Клопп отказался возглавить сборную Германии. В DFB тренера «Ливерпуля» считали основным вариантом

Немецкий футбольный союз предлагал сотрудничество Юргену Клоппу.

По данным The Times, для DFB главный тренер « » был основным вариантом на аналогичный пост в сборной Германии. Лишь после отказа 56-летнего специалиста футбольные власти страны обратились к .

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Клопп о сборной Германии: «Мое сердце – в «Ливерпуле». Меня не накачивали наркотиками и не связывали, чтобы я подписал контракт»

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