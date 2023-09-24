Ненахов о победе над «Зенитом»: «Маленький шаг, чтобы стать чемпионами. Дзюба поднял «Локомотив» с колен, он лидер»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Матч ТВ Максим Ненахов Футбол

Максим Ненахов назвал Артема Дзюбу лидером «Локомотива».

Защитник «Локомотива» поделился мыслями о победе над «Зенитом» (2:1).

– Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить.

– Откуда стычка пошла?

– У них много латиноамериканцев, которые сами по себе вспыльчивые люди. Слово за слово. Отсюда такая концовка.

Артем Дзюба активно себя проявил тоже там. Артем – наш лидер. Он поднял команду с колен.

Как только он пришел, мы начали двигаться вперед, – сказал защитник «Локомотива» Максим Ненахов.

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28 комментариев

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Никита Аксанов
Торжественная передача трофея от Спартака Локомотиву будет? Или слишком пафосно?
+30
-2
+28
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Дмитрий Махаев
ну куда вас несет, не позорьте ни себя, ни болельщиков, не уподобайтесь Спартаку. Вы неделю назад от Оренбурга 0-2 дома влетели, чемпионы мать вашу. За сегодняшний матч спасибо большое, но давайте спокойно двигаться дальше, без громких заявлений!!
+29
-6
+23
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Данко Лазович
Радует, что москвичи приезжают иногда, чтобы в футбол поиграть, а не просто стоять автобусом.
+10
-4
+6
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Roman
Что несёшь, Ненахов? Раз сам красную не получил и гол не привез, то все, чемпион и можно ересь нести?
+3
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+3
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Никита Аксанов
Торжественная передача трофея от Спартака Локомотиву будет? Или слишком пафосно?
Эстафетное вставание с колен и возвращение, чтобы править. Звучит как новая московская дисциплина🎅🏿
+5
-3
+2
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040474Andrei
Вот это 🤡. Не позорься. Уймись.
+2
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mishakmv96
Не нужно становится Спартаком и после громкой победы кидаться словами про чемпионство. Неделю назад Оренбургу отлетели дома без шансов, мы слишком нестабильны для чемпионства. За сегодняшний матч спасибо большое, выиграть у Зенита - это сильно, но нужно прибавлять и идти от матча к матчу, не думая пока о титуле.
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Vićtor Diaź
Ответ Никита Аксанов
Торжественная передача трофея от Спартака Локомотиву будет? Или слишком пафосно?
Те трехтуровые чемпионы
Эти предчемпионы пока только 😂
+3
-2
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nikolai 75
ваш лидер в этом году пешком по полю ходит. а в следующем ходить не царское дело, вы его носить будете.чемпионы!
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Bahmut
Ну если этот дуремар лидер команды, то мне за Локомотив страшновато. Уверен на 100% что Дзюба и есть тот баклан, который гадил на крыше Газпром Арена. Дзюба уехал, на крыше гадить перестали. Это же логика!
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Isshin88
Ещё один подниматель с колен?
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maxAdvokat@yandex.ru
Дзюба взял всё в свои руки)
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Railway/
Вы жутко нестабильны для чемпионства.
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Петр Чумаков
самое печальное, что это каждый год говорится....
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Ностальгическое Дерьмо
что там дальше? Дзюба как Суарес в Атлетико?
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WhatZ
"Артем Дзюба активно себя проявил тоже там. Артем – наш лидер. Он поднял команду с колен."

А кто-то может мне объяснить, что такого сделал Артем в этом конкретном матче, чтобы о нем так говорили? Я что-то не увидел. Или я не тот футбол смотрел?
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Игорь Пичугин
Спортс вы уроды! Банти меня, ниче плохого не пишу, но вам видимо ближе темы насчет Эймос, Аланы Мамаевой, кто каминг аут сделал.
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Клирик
Ответ Дмитрий Махаев
ну куда вас несет, не позорьте ни себя, ни болельщиков, не уподобайтесь Спартаку. Вы неделю назад от Оренбурга 0-2 дома влетели, чемпионы мать вашу. За сегодняшний матч спасибо большое, но давайте спокойно двигаться дальше, без громких заявлений!!
Так он про следующий год говорит.
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сам ГазПром
Ответ Клирик
Так он про следующий год говорит.
в этом году нового чемпиона не будет априори
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Ivan Petrov
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Ответ Дмитрий Махаев
ну куда вас несет, не позорьте ни себя, ни болельщиков, не уподобайтесь Спартаку. Вы неделю назад от Оренбурга 0-2 дома влетели, чемпионы мать вашу. За сегодняшний матч спасибо большое, но давайте спокойно двигаться дальше, без громких заявлений!!
Не уподобайтесь Спартаку? Это как? У вас тоже 22 чемпионства ? Или может быть больше? Так что сиди и помалкивай.Вам до Спартака никогда не дотянуться
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nickfad2405@mail.ru
Ответ Дмитрий Махаев
ну куда вас несет, не позорьте ни себя, ни болельщиков, не уподобайтесь Спартаку. Вы неделю назад от Оренбурга 0-2 дома влетели, чемпионы мать вашу. За сегодняшний матч спасибо большое, но давайте спокойно двигаться дальше, без громких заявлений!!
В Спартаке из игрока никто такое не говорит, так что не надо сюда приплетать Спартак. Про локомотив летом больше всего кричали, что это главный претендент на чемпионство
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Данко Лазович
Радует, что москвичи приезжают иногда, чтобы в футбол поиграть, а не просто стоять автобусом.
Все болельщики зенита сейчас. Мама ,я не плачу,не плачу
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Сергей Сурков
Ответ mishakmv96
Не нужно становится Спартаком и после громкой победы кидаться словами про чемпионство. Неделю назад Оренбургу отлетели дома без шансов, мы слишком нестабильны для чемпионства. За сегодняшний матч спасибо большое, выиграть у Зенита - это сильно, но нужно прибавлять и идти от матча к матчу, не думая пока о титуле.
читай не только заголовок,умник,лишь бы кого оскорбить
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mishakmv96
Ответ Сергей Сурков
читай не только заголовок,умник,лишь бы кого оскорбить
Кого я оскорбил? Про Спартак правду написал, это не оскорбление ни разу, ибо они любят говорить о чемпионство после победы над сильным соперником.
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Сергей Сурков
Ответ mishakmv96
Кого я оскорбил? Про Спартак правду написал, это не оскорбление ни разу, ибо они любят говорить о чемпионство после победы над сильным соперником.
читай лучше ни кто в Спартаке прямо не говорил что они чемпионы уже после трёх туров,чё ты чушь пишешь ,в принципе как и сейчас про Локомотив ,не до конца прочитаешь и понеслась,кто то один сказал вы как бараны повторяете одно и тоже,ну пришли мне пруфы тогда кто прямо говорил про чемпионство ,ну если вы горе болельщики
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