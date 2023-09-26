«Марсель» связывался с Гальтье. Экс-тренер «ПСЖ» работал с директором клуба Тессье в «Сент-Этьене», его адвокат вел дела президента

Теги Марсель ПСЖ Сент-Этьен Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье может возглавить «Марсель».

Как сообщает L’Equipe, руководство «Марселя» связывалось с представителями Гальтье. Экс-тренер «ПСЖ» входит в число кандидатов на замену Марселино, уволенного на прошлой неделе после 7 матчей на посту главного тренера.

Отмечается, что Гальтье уже долгое время интересуется проектом «Марселя». Он рассматривался в качестве кандидатуры на пост главного тренера еще в июне после отставки Игора Тудора – в частности, за его приглашение выступал Стефан Тессье, входящий в состав правления клуба и работавший с Гальтье ранее, будучи генеральным директором «Сент-Этьена».

Кроме того, сообщается, что с «Марселем» связаны приемный сын Кристофа Гальтье Джон Валович и его адвокат Оливье Мартин, который несколько месяцев вел юридические дела главы клуба Пабло Лонгории.

Руководство «Марселя» временно сложило полномочия после встречи с фанатами: «Звучали угрозы «воевать», пока совет правления не уйдет в отставку. Нельзя мириться с нападками и клеветой»

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1 комментарий

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a2wai
Да не, не будет этого. Вспомните, кто главный ультрас Марселя, который беспорядки обещал, и после этого все вопросы по Галатье отпадают сами собой)
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