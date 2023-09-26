«У британских русофобов давно синдром исключительности». Захарова об отказе англичан играть с допущенными УЕФА российскими командами

Мария Захарова назвала англичан русофобами.

Футбольная ассоциация сегодня выпустила заявление о том, что команды из этой страны не намерены играть против российских юношеских команд, несмотря на решение УЕФА.

«У британских русофобов давно синдром исключительности.

На этот раз они исключили себя из честного состязания», – сказала официальный представитель МИД России.

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