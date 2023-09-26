Радимов о допуске российских команд U17: «Согласятся ли играть с нами чехи, поляки условные? Сколько там стран против нас?»

Теги Владислав Радимов сборная России U-17 сборная Чехии U-17 УЕФА сборная Польши U-17 квалификация Евро U-17 Политика Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов доволен решением УЕФА снять бан с российских юношеских команд.

«Это хорошо, потому что наши сборные хотя бы играть начнут. Для нас ребята все равно русские, мы это прекрасно знаем.

Первый шаг сделан, это хорошо. Но у меня один вопрос: согласятся ли играть с нашими командами условные поляки, чехи? Может случиться так, что в отборочном матче к чемпионату Европы U17 нам выпадет Польша или Чехия. Они же могут отказаться. Понятно, что не сами мальчишки и девчонки, а правительства этих стран могут сказать: «Мы с ними играть не будем, мы снимаемся с соревнований». Сколько там стран против нас?

Если нас вернут только на товарищеские матчи – хорошо, значит, с этого начнем. Лучше играть товарищеские встречи, чем постоянно играть против Белоруссии и Казахстана, при всем уважении. Это неинтересно ни нам, ни казахам, ни белорусам. Но в любом случае, если кто‑то согласится с нами играть и УЕФА это разрешает, это замечательно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Ярик01
С вами не согласятся, с u17 могут, только где они визы в недружественные государства будут получать, например, в Чехию. Через какую-нибудь Италию с документами по матчу в Праге?
УЕФА надавит - визы дадут как миленькие.

Уже же был прецедент: те же самые чехи отказывались давать российским футболистам Тобола визы, но УЕФА пригрозило санкциями против чехов и визы были выданы чуть ли не моментально )
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eskerro
Не согласятся, тех поражение
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gninnur esrever*
Не против нас, а против белого флага без гимна и языка. Но это их проблемы.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс 777
Ответ gninnur esrever*
Не против нас, а против белого флага без гимна и языка. Но это их проблемы.
Что бы начать радоваться куску черного черствого хлеба, нужно неделю ни чего не есть .
А раньше то кушали мягкие булочки с икрой...
дожили...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artem saribekyan
Нам разрешили, а им запретят с нами играть...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
Из видимо спрашивать не будут, хотят или нет. Проходят те времена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тюменец
- «сколько там стран против нас?!»
- «сколько скажем - столько и будет!»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Колесников
Ответ Кирилл
УЕФА надавит - визы дадут как миленькие. Уже же был прецедент: те же самые чехи отказывались давать российским футболистам Тобола визы, но УЕФА пригрозило санкциями против чехов и визы были выданы чуть ли не моментально )
Конечно прогнуться! Взять пример с Косово,многие тоже с ними отказывались играть а по итогу все равно прогинались!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
velvetdust2008
Ответ eskerro
Не согласятся, тех поражение
Ага-ага, 20% УЕФА, включая часть топ-сборных, будут засчитывать техпоражения, ну да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий