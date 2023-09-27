Глушаков о допуске российских команд U17: «Потихоньку будут давать нашим ребятам играть. Все идет планомерно, все будет хорошо»

Во вторник разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

«Со временем должно все нормализоваться, потихоньку будут давать нашим ребятам играть в еврокубках и других соревнованиях, таких как чемпионат Европы – сначала на молодежном уровне, а потом и на взрослом.

Все идет планомерно, всему свое время, и я думаю, все будет хорошо», – сказал бывший игрок « » и сборной России.

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