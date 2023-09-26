Глава РПЛ Алаев: «Пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем»
Александр Алаев высказался о перспективах возвращения России в турниры УЕФА.
– Как вы поняли однозначное заявление Чеферина о том, что пока идет СВО, Россия не вернется в международный футбол?
– Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз.
– Ваша точка зрения?
– Я уверен – пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем [Колосковым], это суровая правда жизни. Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО.
– В чем причина?
– Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться, – сказал президент РПЛ.
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К слову о коллаборациях - ты как, вчера отмечал годовщину совместного парада в Бресте?
Назовите хоть одну причину, по которой футбольные Федерации захотят учавствовать в играх Брикс? Менять календарь, заявлять туда футболистов на дорогих контрактах. Неужели не видно, что это все маргинальная история. Матчи с Египтом, или волейбольные «международные» матчи видели, где трансляция с web камеру шла?) даже президент Федерации волейбола России сказал, что это колхоз.
Карпин сказал, что последние матчи - колхоз. Постанова.
Место России в крупных международных соревнованиях! И только там.
А для возвращения в европейский и международный футбол нужно сделать известно что. Даже Алаев в своём интервью это обозначил.