Зюганов об условиях допуска российских команд U17 от УЕФА: «Они просто хотят унизить флаг, гимн и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Государственная дума Политика Геннадий Зюганов Футбол

Геннадий Зюганов поделился мнением об условиях допуска российских команд.

Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

– Нам надо укреплять свои внутренние спортивные организации, надо не хныкать. А эти провокаторы будут выступать, потому что они не готовы соперничать, соревноваться – за этим стоит американская политика. А Европа, к сожалению, полностью зависима.

Нам надо поспокойнее, поувереннее заниматься своим делом, тренироваться и работать.

– Должны ли мы выступать без флага, гимна и на нейтральной территории?

– Я категорически против. Они просто хотят унизить и флаг, и гимн, и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно.

– Надо отказаться от предложения УЕФА?

– Не в этом дело. УЕФА опять подмял под себя все. Мы должны играть, представляя страну, свой спорт, представляя нашу историю и культуру.

В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались. Это ненормально, – сказал депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ.

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62 комментария

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Любезный Коссутий
наличие муляжей депутатов, в парламенте, намного сильнее унижает страну
+97
-6
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Gleb
Напомню, этому человеку 79 лет. Он и такие как он просто ломают жизнь молодым россиянам, которые действительно ни в чём не виноваты и так и не успели пожить более-менее нормально
+44
-1
+43
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unreality
Ответ mi1an
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Ну, типа ты прав, таков современный мир. Но с другой стороны, гражданину России должно быть плевать что там у НИХ. И то, что у них такие же клоуны, оправданием для наших клоунов не является.
Вот Зюганов.. коммунист и капиталист в одном флаконе)
+26
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+25
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Антиглор17
Маразматики 70+ одну и ту же чушь несут.
+15
0
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(_Баловень:)_)
я одного не могу понять: с 14-го года мы под нейтральным флагом и с Чайковским вместо гимна - и всё норм было.
а сейчас то что изменилось?
бред
+14
-1
+13
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Roman Araslanov
А вы разве не этим занимаетесь?
+13
-2
+11
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Ебздрогыч
Господи, даже у Зю спросили!
+14
-4
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Marat_NJL
Ответ mi1an
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Главное приплести «все страны», а не своей чего-то хорошего желать)
+8
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Marat_NJL
А ты унижаешь само понятие многопартийности, попукивая впустую в госдуме уже 4-ый десяток лет.
+8
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Александр Жердин
Смешно слышать про честь и достоинство от главного оппортуниста Зюганова.
+7
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OldRedWhite
Всю свою политическую жизнь КПРФ и лично Геннадий Андреевич ведут себя гордо и достойно !
Коммунисты знакомые с иронией уже минусуют )
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igls54
Крокодил Гена:―Я им покажу, как Чебурашек обижать! Браконьеры несчастные!
+7
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Marat_NJL
Ответ mi1an
ну так а вы не думали что западные ценности насаждаемые в 90е как раз и создавали эту прослойку чертей которых вы поносите если бы они были не предателями - они бы делали хорошее для страны - вот вопрос как предателей вычислить и вычистить?
Западные ценности))) опять)
За счет насаждаемого в 90-е, пока страна переходила с плановой на рыночную экономику в т.ч. страна довольно жирно жила с десяток лет, когда нефтегазовое бабло уходило в инвестиции тех производств, которые реально были востребованы, а не в топку убыточных заводов с невостребованными товарами.
Но об этом читать нужно, экономику учить, а не смотреть то, где говорят о западных ценностях) ты бы без этих насаждаемых западных ценностей так бы и не узнал, что такое интернет вообще) а то сидит теперь, умничает в интернетах)
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Marat_NJL
Ответ mi1an
Так мы с чем сравниваем? с какой-то влажной мечтой.. с идеальным городом обществом.. страной? Если везде своя дичь которая соответствует современному обществу.
Мы много с чем сравнивать можем. Но хотим только сравнивать плохое, чтобы за то хорошее, что там есть, очень досадно за нас не было)
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mumumu
Будь гордым и достойным,уйди уже с Госдумы,хватит позориться
+5
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+5
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melowchi
Да всё уже, успокойся. Завтра-послезавтра уефа всё откатит и проблема решится сама
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Marat_NJL
Ответ СИ
Митрофанов с Алаевым, это и есть результат работы рабочей группы рфс совместной с русофобской уефа? Какой позор! Как можно было согласиться на такие позорные условия? Я считаю прокуратура, фсб и минюст должны дать оценку действиям чиновников рфс и РПЛ Митрофанова с Алаевым. Митрофанов с Алаевым, на какие следующие позорные условия враждебного запада вы дадите согласие?
Я бы предложил тебя на следующее заседание УЕФА отправить. Хоть на эмоциях оплюешь там всех)
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Забыл свое имя
Где они были с такими лозунгами, когда без флага ездили на Олимпиады в Токио и Корею?
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(_Баловень:)_)
и? нельзя ехать на международные соревнования без флага? 8 лет ездили и норм было
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ melowchi
Да всё уже, успокойся. Завтра-послезавтра уефа всё откатит и проблема решится сама
Так они походу почву готовят. Типа мы и сами бы отказались на таких условиях играть
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Roman Dementiev
Читаешь комменты к подобным новостям и кажется, что люди у нас адекватные, понимающие весь происходящий ужас.
А потом открываешь любую новость а-ля "Польша отказалась играть с Россией", читаешь там и понимаешь - показалось.
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Koulmann
Какие они лицемеры.
Борцы только что сьездили, всех Zиганутых отсеяли, в итоге почти без эксцессов выступили.
Все радовались их победам. Без формы, без гимна, без цветов.

Все в стиле русских чиновников. Ругаем, но втихаря делаем. Америку ругает, но втихаря ездим, детей там устраиваем и деньги вкладываем. Так и тут.
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(_Баловень:)_)
Ответ mi1an
болели гордились... но надо посылать этих ребят - если спорт не вне политики... вы же согласны что спорт вне политики тем более олимпиады
да не бывает спорта вне политики. А Олимпиада была вне политики только древних временах
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Sarumian
..Унизил флаг, гимн и страну...

Это Зюганов про себя ? Когда испугался ответственности и отдал пост президента алкашу ?
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bibendum
Уж кто бы говорил о гордости и достоинстве, но только не зюганов.
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