Клопп о прогрессе Нуньеса: «Огромный шаг вперед, он представляет угрозу, отрабатывает в обороне – мы нашли способ построить игру вокруг него»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Вулверхэмптон Доминик Собослаи Кертис Джонс Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп отметил прогресс Дарвина Нуньеса с начала сезона.

В матче 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:1) гол Нуньеса на 60-й минуте вывел «Ливерпуль» вперед. В 6 матчах лиги нападающий отметился 3 голами и ассистом.

«[Он сделал] огромный шаг вперед за последние несколько недель. Он представляет угрозу. Вы видели гол – наверное, он был довольно хорош, не так ли? Это было действительно сильно.

Он всегда был доступен для нас. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью – как, например, мы забили третий гол [в ворота] «Вулверхэмптона». Думаю, это была похожая ситуация, и это очень важно для нас.

И работа в обороне, которую он выполняет сейчас – это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис [Джонс] и Доминик [Собослаи] очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане. Это очень хорошо», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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8 комментариев

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Эдвард Газарян
Дарвин привносит хаос впереди, ему бы еще простые моменты реализовывать как с Ньюкаслом и цены бы не было
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Владимир Туаев
В перспективе и Нуньес и Диас уже в этом сезоне могут стать абсолютными топами! Очень приятно наблюдать за вторым дыханием Клоппа! Ливерпуль снова ожил!
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-2
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Салауат Нуралиев
Для меня Дарвин - самый интересный, с точки зрения наблюдения, игрок атаки Ливерпуля
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Игорь Дидорчук (DIDO)
Ответ Эдвард Газарян
Дарвин привносит хаос впереди, ему бы еще простые моменты реализовывать как с Ньюкаслом и цены бы не было
всё ещё будет
+3
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А.В. Бубнов
И главное не с пеналек, как один с отвисающей губой)
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Дилноза Насимова
Ответ Владимир Туаев
В перспективе и Нуньес и Диас уже в этом сезоне могут стать абсолютными топами! Очень приятно наблюдать за вторым дыханием Клоппа! Ливерпуль снова ожил!
типер Коронный счёт Ливерпулья будет 3-1 в кождый матч
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