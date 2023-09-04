Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в «ПСЖ»: «Быть профессиональным игроком – значит справляться с давлением. В «Арсенале» я заменял Овермарса, говорили, что я безнадежен»

Робер Пирес раскритиковал Неймара за сравнение «ПСЖ» с адом.

Ранее бразилец, перешедший из « » в « », заявил, что в «ПСЖ» они с «ощутили, что такое ад». По словам , критика в адрес Месси была незаслуженной.

«Я называю это – быть плаксами. Быть профессиональным футболистом – это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь… Что ж, это часть игры.

Нас всех критиковали. Когда я перешел в « », мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.

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