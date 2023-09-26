«У британских русофобов давно синдром исключительности». Захарова об отказе англичан играть с допущенными УЕФА российскими командами

Теги сборная Англии U-17 сборная России U-17 УЕФА Футбольная ассоциация Англии Политика Мария Захарова Спорт-Экспресс Футбол

Мария Захарова назвала англичан русофобами.

Футбольная ассоциация Англии сегодня выпустила заявление о том, что команды из этой страны не намерены играть против российских юношеских команд, несмотря на решение УЕФА.

«У британских русофобов давно синдром исключительности.

На этот раз они исключили себя из честного состязания», – сказала официальный представитель МИД России.

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

Эта сборная России вернется на международные турниры. Знакомимся!

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Это боты так массированно описываются в одном и том же духе? Мария, а как там дела у сына дона? Нормально все по законам?
+45
-9
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Христиан Юла
...русофобия... И на этом фоне в условиях СВО, русские воины жёстко избили осетина и кабардинца, так как они чурбаны, а Россия для русских. Но М. Захарова о подобном молчит. Она о западной русофобии, а это так. Недостойно внимания.
+47
-25
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Sports New
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Почему дети российских дипломатов и чиновников и силовиков у "русофобов" в школах учатся?
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Копатель морей
Комментарий скрыт
а почему представитель мида должен говорить о том, что делает чужая футбольная ассоциация?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Ответ Газонокосильщик Хави
Это боты так массированно описываются в одном и том же духе? Мария, а как там дела у сына дона? Нормально все по законам?
У неё как у Пескова: «-без комментариев!»
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Ответ Христиан Юла
...русофобия... И на этом фоне в условиях СВО, русские воины жёстко избили осетина и кабардинца, так как они чурбаны, а Россия для русских. Но М. Захарова о подобном молчит. Она о западной русофобии, а это так. Недостойно внимания.
только есть и другая версия с другой стороны,, эти "защитники" очень любят преставать к местным женщинам. За это и выхватили. И по классике обвинили в расизме.
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Если там такая огульная русофобия, то почему в Великобритании учатся дети Елены Мизулиной, Антона Силуянова, Владимира Соловьева и Сергея Лаврова?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hunteralex
А не у нас ли "священные" миссии, русскость и т.п. Так-то по степени ощущения себя особенными мы вряд ли кому-то уступаем
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Дмитриченко
Ответ Andrew Sports New
Почему дети российских дипломатов и чиновников и силовиков у "русофобов" в школах учатся?
Мало того, что там учатся, так ещё и в москве открываются школы, где преподавание исключительно на английском.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dereds
Завтра в есть тема будет горячо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Leon Betov
Комментарий удален модератором
на это потребуется три бутылки Финляндии, не меньше☝️
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Лубянков
Ответ Копатель морей
Чел с регистрацией неделю назад пишет про зомби и ботов))))🤡🐷🤡🐷🤡🐷
Ну мне прошлый ак забанили, так как ватные бабуины у нас в стране очень сильно не любят противоположное мнение
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Baghdasaryan
mariya zaxarova ya tvoy rot eb@l
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
подсолнух
ооо, Машка тут как тут, опохмелилась ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cyle Rayner
Ответ Алешка Терминатор
Мы в последний раз отказывались играть с другой сборной по политическим причинам 50 лет назад. А англичане - сейчас. Как говорится - почувствуйте разницу.
он не про футбол говорит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
разноцветный логотип
Ответ Spartak ist besser
А я и не вру. Это нам рассказывал не пьяный трудовик, а учитель географии, отставной военный, бывший командир подлодки Северного флота.
правда проклятый остров всё стоит, а вот где учитель географии разливается такими речами такой страны уже не существует. nuff said.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Лубянков
Ответ Копатель морей
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimitrii63
Ответ Газонокосильщик Хави
Это боты так массированно описываются в одном и том же духе? Мария, а как там дела у сына дона? Нормально все по законам?
да нормально всё с детьми, у патриота "лысого гордона" один не может служить по болезни, двое других граждане америки, но оный победит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Копатель морей
Комментарий скрыт
А что мне с ютуба рассказывают не подскажешь? ты же в своем маня мирке решил, что что-то рассказывают. не подскажешь что? и советую вбить в гугле захарова о кадырове. там зачем она тогда высказывалась? это же мид. или это другое?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрген
Ответ Andrew Sports New
Напомню, что рейх даже после ВОВ ещё лет 5 нигде не играл.
Напомню, что совсем недавно в парламенте Канады его представители вместе с Зеленским рукоплескали украинскому представителю дивизии СС "Галичина", воевавшему за третий рейх.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайосич
Ответ Юрген
Напомню, что совсем недавно в парламенте Канады его представители вместе с Зеленским рукоплескали украинскому представителю дивизии СС "Галичина", воевавшему за третий рейх.
Тот, кто это сделал, уже подал в отставку. Вот так делаются дела в демократической стране, где народ имеет весомое слово. В России же, где власть имущие принимают народ за безропотное стадо, малолетний сын главы региона избивает заключённого, и ему за это ничего не будет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Spartak ist besser
Нам ещё в школе рассказывали (а я учился ещё при холодной войне), что на всю мелкоБританию достаточно всего ДВУХ водоронных бомб. И проклятый остров уйдёт под воду.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайосич
Самые большие русофобы - Захарова и все её начальники. Никто так никогда не унижал Россию и россиян как эти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
проклятые русофобы не хотят с нами играть. наверное что-то случилось
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий