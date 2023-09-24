Клопп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Голы – супер. Соперник тяжелый, создал нам проблемы, но «Ливерпуль» был очень хорош»
Юргена Клоппа осчастливила игра «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом» (3:1).
«В отдельные моменты мы были очень хороши. Соперник тяжелый.
Мы с Дэвидом Мойесом перед матчем долго разговаривали, он славный мужик.
Очевидно то, насколько у «Вест Хэма» сейчас хорошая команда, и то, что он способен любому создать проблемы. И ему это удалось. Мы пытались контролировать игру и создавать моменты, и это непросто, нужна стабильность, чтобы избежать провалов.
Голы – супер. Мне они очень понравились, и выступление в целом получилось очень хорошим и зрелым. Я сегодня счастлив», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Кенни пришел при Пейсли.
Билл и Боб настолько влились в мое сердце,да и в сердце каждого болельщика, как единое целое. Если Клопп выиграет с командой АПЛ, то сильно вырастет в глазах болельщиков. Титула в Ливерпуле заждались.