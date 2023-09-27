Зюганов об условиях допуска российских команд U17 от УЕФА: «Они просто хотят унизить флаг, гимн и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно»
Геннадий Зюганов поделился мнением об условиях допуска российских команд.
Вчера УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории.
– Нам надо укреплять свои внутренние спортивные организации, надо не хныкать. А эти провокаторы будут выступать, потому что они не готовы соперничать, соревноваться – за этим стоит американская политика. А Европа, к сожалению, полностью зависима.
Нам надо поспокойнее, поувереннее заниматься своим делом, тренироваться и работать.
– Должны ли мы выступать без флага, гимна и на нейтральной территории?
– Я категорически против. Они просто хотят унизить и флаг, и гимн, и страну. Это ненормально. Надо вести себя гордо и достойно.
– Надо отказаться от предложения УЕФА?
– Не в этом дело. УЕФА опять подмял под себя все. Мы должны играть, представляя страну, свой спорт, представляя нашу историю и культуру.
В этом смысл соревнований, а не в том, что тебя выпустили и заставляют унижать свой флаг, свой герб, своих предков, которые сражались. Это ненормально, – сказал депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ.
Швеция и Дания будут бойкотировать матчи с командами России U17
Польша и Латвия будут бойкотировать матчи с командами России U17 в случае допуска: «Это единственно правильное решение»
«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Вот Зюганов.. коммунист и капиталист в одном флаконе)
а сейчас то что изменилось?
бред
Коммунисты знакомые с иронией уже минусуют )
За счет насаждаемого в 90-е, пока страна переходила с плановой на рыночную экономику в т.ч. страна довольно жирно жила с десяток лет, когда нефтегазовое бабло уходило в инвестиции тех производств, которые реально были востребованы, а не в топку убыточных заводов с невостребованными товарами.
Но об этом читать нужно, экономику учить, а не смотреть то, где говорят о западных ценностях) ты бы без этих насаждаемых западных ценностей так бы и не узнал, что такое интернет вообще) а то сидит теперь, умничает в интернетах)
А потом открываешь любую новость а-ля "Польша отказалась играть с Россией", читаешь там и понимаешь - показалось.
Борцы только что сьездили, всех Zиганутых отсеяли, в итоге почти без эксцессов выступили.
Все радовались их победам. Без формы, без гимна, без цветов.
Все в стиле русских чиновников. Ругаем, но втихаря делаем. Америку ругает, но втихаря ездим, детей там устраиваем и деньги вкладываем. Так и тут.
Это Зюганов про себя ? Когда испугался ответственности и отдал пост президента алкашу ?