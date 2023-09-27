«Барселона» не обыграла «Мальорку» впервые с 2010 года – после 11 побед подряд

«Барселона» впервые с 2010 года потеряла очки в матче с «Мальоркой».

Команда Хави сыграла вничью в гостях в матче 7-го тура Ла Лиги – 2:2.

В последний раз «Мальорке» удавалось избежать поражения от «блауграны» 3 октября 2010 года – тогда команды сыграли 1:1. С тех пор каталонцы победили 11 раз подряд.

Во втором круге чемпионата клубы встретятся 10 марта.

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