«ПСЖ» о словах Неймара про «ад» в клубе для него и Месси: «Не комментируем, у нас есть достоинство. Любопытно, что оба хотели остаться»
В «ПСЖ» отреагировали на слова Неймара об аде для Лионеля Месси.
Напомним, ранее Неймар сравнил время, которое они с Месси провели в «ПСЖ», с адом: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал».
«Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство.
Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ», – заявили представители клуба L’Equipe.
Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в «ПСЖ»: «Быть профессиональным игроком – значит справляться с давлением. В «Арсенале» я заменял Овермарса, говорили, что я безнадежен»
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Чую, через год, мы и от него услышим много нового.. а от ПСЖ опять слова про честь и достоинство))
4:20 "Оба хотели остаться"
Неймара силой из Барселоны забрали на 8 лет? Или Месси два года удерживали с з/п 50 млн не давая перейти в другой клуб, который его не брал.
У Месси 3 детей, он уже 2 года как в Париже. Зарплата идет, клуб внутренние турниры берет, в ЛЧ не всегда успешно, но на то это сильнейший турнир в мире. Вряд ли ему так хочется срываться с места к которому если не он привык, то могли привыкнуть члены его семьи.
Неймару в принципе некуда в Европе было идти. В АПЛ поломают, в Италии не потянут аппетиты его. Остается 2 клуба - Мадрид и Бавария. В первый вряд ли позовут, там его позиция оверукомплектована, во второй тоже вряд ли пригласят - концепция другая, плюс в прошлом вместо него уже брали другого игрока. Вот и остался вариант или остаться в ПСЖ, или ехать с большой ярмарки))
(с) Лео Месси