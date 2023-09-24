«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:5

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.

Команда Юргена Клоппа сегодня обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 6-м туре АПЛ.

В текущем сезоне мерсисайдцы лишь раз потеряли очки – в стартовой игре против «Челси» (1:1). С тех пор они выиграли все матчи с общим счетом 17:5.

Дальше «Ливерпуль» примет «Лестер» в рамках Кубка Англии – это произойдет 27 сентября.

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34 комментария

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alexmixer9
Клопп кстати сдулся уже?
+53
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+52
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Красный чай
Ливерпуль купил отличных новичков, но не стоит приписывать преображение в первую очередь на них, Клопп еще в конце того сезона выправил команду.
+31
-1
+30
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Андрей Andrey
А уже многие стали думать что Арсенал и Челси и наверное ТТх топ клубы, а нет. просто показали хорошую игру на временном спаде Ливерпуля. теперь все возвращается на свои круга.
+16
-3
+13
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Иван Иванов
Херрасе Ливерпуль форму набрал!
Неужто реально хотят дать бой Ман Сити в этом году? 🤔
+11
-2
+9
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Red_Old_Scull
С победой YNWA!!! Вперёд за чемпионством , дальше наступаем на пятки Манчестеру Сити… следующая игра против Тотенхем, там надо забирать 3 очка .
Игра сегодня впечатлила меня , как последние матчи , Ливерпуль радует , не зря я болельщик со стажем 18 лет , хороший срок 😁😁😁не разу не пожалел , и не буду жалеть . Видь мой Ливерпуль самый лучший клуб в мире , кто бы , что тут не писал , подхалимство тут не уместно будет от хейтеров😁😁😁😁😁
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Эксперт Спортс
Ответ alexmixer9
Клопп кстати сдулся уже?
Ну многие пользователи спортса его вообще считают физруком
+10
-3
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Эдвард Газарян
есть шансы выиграть у Лестера в кубке со счетом 3:1
+7
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alexmixer9
Ответ Андрей Andrey
А уже многие стали думать что Арсенал и Челси и наверное ТТх топ клубы, а нет. просто показали хорошую игру на временном спаде Ливерпуля. теперь все возвращается на свои круга.
Интересно даже кто считал что челси топ клуб, а Ливерпуль нет
+7
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иц а мен
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Ответ Красный чай
Ливерпуль купил отличных новичков, но не стоит приписывать преображение в первую очередь на них, Клопп еще в конце того сезона выправил команду.
купили то купили, но не дожали самый важный в опорку, и поэтому охрененный атакующий потенциал маккалистера просто напросто убивается в опорке
+6
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Stewart D.
Ответ alexmixer9
Клопп кстати сдулся уже?
да чёто говорили после 6 сезона его команды выдыхаются(((
+5
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+5
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BiVG
Вот после этого матча появились осторожные предчувствия что Ливер реально в гонке за АПЛ
+4
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dnssda
Звери 💪🏼
+2
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Иван Иванов
Ответ Тюменец
Нормальный ход набрали. И игра неплохая. Вопрос лишь один - насколько хватит!?))
За глубину состава страшновато, честно сказать.
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llolishe
Лучший клуб мира
+3
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andycole
Ответ Stop1991
просто красава ! Тоже за Ливерпуль с 2003 года . Как с тобой познакомиться друг скаузер ?
Вы там поцелуйтесь еще :D
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alexmixer9
Ответ Yerbo
что вы несёте? челси даже с учётом результатов топ клуб
Он топ клубом был при ромке, как типичный мешок, до него был середняком и будет после
+2
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Санжар Уразбаев
Стабильно по 3 мяча забиваем ))
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Ноябрьский Набат
Ответ Эдвард Газарян
есть шансы выиграть у Лестера в кубке со счетом 3:1
На изи можно тотал 2.5 на Ливер😁👌
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BiVG
Ответ Роман
За АПЛ и ЛЕ поборется.
Если по весне Ливер еще будет в гонке за чемпионство, ЛЕ будут сливать, думаю..
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хавбек+
трех крепких середняков дернули, неплохо
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Dambrello
YNWA
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MeRsEySiDe
Так держать 🔴
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Роман
За АПЛ и ЛЕ поборется.
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Red_Old_Scull
Ответ Stop1991
просто красава ! Тоже за Ливерпуль с 2003 года . Как с тобой познакомиться друг скаузер ?
Вы от куда ?
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wisdom
пока полет нормальный. но говоря обьективно реально равных по силам соперников почти не было.
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