В «ПСЖ» отреагировали на слова Неймара об аде для Лионеля Месси.

Напомним, ранее Неймар сравнил время, которое они с Месси провели в «ПСЖ», с адом: «Месси побывал в раю, выиграв ЧМ с Аргентиной, а в «ПСЖ» ощутил, что такое ад, как и я. Он ушел не так, как заслуживал».

«Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство.

Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ», – заявили представители клуба L’Equipe.

Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в «ПСЖ»: «Быть профессиональным игроком – значит справляться с давлением. В «Арсенале» я заменял Овермарса, говорили, что я безнадежен»

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