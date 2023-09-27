«Барса» пропустила 8 голов в 7 играх Ла Лиги. В сезоне-2022/23 на это потребовалось 25 матчей

Теги Барселона Осасуна Сельта Вильярреал Мальорка Ла Лига Футбол

«Барселона» пропустила 8 голов в Ла Лиге с начала сезона.

В сезоне-2023/24 «Барселона» пропустила в 4 из 7 матчей – с «Вильярреалом» (4:3), «Осасуной» (2:1), «Сельтой» (3:2) и «Мальоркой» (2:2, второй тайм). В общей сложности с начала сезона каталонцы пропустили 8 голов в чемпионате.

В предыдущем сезоне «Барселона» пропустила столько же голов за первые 25 туров Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Мальорка» – «Барселона».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
truboprovodchik2019
Ответ Streetbor
если верить местным Кунде и Араухо просто топари. Да там вообще все защи просто кремень бгг
выздоравливай
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамаль Хайдаров
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Отскоки закончились?
фанат Реала и говорит про отскоки😁😁😁😁
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маноло Санчи́с
Вот и развеялся миф о непроходимой обороне))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Если в прошлом сезоне мало забивали и мало пропускали, то в этом сезоне много забивают и уже достаточно пропустили..

Защите и МАТШу нужно бы прибавить в следующих матчах.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
это все Перес
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Отскоки закончились?
Да, в мадридском дерби🤓
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий