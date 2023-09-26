Радимов о допуске российских команд U17: «Согласятся ли играть с нами чехи, поляки условные? Сколько там стран против нас?»

Владислав Радимов доволен решением УЕФА снять бан с российских юношеских команд.

«Это хорошо, потому что наши сборные хотя бы играть начнут. Для нас ребята все равно русские, мы это прекрасно знаем.

Первый шаг сделан, это хорошо. Но у меня один вопрос: согласятся ли играть с нашими командами условные поляки, чехи? Может случиться так, что в отборочном матче к чемпионату Европы U17 нам выпадет Польша или Чехия. Они же могут отказаться. Понятно, что не сами мальчишки и девчонки, а правительства этих стран могут сказать: «Мы с ними играть не будем, мы снимаемся с соревнований». Сколько там стран против нас?

Если нас вернут только на товарищеские матчи – хорошо, значит, с этого начнем. Лучше играть товарищеские встречи, чем постоянно играть против Белоруссии и Казахстана, при всем уважении. Это неинтересно ни нам, ни казахам, ни белорусам. Но в любом случае, если кто‑то согласится с нами играть и УЕФА это разрешает, это замечательно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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