Леонардо о Месси, Неймаре и Мбаппе в «ПСЖ»: «Такие талантливые парни решают больше проблем, чем создают. Им важно чувствовать себя комфортно – это задача клуба»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Леонардо Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Интер Майами Футбол

Леонардо назвал причину, по которой звездный состав «ПСЖ» не оправдал ожиданий.

– Что не получилось у трио Месси, Неймара и Мбаппе? Почему оно не сработало? Тактика? Эго?

– Честно говоря, я так не думаю. Бывают более проблемные люди, и я не хочу определять, кто из них более конфликтный, а кто – менее. Парни, обладающие таким талантом, решают больше проблем, чем создают. Нужно принять риски и преимущества – это часть дела. Если вы собрали подобную атаку, вы сделали для команды максимум. Если это не сработало, значит, на то есть причина.

Людям важно чувствовать себя комфортно. Этим парням нужно душевное равновесие, им нужно быть в хорошем настроении, нужно, чтобы их признавали. И эта работа лежит на клубе, на нас, менеджерах.

Я считаю, что матчи выигрывает игрок и тренер, но титулы завоевывает именно клуб, организация. Потому что есть сильная, решающая линия, независимо от того, кто приходит в клуб. Это облегчает работу – те, кто приходит и те, кто управляет, знают, куда идти. Болтать легко, а делать это изо дня в день трудно, – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ».

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7 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Ну вот были они все вместе в клубе Что выиграли? Чего добились? 0 ЛЧ в итоге и 2 вылета подряд в 1/8 Но при этом всё нормально, не смешивают с 💩 как Роналду в Ювентусе
Ну они хотя бы не опускали гегемона на 4-е место в чемпе, да и в ЛЧ вылетали от топов
+5
-4
+1
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