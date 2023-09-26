Ненахов о стычке в игре с «Зенитом»: «После того как я сфолил, Вендел решил меня ударить. Ребята заступились»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Максим Ненахов Вендел Футбол

Максим Ненахов рассказал о стычке с Венделом.

Защитник «Локомотива» поделился мнением после матча Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1).

– Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить.

– Вас по голове.

– Да, и, в принципе, так вышло, что ребята заступились за меня, – сказал Ненахов.

Тикнизян о 2-й желтой с «Зенитом»: «Вендел коленом ударил Ненахова, я не смог остаться равнодушным. Будет еще 10 таких ситуаций – поступлю так же»

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3 комментария

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Dan Kennedy
Надо дисквалифицировать Соболева за провокацию.
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