Глава РПЛ Алаев: «Пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Александр Алаев Политика Александер Чеферин Футбол

Александр Алаев высказался о перспективах возвращения России в турниры УЕФА.

– Как вы поняли однозначное заявление Чеферина о том, что пока идет СВО, Россия не вернется в международный футбол? 

– Не готов комментировать заявление, которое я не слышал и из издания, название которого слышу первый раз.

– Ваша точка зрения?

– Я уверен – пока идет СВО, в европейском футболе мы играть не будем. Здесь соглашусь с Вячеславом Ивановичем [Колосковым], это суровая правда жизни. Имея определенный опыт, понимание процессов изнутри, не вижу вариантов, что мы начнем играть с европейскими командами, пока идет СВО.

– В чем причина?

– Политическое давление. Все помним историю стыковых матчей ЧМ-2022, товарищеского матча с Боснией. Не вижу, как это может поменяться. При этом хотел бы ошибиться, – сказал президент РПЛ.

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35 комментариев

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IStranger
Ответ Glukinho
пробовать надо
Попробовать - это выписаться из УЕФА, понять, что в Азии тоже нихера не нужны никому и остаться вообще вне ассоциаций и играть со сборными непризнанных государств только. Надежный план. Как швейцарские часы.
+18
-2
+16
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Alex
Ответ Artem Piatkov
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А РФС ждут в Азии? откуда такая уверенность?
+20
-5
+15
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Isa Babaev
Капитан очевидность
+15
-2
+13
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Alex
Ответ Glukinho
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Это было бы идеально. Потому что его все равно вернут обратно
+20
-11
+9
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Alex
Вывести войска из Украины и международной изоляции конец
+23
-17
+6
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IStranger
Ответ Artem Piatkov
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Играли также, как сейчас наши спортсмены на Азиатских играх выступают?
+3
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Serega T
Ответ Glukinho
пробовать надо
Что пробовать? ФИФА официально должна дать добро на такой вариант. А его до сих пор нет.
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Александр Митраков
Ответ quasififa
Комментарий удален пользователем
Этот ветеран живёт в Канаде с середины прошлого века, и неоднократно признавался непричастным к военным преступлениям

К слову о коллаборациях - ты как, вчера отмечал годовщину совместного парада в Бресте?
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Алексей Петров
Тут у всех такое понимание , даже не имея определенного опыта))
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the80dream
Ответ Glukinho
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опять боты с минусаторами активировались, шансов их перебороть нет
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S-V-D
Кто "кепает" - а что он должен был сказать?
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Vitto
Ответ quasififa
Немного не в тему, но все же. Видели как Зеленский привез нацистского недобитка в Канаду ? Что же это за государство такое, что за 1000 лет истории, кроме как коллаборантов других героев у них для мира нет.
Откуда и куда привез?
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4k4mvz7nyh
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий удален пользователем
Можно ещё товарки катать) с молодежкой. Потом катать товарки с юниоркой, потом с детишками. Потом во дворы ходить, там катать.

Назовите хоть одну причину, по которой футбольные Федерации захотят учавствовать в играх Брикс? Менять календарь, заявлять туда футболистов на дорогих контрактах. Неужели не видно, что это все маргинальная история. Матчи с Египтом, или волейбольные «международные» матчи видели, где трансляция с web камеру шла?) даже президент Федерации волейбола России сказал, что это колхоз.
Карпин сказал, что последние матчи - колхоз. Постанова.

Место России в крупных международных соревнованиях! И только там.
А для возвращения в европейский и международный футбол нужно сделать известно что. Даже Алаев в своём интервью это обозначил.
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Blaumerc
Ответ Alex
Вывести войска из Украины и международной изоляции конец
такой наивный
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Ivan Petrov
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Так я не понял он что сказать то хотел ?Что мы в футбол играть не будем или ,что нам Сво не нужно
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MstAndreev
Какой тонкий аналитический склад ума)
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Сергей Жарковский
Вот это новость! А мы такие наивные, сами не понимаем.
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sled
Мне кажется он не верит в успех СВО(
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Иван Лапин
Капитан очевидность?
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Артем Гладских
очевидный человек.
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quasififa
Комментарий удален пользователем
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jqzn88xn6n
Комментарий удален пользователем
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