«Выступать без флага и гимна – унижение. В УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли». Прудников о допуске российских команд U17
Александр Прудников назвал унизительными условия допуска российских команд U17.
Во вторник УЕФА разрешил командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, вернуться к международным соревнованиям. Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой.
– У нас большая страна. Зачем нам унижаться перед кем‑то, чтобы выступить под нейтральным флагом? Сколько это может продолжаться? Спортсменам, может быть, без выступлений нелегко. Но это унижение, чтобы мы выступали без флага и гимна. Думаю, они в УЕФА скоро сами захотят, чтобы мы играли.
– Считаете, что надо дождаться момента, когда наши команды допустят к соревнованиям с флагом и гимном?
– Конечно. А то сейчас все выглядит, что вот они делают одолжение, – сказал экс-нападающий «Спартака», выступающий в медиафутбольной «Народной Команде».
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еще чуть-чуть потерпим
и как приползут
кому это лч в мире нужен без великого вылета Зенита в группе?
Сборная итак донная
Сначала допуск на таких условиях, дальше больше... Дайте пацанам возможность играть!