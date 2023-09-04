Пирес назвал Неймара «плаксой» за слова про ад для Месси в «ПСЖ»: «Быть профессиональным игроком – значит справляться с давлением. В «Арсенале» я заменял Овермарса, говорили, что я безнадежен»

Теги ПСЖ МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Робер Пирес лига 1 Франция Арсенал Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марк Овермарс Интер Майами Футбол

Робер Пирес раскритиковал Неймара за сравнение «ПСЖ» с адом.

Ранее бразилец, перешедший из «ПСЖ» в «Аль-Хилаль», заявил, что в «ПСЖ» они с Лионелем Месси «ощутили, что такое ад». По словам Неймара, критика в адрес Месси была незаслуженной.

«Я называю это – быть плаксами. Быть профессиональным футболистом – это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь… Что ж, это часть игры.

Нас всех критиковали. Когда я перешел в «Арсенал», мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды», – сказал бывший игрок сборной Франции в эфире Canal+.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

35 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Высказывание имело бы смысл, если бы Неймар действительно не справился с давлением и ужасно играл, получая при этом огромную зарплату. Только ситуация в том, что сильно переломанный бразилец все равно был лучшим на поле, когда мог играть. В первый финал ЛЧ ПСЖ попал только тогда, когда Неймар смог здоровым подойти ко второй половине сезона. Да он даже терпел толпу сумасшедших фанатов, которые пришли к его дому, начав высказываться только сейчас, когда ушел из клуба.
+48
-5
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ Supreme Allah
Комментарий скрыт
Ну какой Гнабри, имейте совесть. Как их вообще можно было сравнить? Ней на порядок выше, как футболист. Да, он не дотянул по уровню до Месси, хотя потенциал имел, но футболист все равно выдающийся.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Я понимаю, что многие тут слишком молоды и не помнят всей подноготной разных игроков из 00х, но без ложной скромности скажу, что вам повезло жить в эпоху с дядей Риго, который помнит все!:)) Пирес сам плакса, он десяток лет постоянно в интервью ныл, что его заменили в финале ЛЧ и окончательно поругался после этого с Венгером!:)) Он может дурковать и разводить кого угодно, но на спортсе не фраера сидят:))
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Ответ Amsterdam
Ты когда ты перешел в арсенал, не было ни инстаграма, ни твиттера, ни других соц сетей, а у людей еще не была общая истерия писать неадекватные оскорбления в интернетах. При всем уважении к старичкам, но давление на действующих спортсменов надо брать с какой-то инфляцией что ли. Да они в разы больше зарабатывают, но они же и в магазин просто так сходить не могут из за прогресса и того же интернета. Не отменяю того что Неймар та еще драма квин и возможно приумножил для словца.
Жирно плюсую. Еще дико раздражает особенно среди знаменитостей эти 5 копеек типа «А вот я терпел и смог, а ты вот нет», когда тебя никто не спрашивает.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Amsterdam
Ты когда ты перешел в арсенал, не было ни инстаграма, ни твиттера, ни других соц сетей, а у людей еще не была общая истерия писать неадекватные оскорбления в интернетах.
При всем уважении к старичкам, но давление на действующих спортсменов надо брать с какой-то инфляцией что ли. Да они в разы больше зарабатывают, но они же и в магазин просто так сходить не могут из за прогресса и того же интернета. Не отменяю того что Неймар та еще драма квин и возможно приумножил для словца.
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
человек-муравей человек-физрук
так Ней вроде отработал контракт и не ныл. просто высказал свое мнение. там ныл и ноет до сих пор Мбаппе. он и выжил Месси с Неймаром. из-за него и командной игры построить не могли. потому что всю игру подгоняли под него как под Роналду в Реале
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ну да у Неймара нет характера, стержня это он подтверждает всю карьеру. Правда Пирес тоже не святой и разнылся он сильно, когда его заменили в финале ЛЧ. Его понять можно, но тренеру надо было кого то менять и можно было говно изливать и после матча, как бы тренеру и так было не легко в тот момент.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Ответ rigobersong
Я понимаю, что многие тут слишком молоды и не помнят всей подноготной разных игроков из 00х, но без ложной скромности скажу, что вам повезло жить в эпоху с дядей Риго, который помнит все!:)) Пирес сам плакса, он десяток лет постоянно в интервью ныл, что его заменили в финале ЛЧ и окончательно поругался после этого с Венгером!:)) Он может дурковать и разводить кого угодно, но на спортсе не фраера сидят:))
А ты хорош🤘
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Ответ <CRISTIANO>
А ты хорош🤘
Абсолютно нет, он просто #######. Не путай
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Псж это клуб плакс и французики плаксы ,не могут до сих пор от ЧМ отойти их сборную в финале возили , как сопли по мокрому асфальту ,по этому до сих мор обкаканные штанишки ,прям слово сказать про псж нельзя, секта этих старых дурачков и остальных начинает хныкать,а по факту же токсичный клуб ,с токсиком Мбаппе !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Пирес не сталкивался даже с 10% того давления которое испытывают современные звёздные футболисты, и вероятно даже с 1% давления с которым сталкивался Неймар
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Moorag
Ответ Supreme Allah
Комментарий скрыт
🤦🏻🤡
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Ilya Krapivchenko
А также он не сталкивался и с 1% того что платили этому пеtyшаре!
более высокая зарплата не значит что ты автоматически лучше справляешься с давлением чем остальные
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Николай Антошкин
Неймар после барсы впринципе не интересен. И кстати финты были лучше у стерлинга в Ливерпуле. Да, бегунок, но финтил от бога
Стерлинг лучший сезон 2.8 обводок за игру, 2.0 обводки в среднем за карьеру

Неймар лучший сезон 7.1 обводок за игру, 4.3 в серднем по карьере.. включая каждый сезон выше 2.0 обводок, что является средним карьерным Стерлинга

Стерлинг и в подмётки не годится Неймару как дриблёр, а уж по финтам вообще просто как до Пекина на самокате
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Ответ Metalloid
Он абсолютно прав, современное поколение, зачастую, это плаксы, нытики и слабаки. Они живут в очень хорошее, спокойное, сытое время, не знают трудностей и потому не умеют на них реагировать.
Современные футболисты живут в самое сложное для спорта время, так как сейчас эпоха соц сетей, и любой игрок высокого уровня сталкивается с огромным давлением.
Не говоря уже о том, что сейчас с похмелья или с животиком не поиграешь, ведь уровень физ подготовки куда выше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
тебе мечтать как играл неймар
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
пирес-перес
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Минусовой
А большая часть тут вообще футбол не смотрит?Вы не видели,что Месси сильно 2 года освистывали парижские мусульмане,а после победы аргентины над францией в финале чм Месси стал врагом франции
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Минусовой
А большая часть тут вообще футбол не смотрит?Вы не видели,что Месси сильно 2 года освистывали парижские мусульмане,а после победы аргентины над францией в финале чм Месси стал врагом франции
Роналду после ЧМ 2006 вообще хотели убить за вылет англичан с чемпионата мира и игрок что то не ныл про ад, да было неприятно, но игрой доказал что вправе играть в АПЛ.
Тоже самое например с Бексом было.
Да и много других случаев. Почему Месси или Неймара освистывать нельзя, а условного Роналду или Бекхэма можно?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Vladvenk
Сколько там за ад в Париже платят? Сколько миллионов евро в месяц?.. Можно в очередь записаться?
Вот тоже интересен этот вопрос. Вроде лямов 40 евро чистыми в год, даже не представляю как возможно на это соглашаться и терпеть этот ад.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
h4ww7xkqkz
По сути ПСЖ загубил карьеру Неймара своими 222 млн евро,может он и хотел остаться в бчк,но ничего не решал в тот момент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Metalloid
Он абсолютно прав, современное поколение, зачастую, это плаксы, нытики и слабаки. Они живут в очень хорошее, спокойное, сытое время, не знают трудностей и потому не умеют на них реагировать.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ Тухель
Роналду после ЧМ 2006 вообще хотели убить за вылет англичан с чемпионата мира и игрок что то не ныл про ад, да было неприятно, но игрой доказал что вправе играть в АПЛ. Тоже самое например с Бексом было. Да и много других случаев. Почему Месси или Неймара освистывать нельзя, а условного Роналду или Бекхэма можно?
Месси взял мировую корону, а Роналду так и не смог. В этом главное отличие)
Месси свистели за триумф на турнире номер 1, Роналду свистели за мерзкое поведение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Metalloid
Он абсолютно прав, современное поколение, зачастую, это плаксы, нытики и слабаки. Они живут в очень хорошее, спокойное, сытое время, не знают трудностей и потому не умеют на них реагировать.
Спокойное?:) Они живут в худшее время, где тебя за каждую ошибку готовы уничтожить и отменить, если раньше люди и 20% не знали о том что творят Роналдо, Карлос, Гиггз, Спайс Бойз и прочие на вечеринках и то этого было достаточно для скандалов в желтой прессе, то сейчас тебя уничтожат за одно неверное слово. Заснимут и через секунду выложат в интернет. Под таким давлением как сейчас никто не жил, о каком спокойствии вообще речь может идти:)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladvenk
Сколько там за ад в Париже платят? Сколько миллионов евро в месяц?.. Можно в очередь записаться?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий