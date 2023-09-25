Ассистент тренера Сальтор покинул «Челси», но клуб решил не объявлять об этом. Он был и. о. в матче с «Ливерпулем» после отставки Поттера

Бруно Сальтор покинул «Челси», но клуб не стал объявлять об этом официально.

42-летний специалист покинул лондонский клуб спустя четыре месяца после того, как «Челси» объявил, что он будет работать в штабе Маурисио Почеттино. The Telegraph сообщает, что «Челси» выплатил Сальтору всю оставшуюся по контракту зарплату.

«Челси» решил не объявлять об уходе официально. Заявлений от клуба на этот счет не последует.

После отставки «Челси» сделал Сальтора исполняющим обязанности главного тренера. Он руководил командой в домашней игре против «Ливерпуля» (0:0). Затем временным тренером «Челси» стал , который привел свой штаб. В начале июля команду возглавил , который тоже привел свой штаб, но клуб тогда объявил, что Сальтор войдет в него.

Теперь в «Челси» остаются лишь два члена тренерского штаба, который вместе с Поттером пришел в клуб из «Брайтона». Это Бен Робертс, которого этим летом повысили, он стал тренером вратарей, и аналитик Кайл Маколей.

Чуть более года назад «Челси» заплатил «Брайтону» рекордные 21 млн фунтов в качестве компенсации за Поттера и его штаб. Однако Грэм и три члена его штаба уже покинули клуб, получив зарплату по контракту.

Боль «Челси»: уже 14-е место. Какая же плохая реализация

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS