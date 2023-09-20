«Марсель» объявил об уходе Марселино, назначенного в июне: «Клуб разочарован тем, что это произошло по причинам, не связанным со спортом»

Теги Марсель Марселино Гарсия Тораль лига 1 Франция болельщики отставки Футбол

«Марсель» объявил об уходе главного тренера.

Французский клуб объявил об уходе Марселино Гасии Тораля и его помощников. Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Марселя» в июне и провел 7 матчей во главе команды с тех пор. 

«Марсель» считает, что события 18 сентября этого года не позволят Марселино и его тренерскому штабу выполнять в хороших условиях ту работу, для которой они были наняты.

В результате этой прискорбной ситуации Марселино и его сотрудники не продолжат свою миссию в «Марселе».

Учитывая контекст, весь клуб крайне разочарован тем, что ему пришлось столкнуться с уходом тренера и тренерского штаба, которые пришли в «Марсель» только 23 июня и были полностью преданы клубу, по причинам, не связанным со спортом», – сказано в заявлении клуба.

Вечером 18 сентября прошла встреча между руководством клуба и группами болельщиков. Фанаты резко раскритиковали президента «Марселя» Пабло Лонгорию и высказали недовольство игрой команды под руководством Марселино. Глава клуба также подвергся угрозам.

После 5 проведенных туров Лиги 1 «Марсель» набрал 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. 

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19 комментариев

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Камбоджа Иванов
Идти на поводу профанов, и плевать в лицо своему же тренеру из-за нытья болельщиков - это позорище просто. Если бы Спартак слушал своих нытиков, то клуб бы уже давно кончился.
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+16
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Роман
Типичные болелы из Марселя
+2
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Давид Agabekyan
Ответ Marcus-light
Марселю нужен комиссар, а не тренер
Тут даже Жебер не поможет
+1
0
+1
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Marcus-light
Марселю нужен комиссар, а не тренер
0
0
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ilyystylEupp
💀💀💀
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Zidan GOAT
Ответ SaH4r.
Зидан как тренер нулевой, он больше как мотиватор и умеет находить общий язык со звёздами
Нулевой выходишь ты, как «эксперт»
Зидан на запчасти разбирал каждого соперника по деталям в эпоху 4 ЛЧ за 5 лет
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rigobersong
Ответ Zidan GOAT
Нулевой выходишь ты, как «эксперт» Зидан на запчасти разбирал каждого соперника по деталям в эпоху 4 ЛЧ за 5 лет
После гола рамоса с 3 метрового офсайда в финале ЛЧ, ни один бы нормальный человек не стал бы обсуждать эти победы на полном серьезе:))
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Zidan GOAT
Ответ rigobersong
После гола рамоса с 3 метрового офсайда в финале ЛЧ, ни один бы нормальный человек не стал бы обсуждать эти победы на полном серьезе:))
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Zidan GOAT
Ответ rigobersong
Правда глаза колет:))
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SaH4r.
Ответ Zidan GOAT
Нулевой выходишь ты, как «эксперт» Зидан на запчасти разбирал каждого соперника по деталям в эпоху 4 ЛЧ за 5 лет
фарт, судьи и высококлассные игроки сделали его "великим" тренером
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razoblachitel
Ответ SaH4r.
фарт, судьи и высококлассные игроки сделали его "великим" тренером
так про любого тренера можно сказать
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Максим Черкашин
Ответ Роман
Типичные болелы из Марселя
Народная команда, что сказать.:))))
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