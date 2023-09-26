Мусиала назвал Месси и Неймара кумирами своего детства: «Они всегда излучали много радости на поле. Их манера дриблинга, развлекательный фактор – мне всегда это нравилось»

Теги Бавария МЛС бундеслига Германия Лионель Месси Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала назвал назвал Неймара и Лионеля Месси кумирами своего детства.

«Они всегда излучали много радости на поле. Их манера дриблинга, этот развлекательный фактор – мне всегда это в них нравилось.

Развлечение – это то, чего я хочу в своей игре. Я хочу развлекать фанатов», – сказал полузащитник «Баварии». 

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5 комментариев

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DimaBayern
Этой новости уже как полгода или год, но спортс только сейчас додумался это выложить. Ну да, это ж не Барселона с Реалом, где новости о них сразу же в первый момент.
+2
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ML26
Ответ А. Мостовой
Заметьте что никто не называет кумиром Королеву инстаграмма
Холланд, Мбаппе
0
0
0
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udiekemen
Ответ А. Мостовой
Заметьте что никто не называет кумиром Королеву инстаграмма
Так наоборот почти все молодые звёзды называют Рона своим кумиром)
+1
-1
0
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