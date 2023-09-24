Хави о волевой победе над «Сельтой»: «Это не путь «Барсы». Привкус приятный, но не лучше, чем у 5:0»
Хави считает, что волевые победы не так приятны, как разгромы соперников.
В 6-м туре Ла Лиги «Барселона» отыгралась после 0:2 в игре с «Сельтой» и добилась победы со счетом 3:2. Перед этим она крупно обыграла «Бетис» в чемпионате и «Антверпен» в Лиге чемпионов – по 5:0.
«Мы вырвали победу в матче, который шел совершенно не по плану. «Сельта» провела хорошую игру, действовала агрессивно. Рафа Бенитес справедливо будет считать, что его команда заслуживала большего.
У этой победы приятный привкус, но не настолько, насколько в матчах с «Бетисом» и «Антверпеном». Это не наш путь. Я приветствую такое проявление веры, но это не наш путь.
Эти три очка будут крайне полезны, мы поднимаемся на вершину таблицы [до игры «Реала»]. Но нам надо прибавлять», – сказал главный тренер «блауграны».
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Боюсь Хави с таким взглядом продолжит наступать на собственные грабли