об условиях допуска российских команд.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

– Нам надо укреплять свои внутренние спортивные организации, надо не хныкать. А эти провокаторы будут выступать, потому что они не готовы соперничать, соревноваться – за этим стоит американская политика. А Европа, к сожалению, полностью зависима.

Нам надо поспокойнее, поувереннее заниматься своим делом, тренироваться и работать.

– Должны ли мы выступать без флага, гимна и на нейтральной территории?

– Я категорически против. Они просто хотят унизить и флаг, и гимн, и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно.

– Надо отказаться от предложения УЕФА?

– Не в этом дело. УЕФА опять подмял под себя все. Мы должны играть, представляя страну, свой спорт, представляя нашу историю и культуру.

В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались. Это ненормально, – сказал депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ.

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