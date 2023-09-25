Шэй Гивен: «Ливерпулю» не понравится в ЛЕ, но это поможет бросить вызов «Сити». Уход Салаха нанес бы огромный ущерб, повлияв на команду психологически»

Шэй Гивен высказался о несостоявшемся уходе Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Клуб из Саудовской Аравии не смог договориться с « » о трансфере. За египтянина предлагали около 200 миллионов фунтов.

«Частично перестройка «Ливерпуля» была навязана , потому что я не думаю, что он ожидал потери двух своих основных полузащитников – и – в одно трансферное окно.

Думаю, было совершенно необходимо, чтобы не ушел еще и , несмотря на предложения по нему из Саудовской Аравии, которые, как говорят, становились все больше и больше по мере приближения крайнего срока.

У «Ливерпуля» есть множество вариантов в атаке, но психологическое влияние на клуб было бы огромным, если бы Салах ушел – он, конечно, блестящий игрок, но если бы они его потеряли, это также нанесло бы огромный ущерб вере внутри команды.

Я не удивлюсь, если саудовцы вернутся за Салахом следующим летом, но в то же время он чрезвычайно важен для того, что [«Ливерпуль»] надеется сделать в этом сезоне – заявка на титул, несомненно, является частью этого плана.

«Ливерпулю» не понравится выступление в Лиге Европы, но это поможет им бросить вызов «Сити», потому что их матчи в середине недели будут не такими напряженными, как игры в Лиге чемпионов. Я не говорю, что Лига Европы легкая, но таковы факты – команды [в турнире] не так хороши, и это значит, что Клопп сможет проводить ротацию состава.

Он сделал это в матче против ЛАСК в Австрии, когда Салах вышел со скамейки запасных, забил и все еще был свежим в игре с «Вест Хэмом». Это еще одна причина, по которой этот сильный старт «Ливерпуля» может быть трудно остановить», – сказал бывший вратарь «Ньюкасла» и «Манчестер Сити».

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