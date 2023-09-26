«Выступать без флага и гимна – унижение. В УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли». Прудников о допуске российских команд U17

Теги Спартак Александр Прудников сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Матч ТВ медийный футбол Народная Команда Футбол

Александр Прудников назвал унизительными условия допуска российских команд U17.

Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.

– У нас большая страна. Зачем нам унижаться перед кем‑то, чтобы выступить под нейтральным флагом? Сколько это может продолжаться? Спортсменам, может быть, без выступлений нелегко. Но это унижение, чтобы мы выступали без флага и гимна. Думаю, они в УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли.

– Считаете, что надо дождаться момента, когда наши команды допустят к соревнованиям с флагом и гимном?

– Конечно. А то сейчас все выглядит, что вот они делают одолжение, – сказал экс-нападающий «Спартака», выступающий в медиафутбольной «Народной Команде».

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42 комментария

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Hitgoe Himgob
Унижение это твоя футбольная карьера
+64
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ygcn5c2ty9
вот-вот, совсем скоро, сами приползут…
еще чуть-чуть потерпим
и как приползут
кому это лч в мире нужен без великого вылета Зенита в группе?
+33
-4
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Дядя ТУРА
а в УЕФА только и разговоров, что о допуске России)) спят и видят) больше забот нет
+25
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Filipp Gorski
Да никому сборная России не нужна в Европе
Сборная итак донная
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Curry30
смотреть за игроком прудниковым на поле - вот это унижение, а для пацанов это удача и счастье, соперничать на серьезном уровне в европе
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Olga.t
Забыл добавить "На коленях приползут, умолять станут"..
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Ярик01
Захотят по какой причине?
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f0mk4
Началось в колхозе утро
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Hitgoe Himgob
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Пруд, разлогинься
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Olga.t
Сначала возмущались, что даже юношеские команды не допускают (и справедливо возмущались!), теперь уже сами запрещают... Где логика и здравый смысл??
Сначала допуск на таких условиях, дальше больше... Дайте пацанам возможность играть!
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Eden Hazard
Ответ Дядя ТУРА
а в УЕФА только и разговоров, что о допуске России)) спят и видят) больше забот нет
Есть. Ещё дело Рубиалеса.
+1
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Spartak ist besser
Ответ Olga.t
Сначала возмущались, что даже юношеские команды не допускают (и справедливо возмущались!), теперь уже сами запрещают... Где логика и здравый смысл?? Сначала допуск на таких условиях, дальше больше... Дайте пацанам возможность играть!
Играть надо под флагом своей страны, а не пресмыкаться.
+3
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Альтависта
Чё-та я не припомню этих лозунгов про унижение в 2018-ом, когда сборная побеждала в хоккейном турнире, а щас повылезали.
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Konstantin Zorin
Если без флага и гимна, тогда это сборная чего?
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Филипп Петров
Ответ Spartak ist besser
Тебя-то точно никто не знает.
При чем здесь я? 😄
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Дмитрий Беляев
ну и?
с ним Спартак вообще в первую лигу вылетал
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Никита Алексеев
Ответ Hitgoe Himgob
Унижение это твоя футбольная карьера
Точнее и не скажешь
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Дмитрий Беляев
Ответ Spartak ist besser
Память отшибло?
а это когда с ним в составе 10 место заняли, хотя нет не вспомню!
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che kaif
Ответ Hitgoe Himgob
Унижение это твоя футбольная карьера
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Дмитрий Беляев
ну а потом чемпионом стал, ну а с прудниковым?
так то он ушёл из команды, мотивируя тем что не хочет играть в первой лиге
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Александр Каретников
интересно унижение, значит наша сборная на олимпиаде была 4 турнира прдряд унижена)))
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Дмитрий Беляев
ну
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Спасибо Деду за Победу!
Ответ Дмитрий Беляев
а ты?
я знаю
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Philip-J-Fry
Лично Прудникова больше всего ждут
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Yndestad
Со всех сторон к нам ползут и никак доползти не могут)
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