«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:5

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.

Команда Юргена Клоппа сегодня обыграла « » (3:1) в 6-м туре .

В текущем сезоне мерсисайдцы лишь раз потеряли очки – в стартовой игре против «Челси» (1:1). С тех пор они выиграли все матчи с общим счетом 17:5.

Дальше « » примет «Лестер» в рамках Кубка Англии – это произойдет 27 сентября.

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