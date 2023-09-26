Мусиала назвал Месси и Неймара кумирами своего детства: «Они всегда излучали много радости на поле. Их манера дриблинга, развлекательный фактор – мне всегда это нравилось»

Джамал Мусиала назвал назвал Неймара и Лионеля Месси кумирами своего детства.

«Они всегда излучали много радости на поле. Их манера дриблинга, этот развлекательный фактор – мне всегда это в них нравилось.

Развлечение – это то, чего я хочу в своей игре. Я хочу развлекать фанатов», – сказал полузащитник «Баварии».

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