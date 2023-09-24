Тикнизян о 2-й желтой с «Зенитом»: «Вендел коленом ударил Ненахова, я не смог остаться равнодушным. Будет еще 10 таких ситуаций – поступлю так же»
Наир Тикнизян не жалеет об удалении в матче с «Зенитом».
В матче 9-го тура Мир РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На 95-й минуте Тикнизян, отметившийся в матче голом и ассистом, получил вторую желтую карточку за стычку с игроками «Зенита». Покидая поле, защитник «Локомотива» похлопал судьям.
«Вендел коленом ударил Ненахова, слабо, но тем не менее с его стороны было это движение. Я всегда буду биться и отдаваться за своих партнеров.
Не смог остаться равнодушным – знал, что скорее всего получу красную, но, если будет еще десять таких же ситуаций, поступлю так же. Это футбол, эмоции, нужно жить игрой и отдаваться», – сказал защитник «Локомотива».
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Кайфарик вернулся из затяжного отпуска, чувствует себя главной звездой команды, подкрепленн админресурсом
Хватает людей за горло, ведет себя по хамски и остается на поле, а Наир мужик, правильно все говорит.
Кому понравится хавать гавно, не ну может кто то и готов хавать, но видимо не он, Москалев готов - очевидно.
Кайфарик вернулся из затяжного отпуска, чувствует себя главной звездой команды, подкрепленн админресурсом
Хватает людей за горло, ведет себя по хамски и остается на поле, а Наир мужик, правильно все говорит.
Для футболиста - не ребёнок
В итоге команду подставил