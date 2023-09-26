Габриэль Агбонлахор: «Челси» уже не пугает, смотришь на состав и задаешься вопросом, на что ушел миллиард. 15-миллионная полузащита «Виллы» задавила их»

Габриэль Агбонлахор считает, что «Челси» при Маурисио Почеттино никого не пугает.

« нестабильно играет в нападении. Мудрику нужны время и индивидуальные тренировки. Пора начать выпускать на левый фланг обороны. Ты оставляешь его в запасе и используешь . Это что, попытка подражать Пепу?

А должен ли Конор Галлахер начинать в старте каждую игру? От него вообще-то пытались избавиться. « » пора выбрать стартовый состав и придерживаться его.

Я был уверен в победе «Астон Виллы». Смотришь на «Челси» и не испытываешь страха. Смотришь на его состав и задаешься вопросом, на что потратили миллиард фунтов, где эти игроки.

Кайседо – топ-игрок, – топ-игрок. Но полузащита «Виллы» в лице Камара и Луиса стоит 15 млн фунтов и задавила 200-миллионную среднюю линию «синих».

Все говорят о том, что нужно время. «Челси» освистали после игры, фанаты не дают вам времени. Они не собираются соглашаться на еще один сезон вроде прошлого», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в интервью Talksport.

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