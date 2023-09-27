Гаттузо возглавит «Марсель». Клуб идет 8-м в Лиге 1
Дженнаро Гаттузо возглавит «Марсель».
Сегодня 45-летний специалист прибудет во Францию, чтобы оформить соглашение с клубом, сообщает Фабрицио Романо. Контракт уже готов, также запланирована первая тренировка команды под руководством итальянца.
Ранее пост главного тренера «Марселя» занимал Марселино Гарсия Тораль. Он покинул команду после 7 матчей, клуб заявил, что уход испанца не был связан со спортивными причинами.
Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», которую он возглавлял с июня 2022 года по январь 2023-го.
После 6 проведенных туров Лиги 1 «Марсель» набрал 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
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