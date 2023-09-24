«Ливерпуль» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 17:5
«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.
Команда Юргена Клоппа сегодня обыграла «Вест Хэм» (3:1) в 6-м туре АПЛ.
В текущем сезоне мерсисайдцы лишь раз потеряли очки – в стартовой игре против «Челси» (1:1). С тех пор они выиграли все матчи с общим счетом 17:5.
Дальше «Ливерпуль» примет «Лестер» в рамках Кубка Англии – это произойдет 27 сентября.
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Неужто реально хотят дать бой Ман Сити в этом году? 🤔
Игра сегодня впечатлила меня , как последние матчи , Ливерпуль радует , не зря я болельщик со стажем 18 лет , хороший срок 😁😁😁не разу не пожалел , и не буду жалеть . Видь мой Ливерпуль самый лучший клуб в мире , кто бы , что тут не писал , подхалимство тут не уместно будет от хейтеров😁😁😁😁😁