«Барса» пропустила 8 голов в 7 играх Ла Лиги. В сезоне-2022/23 на это потребовалось 25 матчей
«Барселона» пропустила 8 голов в Ла Лиге с начала сезона.
В сезоне-2023/24 «Барселона» пропустила в 4 из 7 матчей – с «Вильярреалом» (4:3), «Осасуной» (2:1), «Сельтой» (3:2) и «Мальоркой» (2:2, второй тайм). В общей сложности с начала сезона каталонцы пропустили 8 голов в чемпионате.
В предыдущем сезоне «Барселона» пропустила столько же голов за первые 25 туров Ла Лиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Барселона».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Защите и МАТШу нужно бы прибавить в следующих матчах.