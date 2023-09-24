Баринов о стычке в матче с «Зенитом»: «Ненахов фолит, Вендел хотел его коленкой ударить – он по-футбольному поступил? Надо наказывать за это»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Матч ТВ Максим Ненахов Наир Тикнизян Вендел Футбол

Дмитрий Баринов рассказал, почему возникла потасовка во время матча с «Зенитом».

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» в 9-м туре Мир РПЛ. В добавленное ко второму тайму время между игроками команд произошла стычка, в которой защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

– Эмоции в концовке, потасовка. Отчего?

– Эмоции, наверное. Не знаю, что там произошло на самом деле, я упал в центре поля, сил не было. А когда туда прибежал, уже утихло все. Это футбол, это эмоции. Чуть‑чуть шею поцарапали только.

– Кто посмел?

– Вендел.

– При каких обстоятельствах?

– Когда с Тикнизяном была стычка.

– С чего все началось? Кто зачинщик?

– Вендел, конечно. Ненахов фолит, он ему хотел коленкой ударить. Он что, по-футбольному поступил? За это надо наказывать, – сказал капитан «Локомотива».

Тикнизян о 2-й желтой с «Зенитом»: «Вендел коленом ударил Ненахова, я не смог остаться равнодушным. Будет еще 10 таких ситуаций – поступлю так же»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Caerly
И нет ни единого повтора, где Вендел что-то "хотел". На Венделе фолят, к нему подскакивают два игрока Локо и начинают быковать
+39
-22
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barso
Ответ VanyaVanya063
Москалёв сегодня без премии будет походу
Разве ваши ему не заплатят?
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Матч кайфовый был. Фан ЦСКА
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Спартакович
Ответ Alklkfnt
Комментарий удален пользователем
вам по газпромтв расскажут обратное
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ответ Caerly
И нет ни единого повтора, где Вендел что-то "хотел". На Венделе фолят, к нему подскакивают два игрока Локо и начинают быковать
На общем повторе видно, два раз коленом суёт в голову, второй раз промахнулся
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VanyaVanya063
Москалёв сегодня без премии будет походу
+15
-13
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alklkfnt
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex8007
Вендел мерзок, как и Клаудиньо
+39
-39
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Pepel
Леги зенита реально берега путают временами, давно замечено. Вседозволенность свое дело делает.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
040474Andrei
Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коларов
Ответ Александр Коларов
Вендела понять можно, сорвали атаку. А ответ на это вендел только движение в сторону игрока фолившего сделал. А вот наир непонятно почему как гиена напал на вендела..
Суть в том что если бы не Наир то и обсуждать бы нечего было..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex-ekb
Ответ Сергей Спартакович
вам по газпромтв расскажут обратное
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Спартакович
Ответ alex-ekb
Комментарий удален модератором
нам мясным,и в принципе гражданам России,не надо рассказывать про ваш ресурс.всем и так ясно кто вы и что вы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий