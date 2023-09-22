Кейн об игре Месси и Роналду после 30: «Приятно видеть, что величайшие футболисты в истории все еще играют. Они установили планку – и это мотивирует меня»

Харри Кейн рассказал, что его вдохновляет футбольное долголетие Месси и Роналду.

«Я думаю, что после 30 они играют так же хорошо, как и после 20. Мне только недавно исполнилось 30, и, конечно, меня радует осознание того, что если я буду поддерживать свое тело в хорошей форме и правильно мыслить, я смогу играть на самом высоком уровне так долго, как захочу.

Эти игроки [ и ] установили планку – они и еще несколько человек – и это просто мотивирует меня и говорит, что это возможно. Приятно видеть, что эти футболисты все еще играют, два величайших игрока, когда-либо игравших в нашу игру.

У меня наступила вторая половина карьеры. У меня был хороший первый тайм, но может ли второй тайм быть еще лучше?

Я всегда говорил себе, что не хочу после завершения карьеры оглядываться назад и думать: «А что, если бы я просто сделал это?» или «А что, если бы я заставил себя сделать то?». Неважно, насколько хорош я был или насколько хорош был сезон, всегда есть возможность стать лучше.

Возможно, это просто связано с менталитетом, который у меня был с юного возраста. Хорошие люди вокруг меня всегда подталкивают меня к совершенствованию и никогда не останавливаются на достигнутом. Это просто вошло в мою профессиональную жизнь и в мою жизнь в целом.

Это то, что никогда не покинет меня. До того дня, когда я повешу свои бутсы на гвоздь, я всегда буду стремиться к большему и всегда буду пытаться добиться большего от себя и команд, в которых я играю. Это будет продолжаться», – сказал нападающий «Баварии».

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