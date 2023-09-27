«Барселона» не обыграла «Мальорку» впервые с 2010 года – после 11 побед подряд

Теги Барселона Мальорка Хави Хавьер Агирре Ла Лига Футбол

«Барселона» впервые с 2010 года потеряла очки в матче с «Мальоркой».

Команда Хави сыграла вничью в гостях в матче 7-го тура Ла Лиги – 2:2.

В последний раз «Мальорке» удавалось избежать поражения от «блауграны» 3 октября 2010 года – тогда команды сыграли 1:1. С тех пор каталонцы победили 11 раз подряд.

Во втором круге чемпионата Испании клубы встретятся 10 марта.

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24 комментария

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revodrok
получается локально, в Каталонии Жирона > Барсы?)
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Кирилл
Ответ 72bp4cq2tr
Не смогли обыграть очередного титана - Майорку🤣🤣 То Хетафе, сейчас Майорка. И эти 🤡на полном серьезе о победе в ЛЧ рассуждают. хаха
Реал обыгрывает на последних минутах еле-еле своих соперников в чемпионате и Унион в ЛЧ - это «характер победителя» )))
Барселона выигрывает на последних минутах или сводит матч к ничьей - это «как можно думать о победе где угодно» ))

При этом, Барселона на данный момент идет без поражений )
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Владимир Владимирович
В этом году ла лига радует, Мальорка хоть и во второй десятке, но играют прилично , Жирона вообще лидер, Валенсия вроде прибавляет, пусть и в Испании появятся свои Наполи и Лестеры
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Гамаль Хайдаров
Ответ Роман
Почти победили с нырком Ламала.
ЧУВАК, ты подписан на КРИШТИАНУ и по логике он должен тебе нравится,
а теперь открой гугл, вбей «симуляции в футболе» и ты увидишь что Кристина там на всех обложках и даже когда его команда выигрывает Люксембург 5-0, он в 35 лет не перестает НЫРЯТЬ…
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rigobersong
Ответ Стахович
Половина побед за это время судейские,будем честны
у реала:)
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Леонид Балюк
С какой страстью майорка провела первый тайм!Барселона видимо берегла силы на класико,но так чемпионат не выиграют.Прошлый матч первые 70 минут. так-же не выкладыввлись на 100%. Тяжело было смотреть последние два матча Барселоны.
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Человек из футбола
и снова поднасрали ставочникам
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marshalericsson1357
Да, без вопросов, барса сыграла слабо или даже сонно. Но, как же раздражают игроки Мальорки, которые лупят всех, кто встаёт на пути и, как они валятся на газон при малейшем касании. И ещё, все обратили внимание на качество газона? Кто-нибудь может себе такое представить в АПЛ? Поляна, как губка с водой ....
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Jean-François Vaillant
Попанам привет
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predMBAPPE
Ответ фк кабинет
Судья не поможет,наша Барса не сможет.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ predMBAPPE
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