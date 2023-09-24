Клопп о 3:1 с «Вест Хэмом»: «Голы – супер. Соперник тяжелый, создал нам проблемы, но «Ливерпуль» был очень хорош»

Теги Ливерпуль Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юргена Клоппа осчастливила игра «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом» (3:1).

«В отдельные моменты мы были очень хороши. Соперник тяжелый.

Мы с Дэвидом Мойесом перед матчем долго разговаривали, он славный мужик.

Очевидно то, насколько у «Вест Хэма» сейчас хорошая команда, и то, что он способен любому создать проблемы. И ему это удалось. Мы пытались контролировать игру и создавать моменты, и это непросто, нужна стабильность, чтобы избежать провалов.

Голы – супер. Мне они очень понравились, и выступление в целом получилось очень хорошим и зрелым. Я сегодня счастлив», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Вот, кто реально идёт по графику Сэра Алекса. Строит уже следующее поколение Ливерпуля. Красавчик
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S.Laposter
Клопп красава и с уважением и по факту
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бондарев Олег
Удивительно, конечно, как Клопп чередует сильные и слабые (с точки зрения топ-клуба) сезоны. Каждый раз находит какие-то точечные усиления, как превращает в топов как будто бы не самых звездных игроков, как раз за разом собирает заново красную машину. Нынешний клуб не машина, ещё нет, но уже почему-то не екает сердце, когда теряем немного инициативу или пропускаем в начале матча. Есть опять характер.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr YNWA
Юрген гений🔥
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ Алексей Богородицкий
А что за график, уточни, пожалуйста?)
Ферги вырастил три поколение чемпионов в МЮ. Клопп по ходу выходит из кризиса" 7 го сезона Клоппа" и выстраивает 2ое поколение
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
А помните были здесь клоуны которые уже хоронили карьеру Юргена в Ливерпуле?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаргал Шадапов
Ответ Бондарев Олег
Удивительно, конечно, как Клопп чередует сильные и слабые (с точки зрения топ-клуба) сезоны. Каждый раз находит какие-то точечные усиления, как превращает в топов как будто бы не самых звездных игроков, как раз за разом собирает заново красную машину. Нынешний клуб не машина, ещё нет, но уже почему-то не екает сердце, когда теряем немного инициативу или пропускаем в начале матча. Есть опять характер.
Потому что пришли новые игроки которые голодные до побед
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Isa Babaev
Ответ Ложный Латераль
Ферги вырастил три поколение чемпионов в МЮ. Клопп по ходу выходит из кризиса" 7 го сезона Клоппа" и выстраивает 2ое поколение
Причем с первым поколением 3 финала ЛЧ было
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бондарев Олег
Ответ Жаргал Шадапов
Потому что пришли новые игроки которые голодные до побед
Дело не только в этом, костяк-то остался, тот же Салах голоднее многих выглядит, как и Роббо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ответ Бондарев Олег
Удивительно, конечно, как Клопп чередует сильные и слабые (с точки зрения топ-клуба) сезоны. Каждый раз находит какие-то точечные усиления, как превращает в топов как будто бы не самых звездных игроков, как раз за разом собирает заново красную машину. Нынешний клуб не машина, ещё нет, но уже почему-то не екает сердце, когда теряем немного инициативу или пропускаем в начале матча. Есть опять характер.
Это стиль Клопповский
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ответ Diamond house
??? Так он же уже выиграл АПЛ.
Сезон 19/20 безусловно. Ну ещё возьмёт АПЛ не сомневайтесь .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr YNWA
Ответ Red_Old_Scull
Лучший , последние игры. Как пришёл в Ливерпуль . До него были более знаменитые тренера "путеводная звезда Шенкли и Фэгана – все это Король Кенни" Кенни пришел при Пейсли. Билл и Боб настолько влились в мое сердце,да и в сердце каждого болельщика, как единое целое. Если Клопп выиграет с командой АПЛ, то сильно вырастет в глазах болельщиков. Титула в Ливерпуле заждались.
В зимнее ТО не мешало ещё 2х защитников будет вообще огонь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ответ Aleksandr YNWA
Юрген гений🔥
Лучший , последние игры. Как пришёл в Ливерпуль . До него были более знаменитые тренера "путеводная звезда Шенкли и Фэгана – все это Король Кенни"
Кенни пришел при Пейсли.
Билл и Боб настолько влились в мое сердце,да и в сердце каждого болельщика, как единое целое. Если Клопп выиграет с командой АПЛ, то сильно вырастет в глазах болельщиков. Титула в Ливерпуле заждались.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anshef
Сегодня команда хоть не весь первый тайм отсуствовала, как в предыдущих играх, минут на 20 всего опоздали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трент 66
Быстрее бы матч со Шпорами, интересно, как команда справится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Johnie
Так держать✊
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даулет Балыкбаев
После прошлого сезона только Клопп мог встряхнуть Ливерпуль, хорошо что остался. Надеюсь что сможем навязать борьбу МС.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
newhood@icloud.com
Два след матча в АПЛ покажут - мы неплохо развиваемся или уже готовы на что то претендовать… думаю Дарвин начнет со скамейки, как туз в рукаве он пока куда интересней, чем со старта, как и Жота… нападение у нас конечно загляденье , центр подлатали на 4+, а вот защита бардак…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
ТТХ будет сложно, Брайтон очень сложно, они любители попить кровь у Ливерпуля. Зато потом более менее гладкий календарь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
Да ладно, ВХЮ, Ньюкасл, Волки - это 99% гарантированные 3 очка всегда. Против кармы не попрешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Akmal 11.90
Ну я сегодня увидел что, нам не надо опорник. Потому что Собослай и Макалистер они обо просто доминирует и в полузащита и опорных зона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ответ llolishe
Дальше Брайтоны и ТТХ -одни из решающих матчей сезона
Просто нужно брать и проходить . Как Ливерпуль это умеет )) по красоте по классики😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ненавидящий2.0
Ответ Жаргал Шадапов
А помните были здесь клоуны которые уже хоронили карьеру Юргена в Ливерпуле?
Да и сейчас они никуда не делись, на один комментарий выше твоего один из них
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red_Old_Scull
Ответ Aleksandr YNWA
Бенитес тоже не плохой тренер был
Безусловно, с него все началось , я из за Рафаэля, и начал болеть за Ливерпуль. Уже как 18 лет не изменяю клубу топлю только за них !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Diamond house
Ответ Red_Old_Scull
Лучший , последние игры. Как пришёл в Ливерпуль . До него были более знаменитые тренера "путеводная звезда Шенкли и Фэгана – все это Король Кенни" Кенни пришел при Пейсли. Билл и Боб настолько влились в мое сердце,да и в сердце каждого болельщика, как единое целое. Если Клопп выиграет с командой АПЛ, то сильно вырастет в глазах болельщиков. Титула в Ливерпуле заждались.
??? Так он же уже выиграл АПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий