Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в «ПСЖ»: «Быть профессиональным игроком – значит справляться с давлением. В «Арсенале» я заменял Овермарса, говорили, что я безнадежен»
Робер Пирес раскритиковал Неймара за сравнение «ПСЖ» с адом.
Ранее бразилец, перешедший из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль», заявил, что в «ПСЖ» они с Лионелем Месси «ощутили, что такое ад». По словам Неймара, критика в адрес Месси была незаслуженной.
«Я называю это – быть плаксами. Быть профессиональным футболистом – это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь… Что ж, это часть игры.
Нас всех критиковали. Когда я перешел в «Арсенал», мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.
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При всем уважении к старичкам, но давление на действующих спортсменов надо брать с какой-то инфляцией что ли. Да они в разы больше зарабатывают, но они же и в магазин просто так сходить не могут из за прогресса и того же интернета. Не отменяю того что Неймар та еще драма квин и возможно приумножил для словца.
Неймар лучший сезон 7.1 обводок за игру, 4.3 в серднем по карьере.. включая каждый сезон выше 2.0 обводок, что является средним карьерным Стерлинга
Стерлинг и в подмётки не годится Неймару как дриблёр, а уж по финтам вообще просто как до Пекина на самокате
Не говоря уже о том, что сейчас с похмелья или с животиком не поиграешь, ведь уровень физ подготовки куда выше.
Тоже самое например с Бексом было.
Да и много других случаев. Почему Месси или Неймара освистывать нельзя, а условного Роналду или Бекхэма можно?
Месси свистели за триумф на турнире номер 1, Роналду свистели за мерзкое поведение.