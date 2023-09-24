Клопп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Голы – супер. Соперник тяжелый, создал нам проблемы, но «Ливерпуль» был очень хорош»

Юргена Клоппа осчастливила игра «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом» (3:1).

«В отдельные моменты мы были очень хороши. Соперник тяжелый.

Мы с перед матчем долго разговаривали, он славный мужик.

Очевидно то, насколько у « » сейчас хорошая команда, и то, что он способен любому создать проблемы. И ему это удалось. Мы пытались контролировать игру и создавать моменты, и это непросто, нужна стабильность, чтобы избежать провалов.

Голы – супер. Мне они очень понравились, и выступление в целом получилось очень хорошим и зрелым. Я сегодня счастлив», – сказал главный тренер « ».

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