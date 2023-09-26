Габриэль Агбонлахор: «Челси» уже не пугает, смотришь на состав и задаешься вопросом, на что ушел миллиард. 15-миллионная полузащита «Виллы» задавила их»

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Габриэль Агбонлахор считает, что «Челси» при Маурисио Почеттино никого не пугает.

«Джексон нестабильно играет в нападении. Мудрику нужны время и индивидуальные тренировки. Пора начать выпускать Чилуэлла на левый фланг обороны. Ты оставляешь его в запасе и используешь Колуилла. Это что, попытка подражать Пепу?

А должен ли Конор Галлахер начинать в старте каждую игру? От него вообще-то пытались избавиться. «Челси» пора выбрать стартовый состав и придерживаться его.

Я был уверен в победе «Астон Виллы». Смотришь на «Челси» и не испытываешь страха. Смотришь на его состав и задаешься вопросом, на что потратили миллиард фунтов, где эти игроки.

Кайседо – топ-игрок, Энцо – топ-игрок. Но полузащита «Виллы» в лице Камара и Луиса стоит 15 млн фунтов и задавила 200-миллионную среднюю линию «синих».

Все говорят о том, что нужно время. «Челси» освистали после игры, фанаты не дают вам времени. Они не собираются соглашаться на еще один сезон вроде прошлого», – сказал экс-форвард «Астон Виллы» в интервью Talksport.

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16 комментариев

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rigobersong
Санчо идеально бы вписался в Челси!:))
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Назар Игорь
Вся надежда на Мудрика, дайте ему время. Лет 5 - 6 достаточно.
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Валерий Нистратов
Ответ Назар Игорь
Вся надежда на Мудрика, дайте ему время. Лет 5 - 6 достаточно.
Да нет, ему не время, он же правильно сказал, Мудрику нужны отдельные тренировки. Может академию пройти заново, подучиться и все такое.
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Roman
Должун называл Барсу клубом-мемом, но на самом деле главный мем в современном футболе - это Челси
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ljolik888
Кто только не стибается над Челси ? Боэли проделал отличную работу !
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Любезный Коссутий
дайте лимонам время ☝🏻
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Локоть Артеста
Ответ Назар Игорь
Вся надежда на Мудрика, дайте ему время. Лет 5 - 6 достаточно.
Если дело было только в нем. Вся команда не понимает что им нужно делать.
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Джанлука Нальюка
Ну, дуглас луиз один стоит не меньше 40. Но в целом прав, конечно.
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llolishe
Боули скоро узнает что команды могут вылетать в Чемпионшип и тогда будут возможные перемены
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NikoVinkovic
Падение Челси после Абрамовича получается гораздо эпичнее падения МЮ после Фергюсона.
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Андрей Федоров
Ответ rigobersong
Санчо идеально бы вписался в Челси!:))
И Мудрик, а блин…
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ rigobersong
Санчо идеально бы вписался в Челси!:))
Антони для тебя шутка?
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Экспертное мнение
Ответ Roman
Должун называл Барсу клубом-мемом, но на самом деле главный мем в современном футболе - это Челси
Грустная история конечно, вряд ли должун будет смотреть шип. Может его стоит принять фанатам Барсы к себе? Нельзя быть настолько жестокими, пусть болеет за Барсу, тем более следит за клубом похлеще чем любой кулес, адаптироваться не придется.
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madaev
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Челси никогда не пугал, разве что своим автобусом. А так Челси всегла был клубом уровня Сток сити или Саутгемптона, просто немерено бабки вливались каждое то
Что
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