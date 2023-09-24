Ненахов о победе над «Зенитом»: «Маленький шаг, чтобы стать чемпионами. Дзюба поднял «Локомотив» с колен, он лидер»

Максим Ненахов назвал Артема Дзюбу лидером «Локомотива».

Защитник «Локомотива» поделился мыслями о победе над « » (2:1).

– Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить.

– Откуда стычка пошла?

– У них много латиноамериканцев, которые сами по себе вспыльчивые люди. Слово за слово. Отсюда такая концовка.

активно себя проявил тоже там. Артем – наш лидер. Он поднял команду с колен.

Как только он пришел, мы начали двигаться вперед, – сказал защитник « » .

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