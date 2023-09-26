Ненахов о стычке в игре с «Зенитом»: «После того как я сфолил, Вендел решил меня ударить. Ребята заступились»
Максим Ненахов рассказал о стычке с Венделом.
Защитник «Локомотива» поделился мнением после матча Мир РПЛ с «Зенитом» (2:1).
– Обычная потасовка. Так вышло, что Вендел после того, как я сфолил, решил ударить.
– Вас по голове.
– Да, и, в принципе, так вышло, что ребята заступились за меня, – сказал Ненахов.
Тикнизян о 2-й желтой с «Зенитом»: «Вендел коленом ударил Ненахова, я не смог остаться равнодушным. Будет еще 10 таких ситуаций – поступлю так же»
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