«Барселона» после ошибок тер Стегена и Ромеу пропустила от «Мальорки». Хозяева забили 1-м ударом в створ
«Барселона» в гостях пропустила от «Мальорки» после первого удара в створ.
На 8-й минуты матча 7-го тура Ла Лиги голкипер Марк-Андре тер Стеген, получив пас от партнера, отдал передачу в левый угол штрафной площади, где не было ни одного футболиста «блауграны». Находившийся неподалеку хавбек Ориоль Ромеу не побежал к мячу, и тот был перехвачен хозяевами.
Счет в игре открыл форвард Ведат Мурики, забивший в касание после паса полузащитника Антонио Санчеса.
Изображения: кадры из трансляции beIN Sports
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