Тикнизян о 2-й желтой с «Зенитом»: «Вендел коленом ударил Ненахова, я не смог остаться равнодушным. Будет еще 10 таких ситуаций – поступлю так же»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Матч ТВ Максим Ненахов Наир Тикнизян Вендел Футбол

Наир Тикнизян не жалеет об удалении в матче с «Зенитом».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На 95-й минуте Тикнизян, отметившийся в матче голом и ассистом, получил вторую желтую карточку за стычку с игроками «Зенита». Покидая поле, защитник «Локомотива» похлопал судьям.

«Вендел коленом ударил Ненахова, слабо, но тем не менее с его стороны было это движение. Я всегда буду биться и отдаваться за своих партнеров.

Не смог остаться равнодушным – знал, что скорее всего получу красную, но, если будет еще десять таких же ситуаций, поступлю так же. Это футбол, эмоции, нужно жить игрой и отдаваться», – сказал защитник «Локомотива».

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35 комментариев

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Nick Crosier
Респект. Еще 10 раз удалится.
+48
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IceBear27
Молодец, что забил победный гол. Но две желтые за три минуты за неспортивное поведение… тут уж делай выводы сам)))
+26
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Дима
Ответ Fomin525
Комментарий скрыт
а какая разница за фол Ненахова дали штрафнойудар. а какое право у вендела право бить лежачего соперника ???
+19
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nurlan-zenit
Именно поэтому толкнул на ровном месте Мантуана, а потом наговорил лишнего Сергееву? Ну забил, красавчик, зачем придумывать, Ненахов сам фолил и даже не почувствовал там ничего, если и был этот удар…
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Нейтральный критик
Этот гений сейчас договорится на дополнительные матчи дисквы.
+11
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Михаил Блинов
Ответ Данко Лазович
режим Петушка активирован.
У тебя по-ходу уже давно
+13
-7
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Михаил Блинов
Ответ IceBear27
Молодец, что забил победный гол. Но две желтые за три минуты за неспортивное поведение… тут уж делай выводы сам)))
Первая простительная на эмоциях, а вторая эмоции, которые нужно сдерживать, но присутствие командного духа - положительный момент
+7
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Никита Давыдкин
Ответ Groznyi2024
Каким коленом, алё, ты его за футболку схватил, срывая атаку Зенита
если разуть глаза и посмотреть эпизод, то мы увидим, что сфолил ненахов, вендел начал ногами махать в ответ, и уже потом прибежал Тикнизян и пихнул вендела
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DancePunk
Боевой петух
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dreamstep
Нужно голову включать, если в следующий раз такое удаление будет на 60й минуте, будет не героем а дурачком.
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ТрактоПоктер
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Это все потому что Вендел в одиночку великий Спартак недавно в Москве унизил)
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zzzeeerrrooo
Ответ Михаил Блинов
Первая простительная на эмоциях, а вторая эмоции, которые нужно сдерживать, но присутствие командного духа - положительный момент
Первая это позор для проф спортсмена , такого вообще не должно быть
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Артём Кайдаш
Ответ Дима
а какая разница за фол Ненахова дали штрафнойудар. а какое право у вендела право бить лежачего соперника ???
В смысле какое право?
Кайфарик вернулся из затяжного отпуска, чувствует себя главной звездой команды, подкрепленн админресурсом
Хватает людей за горло, ведет себя по хамски и остается на поле, а Наир мужик, правильно все говорит.
Кому понравится хавать гавно, не ну может кто то и готов хавать, но видимо не он, Москалев готов - очевидно.
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Артём Кайдаш
Ответ Дима
а какая разница за фол Ненахова дали штрафнойудар. а какое право у вендела право бить лежачего соперника ???
В смысле какое право?
Кайфарик вернулся из затяжного отпуска, чувствует себя главной звездой команды, подкрепленн админресурсом
Хватает людей за горло, ведет себя по хамски и остается на поле, а Наир мужик, правильно все говорит.
+1
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андрэ
так и запишем - дэбил
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OldRedWhite
Ответ Nick Crosier
Респект. Еще 10 раз удалится.
И вроде бы 24 уже !
Для футболиста - не ребёнок
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Антон Лукашов
Детский сад, хоть и с бородой!
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Архитектор Мендисабаль
Когда у этого бойца на днях без боя забрали Арцах, он не был так категоричен...
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zzzeeerrrooo
Ответ Artem Ka
Вспоминаем Месси в классико… Другое дело, что вторая желтая… если игрок подается на провокации - этим будут пользоваться все
Тогда ещё Вара не было , а сейчас гол отменят карточка останется
В итоге команду подставил
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zzzeeerrrooo
Ответ Михаил Блинов
В современном футболе, это не такая уж и редкость, когда игрок празднуя гол снимает футболку.
А потом удаляется и его команда проигрывает
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6tspey7tb5
Люблю болельщиков Зенита за то что когда команда проигрывает они находят у соперника тему и начинают бомбить комменты. А то что играли как уныло г забывают сразу ))))
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Дима
Ответ Fomin525
Наверное точно такое же как у арменина и Баринова налетать как 🐓
ты бьешь моего партнёра- я налетаю на тебя. читай первый комент.
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Дима
Ответ Fomin525
Прыгаешь и провацируешь как 🐓 после удаления, получи 6 матчей дисквы? Согласен?
если Вендел получит столько же, то ок
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Fomin525
Ответ Дима
если Вендел получит столько же, то ок
Очень дёшево Дима, не по-мужски. Какой клуб, такой и ты
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Дима
Ответ Fomin525
Очень дёшево Дима, не по-мужски. Какой клуб, такой и ты
это оскорбления мне пишет миллеровский бот???
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