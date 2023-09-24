Максим Ненахов: «Зенит» расхлябанно играл с «Локомотивом». Уже нет прежней доминации»

Максим Ненахов считает, что «Зенит» уступил «Локомотиву» (1:2) из-за недонастроя.

«У нас было желание победить. У « » его, видимо, не было, раз они играли так расхлябанно.

Видно было, что они играют вполноги. Уже нет у «Зенита» такой доминации, как было в прошлом году», – заявил защитник « » после победы со счетом 2:1.

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