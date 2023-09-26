Почеттино о том, что владельцы заходят в раздевалку «Челси»: «Здорово, им рады, они знают, как себя вести. Это их клуб, они могут делать что угодно»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино не против того, чтобы руководство посещало раздевалку.

«На протяжении всей карьеры, будучи тренером «Эспаньола», «Саутгемптона», «Тоттенхэма» и «ПСЖ», я считал, что хорошо, когда владелец заходит в раздевалку.

Важнее всего то, как они относятся к игрокам. Если все происходит корректно и правильно, то им только рады.

После моей пресс-конференции в воскресенье они зашли к нам и поделились мнением, как обычно. То же было после матчей с «Ливерпулем», «Лутоном», «Ноттингем Форест».

Заходят Пол [Уинстэнли], Лоуренс [Стюарт], Бехдад [Эгбали], иногда Тодд [Боули] – они дают свои комментарии, мы всегда обсуждаем игру после того, как я заканчиваю разговор со СМИ.

Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что всегда здорово, что они хотят с нами поделиться чем-то, поприветствовать игроков. Если бы они приходили для того, чтобы выступить с речью или чем-то еще, это, возможно, было бы другое дело. Но их подход только приветствуется. Они владеют клубом, так что могут делать что угодно, думаю.

Послематчевую речь должен произносить я – либо игроки, капитан. Это не дело владельцев, каким бы ни был результат. Но они хорошо понимают, как нужно себя вести», – заявил главный тренер «Челси».

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25 комментариев

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Mbest77
Ответил так, как будто тренирует Ахмат
+26
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timerassl
Поч так прогнулся, что не разогнуться
+8
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luu
Аргентинский пиджак
+6
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Egresss
Ответ Ahmad Munir
Почеттино: Босс, трудное время. Новые владельцы, новый тренерский штаб, новая команда. Одни новички, все зелёные, у многих вообще нет опыта в АПЛ, нет сыгранности. Боели: А давайте ещё избавимся от Кепы и Лукаку? Почеттино: А давайте
Лукаку сам пошел в отказ играть за Челси
+4
0
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T622222
А в душ?
+3
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Ahmad Munir
Почеттино: Босс, трудное время. Новые владельцы, новый тренерский штаб, новая команда. Одни новички, все зелёные, у многих вообще нет опыта в АПЛ, нет сыгранности.
Боели: А давайте ещё избавимся от Кепы и Лукаку?
Почеттино: А давайте
+3
-1
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dimamak10
Ответ Ahmad Munir
Почеттино: Босс, трудное время. Новые владельцы, новый тренерский штаб, новая команда. Одни новички, все зелёные, у многих вообще нет опыта в АПЛ, нет сыгранности. Боели: А давайте ещё избавимся от Кепы и Лукаку? Почеттино: А давайте
Боули Почеттино:
Какой состав выпустишь на игру ?
Какой скажете , такой и выпущу
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Магомед Саид Амирханов
Иванов вошёл в чат
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Johnie
Посмотрите интервью Смертина в Коммент.Шоу и как по рассказам Абрамович себя вёл при покупке клуба.

Найди 10 отличий
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Konstar
Ответ T622222
А в душ?
Там Саламыч
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Я всех их сделал
Что угодно? Ну ок, после очередного поражения тогда Боули придёт в раздевалку и прикажет самому крупному и сильному из толпы негров от всей души дать Почеттино в морду за его работу, а то и лимоны запихает кое-куда
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dimamak10
Смотрят хватает ли всем места в раздевалке
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Mbest77
Ну что можно сказать, он готов к переходу в Ахмат.
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Spaten
Ждёт Абрамовича, а тот все не заходит
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Антиглор17
Ну вообще то нет, это не норма. Вдалелец после игры с поздравлениями на пару слово окей, но экскурсии водить перебор.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
В смысле что угодно? Есть контракты, где прописываются обязательства сторон. Что угодно никто не имеет права делать. Ты даже на своей частной собственности не имеешь права делать всё, что захочешь.
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Томаш Спенсер
Заходит боули в раздевалку, показывает на мудрика: сегодня этого приведи... 😏
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Влад Панарин
Это как бухгалтер будет говорить артисту..Или, да да конечно, за ваши деньги любая дичь)
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Усатая Козляра
ничего нормального в этом нет
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U
Школа ПСЖ не прошла даром.
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Евгений Дмитриченко
Почеттино о том, что владельцы тренируют «Челси»: «Здорово, им рады, они знают, как себя вести. Это их клуб, они могут делать что угодно»
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Александр Сучков
Ответ Mbest77
Ответил так, как будто тренирует Ахмат
всегда умиляет, когда все преподносится так, будто за границей сплошь и рядом воспитанные и учтивые взаимоотношения, как межличностные, так и бизнес.
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Тюменец
Ответ Томаш Спенсер
Заходит боули в раздевалку, показывает на мудрика: сегодня этого приведи... 😏
Ахаха! «Приведи и… оставайся сам!»))
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