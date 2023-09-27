Судья отменил пенальти «Барселоны» за фол на Ямале после повтора. Возможно, игрок «Мальорки» его не коснулся

Теги Барселона Мальорка Ла Лига судьи видеоповторы Алехандро Муньис Руис Хосе Копете Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» лишилась пенальти в ворота «Мальорки» после просмотра судьей повтора.

На 65-й минуте полузащитник «блауграны» вбежал в штрафную и упал после того, как защитник Хосе Копете совершил подкат в попытке выбить у него мяч.

Поначалу Алехандро Муньис зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Мальорки», но, ознакомившись с видеоповтором, изменил свое решение, посчитав, что если касание и было, то недостаточное для того, чтобы сбить Ямаля.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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17 комментариев

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truboprovodchik2019
Ответ SWAGG
сразу видно, что воспитанник барсы. нырять у них в днк
так касание же было
+14
-9
+5
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SWAGG
сразу видно, что воспитанник барсы. нырять у них в днк
+27
-24
+3
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ОттоДракула
Знаменитое днк впитывается прямо со школы.
+22
-19
+3
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sintenced
В этой ситуации непонятно только одно: почему судья посмотрев повтор не дает жк за явный нырок?
+13
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+1
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el shaarawy92
там перед этим моментом еще и блокировка была)
+2
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Потолковый Лампонюх™
Респект судье что не испугался. Хаве ныть сейчас будет после матча
+2
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JENNINGS
Ну и где здесь пенальти? Лёгкое касание (которое, не факт, что было), а упал, словно снайпер подбил
Дело Суареса, Алвеса и Альбы живёт👍
+2
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Никита Анисимов
Судья чётко разобрался в этом эпизоде
+15
-15
0
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Нефанатик
«Возможно»🤣🤣🤣 это ДНК
+2
-2
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КрутойБобёр
Не пойму , что на ветке Барсы столько ушлепков делает .
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VuNePonimaete
+15 лямов к трансфермаркету этому господину!
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Kubinec_
Ответ truboprovodchik2019
так касание же было
касания игрока барсы с газоном было
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