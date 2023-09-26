Почеттино держит в кабинете лимоны, чтобы избавиться от «негативной энергии»: «Желтые, зеленые – любой цвет может помочь. Если бы я мог достать голубой лимон, было бы еще лучше»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино объяснил, почему держит лимоны в своем кабинете.

Главный тренер «Челси» верит, что лимоны могут поглощать негативную энергию. 

«В «Тоттенхэме» они начали работать спустя два года. Дайте лимонам время. Это то, во что мы верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать все то, во что вы верите.

Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» они начали работать через полтора-два года. Им нужно много времени, они не волшебные, но я все еще верю в них больше чем когда-либо.

Сегодня у меня в кабинете есть желтые, зеленые, разных видов. Из Испании, из Италии. Я не хочу врать, там большая коробка лимонов. Я всегда думал, что желтые лимоны работают намного лучше зеленых, но теперь я верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы я мог достать голубой лимон, было бы еще лучше».

Лайм – это не лимон. Это брат, возможно, от другой матери или другого отца», – сказал Почеттино

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39 комментариев

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Я всех их сделал
Лимон реально полезная вещь, особенно лимон зелени, очень много проблем решает и делает жизнь комфортной
+41
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Копатель морей
Так вот че у Челси такая кислая игра
+20
-1
+19
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Obdob
"дайте лимонам время" 🤣
+16
0
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GuruFutbola
«Голубой лимон» неплохое название для клубного бара, боули надо задуматься)
+11
-2
+9
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GuruFutbola
Идеальный тренер для синебуса, наблюдаем за клоунадой дальше).
+9
-2
+7
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Нионель Ералду
Перспективная ветка
+9
-2
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porosenochek
А на базе круглосуточно играет песня группы Дюна...
+5
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Dooomer
Да он совсем...
+4
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Газпром любит нас!
Завтра положу себе в комнату лимон
+4
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madaev
Этого на выход
+3
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Under
Ответ Я всех их сделал
Лимон реально полезная вещь, особенно лимон зелени, очень много проблем решает и делает жизнь комфортной
ну такое, в Челси чисто за мороженым сгонять, и то не факт, что на всех хватит
+3
-1
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Михаил Сафонов
Четко, пару лет подождите и лимоны всё сделают. А может его уволить сразу, а лимоны оставить?
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King_X
У всех свои бзики, конечно
А футбольный/спортивный мир в принципе слишком суеверен и на приметах и таких вещах повернут

Но все же Поч удивил))
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АРТУР АЛИЕВ
Кажется он помимо лимонов ещё кое-что выращивает
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Антоша
Мы в это не верим, конечно же и не сомневаемся, но давайте на секунду задумаемся, что если лимоны не сработают?
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Tigris
Маурисио Почеттино "Мои Лимоны Боули"
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Billy_Shears
Если бы мне дали тренировать челси, я бы тоже поехал..
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Андрей
зимой будет лимоны продавать. скриньте
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d3fstqd
Очень жаль, что Поч не согласился пойти в Барсу. Был бы идеальный союз.
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Алексѣй Пестовъ
Почетино держит желтые и зеленые лимоны потому что в тайне болеет за "Кубань"
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Экспертное мнение
Какой же Покеттино сувенирный
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PsichoEscape
Почеттино нужно держать в кабинете Алекса Фергюсона и Гвардиолу.
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King_X
Хочет найти синие лимоны к желтым, чтоб Мудрика поддержать))
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Философ Востока
Любит лимоны. Особенно лимоны Боули прописанные в качестве неустойки 🙂
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slow focus
какое же величие происходит в челси. лет через 10 про это эпичная документалка выйдет от какого-нибудь нетфликса
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