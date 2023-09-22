Клопп отказался возглавить сборную Германии. В DFB тренера «Ливерпуля» считали основным вариантом

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Немецкий футбольный союз Юлиан Нагельсманн Футбол

Немецкий футбольный союз предлагал сотрудничество Юргену Клоппу.

По данным The Times, для DFB главный тренер «Ливерпуля» был основным вариантом на аналогичный пост в сборной Германии. Лишь после отказа 56-летнего специалиста футбольные власти страны обратились к Юлиану Нагельсманну.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

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11 комментариев

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BiVG
На что они рассчитывали, мне просто интересно
+37
0
+37
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Eleman SPb
Ответ BiVG
На что они рассчитывали, мне просто интересно
на совмещение 🤣
+8
-1
+7
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vladimir.kostrichko
После ЧМ 2030 можно и поработать там))))Клопп просто это как САФ для МЮ.Но сильно конечно привязиватся не надо,но Клопп должен еще минимум пару-тройку АПЛ взять .
+9
-3
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Бухгалтер2021
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КРАСАВА,КАК И Я ВЫБРАЛ ЖЕНУ А НЕ ЛЕВУЮ БАБУ
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liverpool and barcelona fan
Немецкая сборная удивительна тем что вроде топы во всех позициях, но игры нет. Как таковой смены поколения не было ведь.
Сравним с другими сборными (с момента как я активно наблюдаю за футболом скажем).
Бразилия 2007-2014. Были проблемы с топфорвардом долгое время. И не только. Бразилию на Чм 2010 назвали самой оборонительной Бразилией на чемпионатах мира. Действительно. В 2010 очень скудная была атака у них. Робиньо который был к тому моменту ни там ни сям, Кака у которого не шло в Реале и Луис Фабиано на острие. Скажем черная лошадка, но не топ. На подмене Жулио Баптиста, Элано, Графите и Нилмар (нет, не Неймар). Сейчас их и не вспомнишь где играли, и чем запомнились. Было время и Вагнер Лав играл на острие за этот период. Как итог за этот период у Бразилии был провал за провалом.
Франция 2006-2015. После того самого ЧМ 2006 сборная долго приходила в себя. Вплоть наверное до домашнего Евро 2016. На Евро 2008 провалились. Правда попали в группу смерти с Голландией и Италией. На ЧМ 2010 вообще поехали со скандалом. Как итог провалились с треском. На Евро 2012 и на ЧМ 2014 сыграли более и менее. Уже подросли перспективные игроки и ситуация начала выпрямлятся. За этот период были проблемы в защите и полузащите. Играли сырые игроки.
Италия 2006-20....даже не знаю, затянулось.
Италия после той победы на ЧМ провалила следующие четыре. В 2010 и 2014 не вышли из группы. На ЧМ 2018 и 2022 вообще не отобрались. На евро 2008, 2012 проиграли будущему чемпиону Испании. На евро 2016 были так себе. Евро 2021 феноменальным образом выиграли. У Италии в действительности затянулось смена. Кто то вырастает, а кто то тухнет перспективными. Проблемы с группой атаки. В полузащите нет стабильных игроков. Нет достойных сменщиков Каннаваро и Кьелинни в защите. Даже сейчас не сказать что это топ сборная.
Голландия 2010-2023. Голландия действительно ощутила проблемы с кадрами, когда не попали на Евро 2016, в которую было тяжело не попасть! Потом пропустили ЧМ 2018. На Евро 2021 и на ЧМ 2022 были блеклой теню знаменитой Голландии. Проблемы были и остаются во всех позициях. Нет вратаря уровня хотябы Силессена, не говоря уже о ван дер Саре. Из защитников делают клоунов, и это при топовом ван Дейке даже было. В полузащите вроде бы появились надежные игроки, но и они быстро зачахли. Ну и форвард. Давно с таким Голландия кажись не сталкивалась. Нет продолжателя дел Клюйверта, ван Нистелроя, ван Перси. Нет вингеров уровня Роббена. Кажется не скоро Голландия полетит.
А у сборной Германии все это время топы, но игры нет.
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Михаил Опякин
Он слишком молод для этого д.....рьма
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Кино Музыка
Зря отказался. В сборную надо приходить вовремя.
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поколение пепси
Ну нафиг, за Юргеном ещё почаще понаблюдать охото, в сборной на много меньше игр, если и уйдёт в сборую то после 2026 миниму
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