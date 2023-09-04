Глава РПЛ Алаев об отъезде Изидора из России: «Ситуация вопиющая. Будем отстаивать свои интересы»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФИФА Организация РПЛ Динамо Москва Александр Алаев Матч ТВ Матиас Норманн Вильзон Изидор Футбол

Глава РПЛ Александр Алаев высказался об отъезде Вильзона Изидора из России.

Ранее «Локомотив» сообщил, что нападающий без согласования с руководством клуба покинул Россию и уехал во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд. Сейчас форвард отказывается возвращаться в Россию. Агент игрока заявил: «Локо» не хочет нормальных переговоров. Вильзон почти плакал, умоляя отпустить, его жена беременна. Но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег».

«Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально.

Мы совместно с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом» будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться.

Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя», – сказал Алаев.

Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Напомним, что он не имеет права на приостановку контракта, так как не пользовался им ранее.

В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Полную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ Григ77
Комментарий скрыт
Кажется для тебя это будет новостью, но правило ухода "куда глаза глядят" прикрыли. Все кто реально хотел уйти по этому правилу уже ушли давно. а Изидор совершил побег. Пусть ищет клуб, где ещё ТО не закрыто, который его хочет, а этот клуб пусть обращается в Локомотив по поводу трансфера.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
А почему Локо вообще должен хотеть каких то переговоров?У типа 3 года контракта еще,пусть дорабатывает.Какие хитрые хейропейцы.
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фарид Харисов
Ответ Никого_нет
Ну Изидора понять можно, он не ушел бесплатно когда была возможность, лояльно относился к клубу, видно были какие то договоренности, а клуб решил ему руки выкручивать и играть в эффективных менеджеров, ну ну, сейчас бесплатно потеряют
Он не ушел бесплатно когда была возможность?

Зато ушел, когда возможности легальной нет, бгг, честь аж из всех щелей прёт. Надеюсь, что его никуда не подпишут и он будет гнить до конца контракта и без денег. А если его и подпишут, то пусть сделка пройдёт легально и нормально, с компенсацией Локомотиву.
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никого_нет
Ну Изидора понять можно, он не ушел бесплатно когда была возможность, лояльно относился к клубу, видно были какие то договоренности, а клуб решил ему руки выкручивать и играть в эффективных менеджеров, ну ну, сейчас бесплатно потеряют
+13
-11
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Spartakus1984
А почему Локо вообще должен хотеть каких то переговоров?У типа 3 года контракта еще,пусть дорабатывает.Какие хитрые хейропейцы.
Как я понял из инфы с простор интернета, у них была джентельменская договоренность. Типа я не разрываю контракт как другие леги после начала СВО, а вы меня потом отпускаете. И типа он свою договоренность выполнил, а его не продали, хотя запросы по нему были и он хотел уехать. Что то типа того, но это не точно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Алаев, у тебя и без Изидора проблем достаточно, может сначала лучше с ними начнешь разбираться)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Muslim Muslim
Бизнес бизнесом конечно,но слово нужно держать..
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simplicissimus
Изя скорее всего прослоупочил "окно безграничных возможностей". Штош, пускай выкупает свою душу теперь и идет, куда угодно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Visa
Еще один француз сбежал, до этого был Диара. Кстати, интересно чем история с диара закончилась? Там вроде по суду 10кк евро был штраф
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Алаев, при твоём генсеке в рфс футбол скатился ниже некуда.
У тебя не получится и в РПЛ - подай заявление по собственному освободи место для другого и профессионала или хорошего управленца.
А как ты можешь решать вопросы положительно если ты состоишь в комитете уефа? . Могут ведь и выкинуть.
А это не единичный случай и ты и Митрофанов все говорите решим решим - да ничего не решите.
Вот в доке сыграть на это ума хватило как будто нельзя было сыграть как все люди - на футбольном поле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лимит Лимитович
Как там, кстати, иск Матч ТВ к Порту? Выигрываете уже?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Ответ Никого_нет
Ну Изидора понять можно, он не ушел бесплатно когда была возможность, лояльно относился к клубу, видно были какие то договоренности, а клуб решил ему руки выкручивать и играть в эффективных менеджеров, ну ну, сейчас бесплатно потеряют
Вся лояльность это деньги.Не надо жертву из него делать.Ему по любому дали денег что бы остался и не велся на нечестные правила от УЕФА по отношению к Российским клубам.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Ответ Никого_нет
Ну Изидора понять можно, он не ушел бесплатно когда была возможность, лояльно относился к клубу, видно были какие то договоренности, а клуб решил ему руки выкручивать и играть в эффективных менеджеров, ну ну, сейчас бесплатно потеряют
Ну как обычно, российский клуб плохой, иностранный игрок "белый" и пушистый. ЛОЛ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
goleodor
Ответ Фарид Харисов
Он не ушел бесплатно когда была возможность? Зато ушел, когда возможности легальной нет, бгг, честь аж из всех щелей прёт. Надеюсь, что его никуда не подпишут и он будет гнить до конца контракта и без денег. А если его и подпишут, то пусть сделка пройдёт легально и нормально, с компенсацией Локомотиву.
Я думаю, здесь все не так просто. Просто не прошел медосмотр и решил здесь восстановиться. Если бы ушел, то мог остаться без клуба, а так и зарплата капает и спокойно можно восстановиться. Заодно и ребенка зачать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий