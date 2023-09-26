Гивен о «Ливерпуле»: «Их игра похожа на футбол в стиле хэви-метал, который мы видели, когда они выиграли ЛЧ и АПЛ»

Теги Ливерпуль Шэй Гивен премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Шэй Гивен проанализировал изменения, произошедшие в «Ливерпуле».

«Юрген Клопп называет свою обновленную команду «Ливерпулем 2.0», но наблюдение за ними напоминает о том, какой была его команда в лучшие годы. 

«Ливерпулю» определенно нужно было немного освежиться летом, потому я не уверен, что в прошлом сезоне у кого-то из их игроков были силы, чтобы играть так, как хотел Клопп. Тройка нападающих все еще давила, но полузащитники не могли их поддерживать. Соперники строили игру через них и создавали «Ливерпулю» массу проблем.

Сейчас все по-другому, и то, что мы видим, больше похоже на футбол в стиле хэви-метал, который мы видели, когда Клопп выиграл Лигу чемпионов и Премьер-лигу. «Ливерпуль» снова прессингует по всему полю, и наличие более молодой, подтянутой и сильной полузащиты сыграло огромную роль в этом», – написал бывший вратарь «Ньюкасла» и «Манчестер Сити».

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8 комментариев

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Stewart D.
Ответ Direct free kick
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как же его коробит)
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3192262.html?sl=1
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vladimir.kostrichko
Раньше директ на так активничал,но последнее время стал очень часто с ринатом заправлять на наших ветках...Видимо неадекватность преносится через интернет тоже.
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Случайно заскочил
Это называется похмельный футбол, сезон отжигают, потом два сезона отходят
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