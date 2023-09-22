Клопп отказался возглавить сборную Германии. В DFB тренера «Ливерпуля» считали основным вариантом
Немецкий футбольный союз предлагал сотрудничество Юргену Клоппу.
По данным The Times, для DFB главный тренер «Ливерпуля» был основным вариантом на аналогичный пост в сборной Германии. Лишь после отказа 56-летнего специалиста футбольные власти страны обратились к Юлиану Нагельсманну.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.
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Сравним с другими сборными (с момента как я активно наблюдаю за футболом скажем).
Бразилия 2007-2014. Были проблемы с топфорвардом долгое время. И не только. Бразилию на Чм 2010 назвали самой оборонительной Бразилией на чемпионатах мира. Действительно. В 2010 очень скудная была атака у них. Робиньо который был к тому моменту ни там ни сям, Кака у которого не шло в Реале и Луис Фабиано на острие. Скажем черная лошадка, но не топ. На подмене Жулио Баптиста, Элано, Графите и Нилмар (нет, не Неймар). Сейчас их и не вспомнишь где играли, и чем запомнились. Было время и Вагнер Лав играл на острие за этот период. Как итог за этот период у Бразилии был провал за провалом.
Франция 2006-2015. После того самого ЧМ 2006 сборная долго приходила в себя. Вплоть наверное до домашнего Евро 2016. На Евро 2008 провалились. Правда попали в группу смерти с Голландией и Италией. На ЧМ 2010 вообще поехали со скандалом. Как итог провалились с треском. На Евро 2012 и на ЧМ 2014 сыграли более и менее. Уже подросли перспективные игроки и ситуация начала выпрямлятся. За этот период были проблемы в защите и полузащите. Играли сырые игроки.
Италия 2006-20....даже не знаю, затянулось.
Италия после той победы на ЧМ провалила следующие четыре. В 2010 и 2014 не вышли из группы. На ЧМ 2018 и 2022 вообще не отобрались. На евро 2008, 2012 проиграли будущему чемпиону Испании. На евро 2016 были так себе. Евро 2021 феноменальным образом выиграли. У Италии в действительности затянулось смена. Кто то вырастает, а кто то тухнет перспективными. Проблемы с группой атаки. В полузащите нет стабильных игроков. Нет достойных сменщиков Каннаваро и Кьелинни в защите. Даже сейчас не сказать что это топ сборная.
Голландия 2010-2023. Голландия действительно ощутила проблемы с кадрами, когда не попали на Евро 2016, в которую было тяжело не попасть! Потом пропустили ЧМ 2018. На Евро 2021 и на ЧМ 2022 были блеклой теню знаменитой Голландии. Проблемы были и остаются во всех позициях. Нет вратаря уровня хотябы Силессена, не говоря уже о ван дер Саре. Из защитников делают клоунов, и это при топовом ван Дейке даже было. В полузащите вроде бы появились надежные игроки, но и они быстро зачахли. Ну и форвард. Давно с таким Голландия кажись не сталкивалась. Нет продолжателя дел Клюйверта, ван Нистелроя, ван Перси. Нет вингеров уровня Роббена. Кажется не скоро Голландия полетит.
А у сборной Германии все это время топы, но игры нет.