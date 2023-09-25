«Надеюсь, не вылетят». Пирс Морган после 1 победы «Челси» в 6 матчах АПЛ
Пирс Морган высказался о «Челси» после поражения от «Астон Виллы» (0:1).
У команды Маурисио Почеттино одна победа, две ничьих и три поражения в шести матчах АПЛ на старте сезона. «Челси» занимает 14-е место в таблице.
«Надеюсь, «Челси» не вылетит 🙏 », – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал», в твиттере.
Следующую игру лондонский клуб проведет 27 сентября – против «Брайтона» в Кубке английской лиги.
Боль «Челси»: уже 14-е место. Какая же плохая реализация
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