«ПСЖ» о словах Неймара про «ад» в клубе для него и Месси: «Не комментируем, у нас есть достоинство. Любопытно, что оба хотели остаться»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами Футбол

В «ПСЖ» отреагировали на слова Неймара об аде для Лионеля Месси.

Напомним, ранее Неймар сравнил время, которое они с Месси провели в «ПСЖ», с адом: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал».

«Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство.

Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ», – заявили представители клуба L’Equipe.

Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в «ПСЖ»: «Быть профессиональным игроком – значит справляться с давлением. В «Арсенале» я заменял Овермарса, говорили, что я безнадежен»

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73 комментария

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Cruel Snake
Желание остаться было таким непреодолимо сильным, что оба решили уйти
+134
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+119
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Fan of Sport
Это Месси хотел остаться? А по поводу Неймара тем более, если бы он хотел остаться, то никто бы ему не смог ничего сделать, у него был контракт.
+56
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+49
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Artem Ka
То ли дело Мбаппе)) сразу видно - любит город, клуб, фанатов)))
Чую, через год, мы и от него услышим много нового.. а от ПСЖ опять слова про честь и достоинство))
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Блуждающий странник
4:19 "Не комментируем"
4:20 "Оба хотели остаться"
+12
-2
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факты про футбол
"Оба хотели остаться но папочка Мбаппе решил по другому "-добавил Аль-Хелаифи
+13
-3
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Ярик01
Когда фанаты создавали угрозы игрокам и их семьям, из "достоинства" лишь негромкий голосок издавался. До поры пока фанаты шейха не затронули.
+9
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+7
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Кашшай Чакырович
Ага по лицу Месси было видно ,как он хотел отсаться ,он аж сиял ,после последнего матча ,что больше не будет в этом цирке !
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Ygdt Gghhg
Ответ Rafikov Kirei
Французики такие жалкие. Сборная состоит на 85 процентов из выходцев африканского континента, а пафоса хоть отбавляй. Притом что Месси в отличие от французиков не опустился до подобной бульварщины. Время всё расставит на свои места.
А сборная Аргентина состоит из 99% выходцев из Испании дальше что
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Kipriot
Не удивительно, что барса не смогла их удержать. Попросили бы их уменьшить зп, так там появилось бы 9 кругов ада
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Виктор Войнов
ПСЖ, есть там место в аду ?
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Геннадий Тимченко
Ответ Cruel Snake
Желание остаться было таким непреодолимо сильным, что оба решили уйти
хотели остаться, но с них требовали ещё и на поле себя хоть как-то проявлять, а на это они оба дружно забили после ЧМ в Катаре🤢 Неймар так и в новом клубе на поле выходить не спешит🤣
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Rafikov Kirei
Ответ Геннадий Тимченко
хотели остаться, но с них требовали ещё и на поле себя хоть как-то проявлять, а на это они оба дружно забили после ЧМ в Катаре🤢 Неймар так и в новом клубе на поле выходить не спешит🤣
Полетели экскременты на вентиль. О чем вы балакаете? Месси работал на всё 100, но проект же заточили под Мбаппе, с его супер тактикой пинайте мне и я побежал.
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хавбек+
знатно приложили алчных южноамериканцев
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che kaif
Ответ Rafikov Kirei
Французики такие жалкие. Сборная состоит на 85 процентов из выходцев африканского континента, а пафоса хоть отбавляй. Притом что Месси в отличие от французиков не опустился до подобной бульварщины. Время всё расставит на свои места.
Эти футболисты родились и прошли футбольную школу Франции к чему нация их предков?!
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GaasJT
Не комментируем. Нт в конце прокомментировали)
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Тухель
И если Неймар был в аду, то зачем он подписывал новый договор с ПСЖ? Что Месси не понравилось в ПСЖ я верю и аргентинец сразу после окончания контракта свалил, а Неймар зачем переподписывал?
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bangura00
Ответ Peter Parker
Какое достоинство, жметесь, мнетесь перед Мбаппе. Фу
потому что Мбаппе реально сейчас лучший игрок Франции!
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Роман
Ответ Cruel Snake
Желание остаться было таким непреодолимо сильным, что оба решили уйти
А кто их держал насильно?)
Неймара силой из Барселоны забрали на 8 лет? Или Месси два года удерживали с з/п 50 млн не давая перейти в другой клуб, который его не брал.
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DanMus
Вполне может быть правдой, что оба хотели остаться.
У Месси 3 детей, он уже 2 года как в Париже. Зарплата идет, клуб внутренние турниры берет, в ЛЧ не всегда успешно, но на то это сильнейший турнир в мире. Вряд ли ему так хочется срываться с места к которому если не он привык, то могли привыкнуть члены его семьи.
Неймару в принципе некуда в Европе было идти. В АПЛ поломают, в Италии не потянут аппетиты его. Остается 2 клуба - Мадрид и Бавария. В первый вряд ли позовут, там его позиция оверукомплектована, во второй тоже вряд ли пригласят - концепция другая, плюс в прошлом вместо него уже брали другого игрока. Вот и остался вариант или остаться в ПСЖ, или ехать с большой ярмарки))
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Бьорн Дэли
Ага, Месси который с ноября не подписывал контракт прям хотел остаться)
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Rafikov Kirei
Французики такие жалкие. Сборная состоит на 85 процентов из выходцев африканского континента, а пафоса хоть отбавляй. Притом что Месси в отличие от французиков не опустился до подобной бульварщины. Время всё расставит на свои места.
+7
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Красная стрела
Кусать руку, которая тебя кормила- довольно низко
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Роман
Развалить Париж и улететь

(с) Лео Месси
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che kaif
Ответ bangura00
потому что Мбаппе реально сейчас лучший игрок Франции!
Мира
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CriminalJoint62
Как в том меме с Вуди Харрельсоном, вытирали слезы деньгами. Что ж им в Барсе не сиделось
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