«Барселона» после ошибок тер Стегена и Ромеу пропустила от «Мальорки». Хозяева забили 1-м ударом в створ

Теги Барселона Мальорка Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Ориоль Ромеу Ведат Мурики Антонио Санчес Футбол

«Барселона» в гостях пропустила от «Мальорки» после первого удара в створ.

На 8-й минуты матча 7-го тура Ла Лиги голкипер Марк-Андре тер Стеген, получив пас от партнера, отдал передачу в левый угол штрафной площади, где не было ни одного футболиста «блауграны». Находившийся неподалеку хавбек Ориоль Ромеу не побежал к мячу, и тот был перехвачен хозяевами.

Счет в игре открыл форвард Ведат Мурики, забивший в касание после паса полузащитника Антонио Санчеса.

Изображения: кадры из трансляции beIN Sports

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6 комментариев

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Роман
Мокро сегодня.
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LaffyTaffy
Поэтому Штеген и сидел под Нойером всю карьеру
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Rachid
Ошибка тер штегена на ровном месте
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Ramin Mamedov
тер Штеген один сезон поиграл хорошо, хватило... было очевидно что вернётся в свою обычную форму..
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