«Марсель» связывался с Гальтье. Экс-тренер «ПСЖ» работал с директором клуба Тессье в «Сент-Этьене», его адвокат вел дела президента
Кристоф Гальтье может возглавить «Марсель».
Как сообщает L’Equipe, руководство «Марселя» связывалось с представителями Гальтье. Экс-тренер «ПСЖ» входит в число кандидатов на замену Марселино, уволенного на прошлой неделе после 7 матчей на посту главного тренера.
Отмечается, что Гальтье уже долгое время интересуется проектом «Марселя». Он рассматривался в качестве кандидатуры на пост главного тренера еще в июне после отставки Игора Тудора – в частности, за его приглашение выступал Стефан Тессье, входящий в состав правления клуба и работавший с Гальтье ранее, будучи генеральным директором «Сент-Этьена».
Кроме того, сообщается, что с «Марселем» связаны приемный сын Кристофа Гальтье Джон Валович и его адвокат Оливье Мартин, который несколько месяцев вел юридические дела главы клуба Пабло Лонгории.
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