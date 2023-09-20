«Марсель» объявил об уходе Марселино, назначенного в июне: «Клуб разочарован тем, что это произошло по причинам, не связанным со спортом»

«Марсель» объявил об уходе главного тренера.

Французский клуб объявил об уходе Марселино Гасии Тораля и его помощников. Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Марселя» в июне и провел 7 матчей во главе команды с тех пор.

«Марсель» считает, что события 18 сентября этого года не позволят Марселино и его тренерскому штабу выполнять в хороших условиях ту работу, для которой они были наняты.

В результате этой прискорбной ситуации Марселино и его сотрудники не продолжат свою миссию в « ».

Учитывая контекст, весь клуб крайне разочарован тем, что ему пришлось столкнуться с уходом тренера и тренерского штаба, которые пришли в «Марсель» только 23 июня и были полностью преданы клубу, по причинам, не связанным со спортом», – сказано в заявлении клуба.

Вечером 18 сентября прошла встреча между руководством клуба и группами болельщиков. Фанаты резко раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию и высказали недовольство игрой команды под руководством Марселино. Глава клуба также подвергся угрозам.

После 5 проведенных туров Лиги 1 «Марсель» набрал 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

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