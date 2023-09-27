Хави о 2:2 с «Мальоркой»: «Барселона» потеряла очки из-за двух вопиющих ошибок – такого быть не должно. Ничьей для нас недостаточно»

Теги Барселона Мальорка Хави Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Хави раскритиковал «Барселону» за ошибки в обороне в игре с «Мальоркой» (2:2).

«Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в настолько интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью – для нас этого недостаточно.

Мы хотим проявить заботу о Ламине Ямале. Он многое нам дает, он зрелый игрок, но нам нужно быть осторожными. Я доволен его вкладом.

Думаю, сравняв счет, мы взяли игру под контроль. Мы создали 1-2 хороших момента. Но в целом моментов у нас было достаточно для того, чтобы выиграть еще до перерыва, однако одна ошибка создала нам большие проблемы. Мы не победили из-за ошибок.

Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой. Сегодня мы играли не так плохо, но таких ошибок быть не должно, из-за них потеряны два очка.

Я не пересматривал момент с пенальти на Ламине. Игрок «Мальорки» не дотянулся до мяча, но надо посмотреть, был ли там контакт. Логично предположить, что такие решения судьям тяжело принимать», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Барса» пропустила 8 голов в 7 играх Ла Лиги. В сезоне-2022/23 на это потребовалось 25 матчей

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16 комментариев

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El Ilusionista
Команда сегодня не знала как играть, рисунка не было.

Нет Левандовского - нет адресата в штрафной.

Рафинья - д#####б. Его результативные действия - исключение из правила, его брак - правило. Он и Ферран снижают уровень команды.
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Pertinax Gandi
Не только ж "Реалу" ошибаться.
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gPk
Ответ pq
я был удивлен, как хорошо команда играла на поле, где невозможно двигать мяч. ожидал худшего
Поле виновато?Окей.Что мешало в матче с Хетафе?Осасуной?Почему там точно такой же футбол был?
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gPk
Ответ Blaumerc
полностью согласен с вами. не понимаю почему кидают минусы. ведь реально тренерской работы не видно
Да тут секта у Хави огромная на спортсе.Если он легенда ,то критика в его сторону неуместна(он ведь ни Куман).
Да и фанатов сейчас у клуба уже мало.Одни глоры сидят которым интересны лишь победы/трофеи.Ценности пропали у людей..Раньше за Барселону болели исключительно из-за игры.Сейчас болеют из-за побед.Видимо после тройки МСН пришли..
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