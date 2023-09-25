«Надеюсь, не вылетят». Пирс Морган после 1 победы «Челси» в 6 матчах АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган высказался о «Челси» после поражения от «Астон Виллы» (0:1).

У команды Маурисио Почеттино одна победа, две ничьих и три поражения в шести матчах АПЛ на старте сезона. «Челси» занимает 14-е место в таблице.

«Надеюсь, «Челси» не вылетит 🙏 », – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал», в твиттере.

Следующую игру лондонский клуб проведет 27 сентября – против «Брайтона» в Кубке английской лиги.

Боль «Челси»: уже 14-е место. Какая же плохая реализация

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33 комментария

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фк кабинет
Надеюсь наш Челси вылетет.Пора пройти очищение Чемпиошипом.
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Ansu Fati
У Челси есть шанс набрать очки 7 октября против Бернли, дальше идут Арсенал, Брентфорд, Тоттенхем, Ман Сити, Ньюкасл, Брайтон, МЮ - прям коридор до Чемпионшипа))
+40
-4
+36
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Tun
Ответ Zed_patriot
Нужно написать петицию о том, чтобы этот клуб уничтожили, всё имущество продали, а деньги отдали пострадавшему народу России.
напишите, чего тут время тратить
+16
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Паша
Ответ Ansu Fati
У Челси есть шанс набрать очки 7 октября против Бернли, дальше идут Арсенал, Брентфорд, Тоттенхем, Ман Сити, Ньюкасл, Брайтон, МЮ - прям коридор до Чемпионшипа))
Ну на ничью с Бернли вполне могут наиграть
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Tun
откуда такой оптимизм?
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Антон Фалафель
Поч: вызов принят!
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Акира_1
Если вылет в Шип поможет избавиться от Боэли и его стратегии Фифы, то лучше будет так. Многие команды так падали на дно, очищались от шлака, а потом строились при адекватном руководстве
+7
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+6
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Zed_patriot
Нужно написать петицию о том, чтобы этот клуб уничтожили, всё имущество продали, а деньги отдали пострадавшему народу России.
+12
-8
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ХавиГави_Паратрупер
Не вылетят, а уйдут на повышение в лучшую лигу мира (после ФНЛ)😎
+7
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PIT-BUL
Пирс Челси спасет только Рон! Если он будет играющим тренером - скаутом - мед штабом - поваром - водителем - психологом
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Zed_patriot
Ответ Tun
напишите, чего тут время тратить
я не умею
+3
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Zed_patriot
Ответ yesp
А от кого/чего народ пострадал?
история создания Челси это сворованные деньги у народа России одним хитрым португальцем
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Сергей Лапостер
Ответ фк кабинет
Надеюсь наш Челси вылетет.Пора пройти очищение Чемпиошипом.
Главное из чш еще не вылететь потом)
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Бронислав Каминский
Ответ Johnie
Вновь тролли налетели) Смеётся тот, кто смеётся последним.
Смеется тот,кто смеется на 14-ом месте
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Алексей Игоревич
С учетом нулячих новичков, вряд ли (
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Старый Сухи
Я болею за Челси с 2005-го. Сейчас это уже не команда, а просто безвольный сброд игроков разного уровня. Надеюсь что Поч что-то поменяет. Иначе кранты Челси. Менять надо не тренеров и игроков, а нового хозяина. Так убить команду за год надо очень постараться.
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Копатель морей
Должу придется сидеть на ветках шипа)))
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GMeazza
Пирсу просто перевод пришел по Революту от Романа А.
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MigraTjk
челси превратился в Нотингема.
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Акира_1
Ответ Snup4ic
Злопыхателей не смущает, что по ожидаемым очкам Челси на 5 месте, о каком Чемпионшипе может идти речь?
Так Челси и при Поттере был чемпионом по XG, а толку? Очков не дают за это. Да и ситуация это никак не наладится, потому что из фрв только Джексон и Броя.
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Blue Monster
Да уж, за три сезона от лучшего клуба Европы до вылета из чемпионата, потратив при этом 1.5 млрд вечнозеленых. Если произойдет такое никогда не забудется. При Роме такой фигни не было
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Typizza
Пирс такой жоский
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Bronso Fuero
надеюсь вылетят
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Ali Bobo
следующий победа над Лутоном второму кругу
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Эмран Ибрагимов
Проклятие Абрамовича в действии
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