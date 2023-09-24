Клопп о прогрессе Нуньеса: «Огромный шаг вперед, он представляет угрозу, отрабатывает в обороне – мы нашли способ построить игру вокруг него»

Юрген Клопп отметил прогресс Дарвина Нуньеса с начала сезона.

В матче 6-го тура против « » (3:1) гол на 60-й минуте вывел « » вперед. В 6 матчах лиги нападающий отметился 3 голами и ассистом.

«[Он сделал] огромный шаг вперед за последние несколько недель. Он представляет угрозу. Вы видели гол – наверное, он был довольно хорош, не так ли? Это было действительно сильно.

Он всегда был доступен для нас. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью – как, например, мы забили третий гол [в ворота] « ». Думаю, это была похожая ситуация, и это очень важно для нас.

И работа в обороне, которую он выполняет сейчас – это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис [Джонс] и Доминик [Собослаи] очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане. Это очень хорошо», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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