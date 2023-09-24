Максим Ненахов: «Зенит» расхлябанно играл с «Локомотивом». Уже нет прежней доминации»
Максим Ненахов считает, что «Зенит» уступил «Локомотиву» (1:2) из-за недонастроя.
«У нас было желание победить. У «Зенита» его, видимо, не было, раз они играли так расхлябанно.
Видно было, что они играют вполноги. Уже нет у «Зенита» такой доминации, как было в прошлом году», – заявил защитник «Локомотива» после победы со счетом 2:1.
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Но это же не значит, что Зенит нужно списывать, чемпионат России выигрывается с помощью очков, который Зенит легко берет против таких рубинов как раз, где Локо спокойно спотыкается, где Краснодар обязательно очки теряет.
Так что все еще считаю бредом какие-то рассуждения про слабый Зенит. Расхлябанный - да, аут тому подтверждение.
Тренируйся иди, тогда может перестанешь бесконечно опаздывать, в подкатах стелиться и рубить соперников.
Но это не точно.
Сегодня встали при 1-0, включились при 1-1, не реализовали свои моменты и в пылу желания забить пропустили сами.