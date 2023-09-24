Ненахов о победе над «Зенитом»: «Маленький шаг, чтобы стать чемпионами. Дзюба поднял «Локомотив» с колен, он лидер»
Максим Ненахов назвал Артема Дзюбу лидером «Локомотива».
Защитник «Локомотива» поделился мыслями о победе над «Зенитом» (2:1).
– Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить.
– Откуда стычка пошла?
– У них много латиноамериканцев, которые сами по себе вспыльчивые люди. Слово за слово. Отсюда такая концовка.
Артем Дзюба активно себя проявил тоже там. Артем – наш лидер. Он поднял команду с колен.
Как только он пришел, мы начали двигаться вперед, – сказал защитник «Локомотива» Максим Ненахов.
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Эти предчемпионы пока только 😂
А кто-то может мне объяснить, что такого сделал Артем в этом конкретном матче, чтобы о нем так говорили? Я что-то не увидел. Или я не тот футбол смотрел?