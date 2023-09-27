Судья отменил пенальти «Барселоны» за фол на Ямале после повтора. Возможно, игрок «Мальорки» его не коснулся
«Барселона» лишилась пенальти в ворота «Мальорки» после просмотра судьей повтора.
На 65-й минуте полузащитник «блауграны» вбежал в штрафную и упал после того, как защитник Хосе Копете совершил подкат в попытке выбить у него мяч.
Поначалу Алехандро Муньис зафиксировал нарушение правил со стороны игрока «Мальорки», но, ознакомившись с видеоповтором, изменил свое решение, посчитав, что если касание и было, то недостаточное для того, чтобы сбить Ямаля.
Изображение: кадр из трансляции DAZN
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