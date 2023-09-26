«Барселона» после ошибок тер Стегена и Ромеу пропустила от «Мальорки». Хозяева забили 1-м ударом в створ

«Барселона» в гостях пропустила от «Мальорки» после первого удара в створ.

На 8-й минуты матча 7-го тура голкипер тер Стеген, получив пас от партнера, отдал передачу в левый угол штрафной площади, где не было ни одного футболиста «блауграны». Находившийся неподалеку хавбек не побежал к мячу, и тот был перехвачен хозяевами.

Счет в игре открыл форвард Ведат Мурики, забивший в касание после паса полузащитника Антонио Санчеса.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports

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