Максим Ненахов: «Зенит» расхлябанно играл с «Локомотивом». Уже нет прежней доминации»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Максим Ненахов Футбол

Максим Ненахов считает, что «Зенит» уступил «Локомотиву» (1:2) из-за недонастроя.

«У нас было желание победить. У «Зенита» его, видимо, не было, раз они играли так расхлябанно.

Видно было, что они играют вполноги. Уже нет у «Зенита» такой доминации, как было в прошлом году», – заявил защитник «Локомотива» после победы со счетом 2:1.

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13 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Так одно другому не противоречит. У Зенита есть доминация над всеми остальными, когда есть мотивация. Сегодня действительно играли вполноги, как и с Рубином в том туре. Просто с Рубином прокатило, а с Локо нет.
Но это же не значит, что Зенит нужно списывать, чемпионат России выигрывается с помощью очков, который Зенит легко берет против таких рубинов как раз, где Локо спокойно спотыкается, где Краснодар обязательно очки теряет.
Так что все еще считаю бредом какие-то рассуждения про слабый Зенит. Расхлябанный - да, аут тому подтверждение.
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Дмитрий9779
Ответ Зелёный гопник
Думали, что дело в шляпе после первого гола - вот и поплатились!
План на игру,выбор состава,замены-Семака переиграли,ну или он сам себя,зачем так перетряхивать оборону в конце матча какой Круг вместо Сантоса,какой Коваленко вместо Клауда в концовке?Изидор сегодня нулевой был,Фернандес слабый матч провёл.
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Зелёный гопник
Думали, что дело в шляпе после первого гола - вот и поплатились!
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Егор Антипов
Ответ red hikkikomori
Ну против середняка топы часто немотивированы
Тем не менее, собрались и отыгрались, молодцы.
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Topordo
Ой, ля, этому то кто слово дал вообще?
Тренируйся иди, тогда может перестанешь бесконечно опаздывать, в подкатах стелиться и рубить соперников.
Но это не точно.
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jqzn88xn6n
Мне не показалось что Зенит играл на 50% своих возможностей. Мне кажется, что общий гандикап Зенита уже не такой большой и снизился относительно прошлых сезонов и поэтому им в матче сложнее уже добавлять. А играли то хорошо и забивать могли, но мяч не шел в ворота.
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Ямальский СБГ
Тут не поспоришь, прошлогодний Зенит остановился бы минимум при счете 2-0. Хотя тоже вряд ли, тот же Локо получил 0-5, хотя смысла добивать соперника вроде бы не было.
Сегодня встали при 1-0, включились при 1-1, не реализовали свои моменты и в пылу желания забить пропустили сами.
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loko84st
Ответ Дмитрий9779
План на игру,выбор состава,замены-Семака переиграли,ну или он сам себя,зачем так перетряхивать оборону в конце матча какой Круг вместо Сантоса,какой Коваленко вместо Клауда в концовке?Изидор сегодня нулевой был,Фернандес слабый матч провёл.
Все точно так же как Локо с Оренбургом🤔
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Док Аксель
Голевые моменты надо реализовывать и себе не привозить голы уже которую игру. ЦЗ в разных вариантах по-прежнему слабое звено в команде уже который год. У себя дома проигрываем второй матч на последним минутах.
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tolstiy
нет доминации, играют в полного... всё логично....
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ALMANAC
Зенит всегда по осени попускают)
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