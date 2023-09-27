Гаттузо возглавит «Марсель». Клуб идет 8-м в Лиге 1

Теги Марсель Дженнаро Гаттузо лига 1 Франция Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавит «Марсель».

Сегодня 45-летний специалист прибудет во Францию, чтобы оформить соглашение с клубом, сообщает Фабрицио Романо. Контракт уже готов, также запланирована первая тренировка команды под руководством итальянца. 

Ранее пост главного тренера «Марселя» занимал Марселино Гарсия Тораль. Он покинул команду после 7 матчей, клуб заявил, что уход испанца не был связан со спортивными причинами. 

Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», которую он возглавлял с июня 2022 года по январь 2023-го. 

После 6 проведенных туров Лиги 1 «Марсель» набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. 

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13 комментариев

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Filipp Gorski
Променять отличного тренера на Гаттузо👍
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Balt39
Ну Дженнаро то фанатики точно не прогнут)))))
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Kubinec_
соболезную фанатам Марселя
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jqzn88xn6n
Может теперь получится пристроить одного из наших паспортистов в Марсель, учитывая дружеские отношения Дженнаро с нашими футбольными деятелями?)
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Роман
Ответ Filipp Gorski
Променять отличного тренера на Гаттузо👍
Терпилы в руководстве, на побегушках у бандитов
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QWertY
Ответ Filipp Gorski
Променять отличного тренера на Гаттузо👍
Они уже променяли отличного Тудора на физрука и автобусника. Так что им не привыкать
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Роман
Ответ Kubinec_
соболезную фанатам Марселя
Так активные фанаты Марселя сами добились отставки тренера, теперь через очищение на дно таблицы с Гаттузо.
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romanisti89
Решили взять тренера с яйцами, который не будет очковать фанатов, хитро
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kbakha
Ооо, Дженнаро может справиться с таким давлением
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Лентяй
Чувак, который вообще ничего не боится. Хороший ход )
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Роман
Гаттузо будет душить лично каждого бунтующего фаната
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Zed_patriot
Сычева купит 💯
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