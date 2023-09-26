Почеттино о том, что владельцы заходят в раздевалку «Челси»: «Здорово, им рады, они знают, как себя вести. Это их клуб, они могут делать что угодно»
Маурисио Почеттино не против того, чтобы руководство посещало раздевалку.
«На протяжении всей карьеры, будучи тренером «Эспаньола», «Саутгемптона», «Тоттенхэма» и «ПСЖ», я считал, что хорошо, когда владелец заходит в раздевалку.
Важнее всего то, как они относятся к игрокам. Если все происходит корректно и правильно, то им только рады.
После моей пресс-конференции в воскресенье они зашли к нам и поделились мнением, как обычно. То же было после матчей с «Ливерпулем», «Лутоном», «Ноттингем Форест».
Заходят Пол [Уинстэнли], Лоуренс [Стюарт], Бехдад [Эгбали], иногда Тодд [Боули] – они дают свои комментарии, мы всегда обсуждаем игру после того, как я заканчиваю разговор со СМИ.
Я не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что всегда здорово, что они хотят с нами поделиться чем-то, поприветствовать игроков. Если бы они приходили для того, чтобы выступить с речью или чем-то еще, это, возможно, было бы другое дело. Но их подход только приветствуется. Они владеют клубом, так что могут делать что угодно, думаю.
Послематчевую речь должен произносить я – либо игроки, капитан. Это не дело владельцев, каким бы ни был результат. Но они хорошо понимают, как нужно себя вести», – заявил главный тренер «Челси».
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