Баринов о стычке в матче с «Зенитом»: «Ненахов фолит, Вендел хотел его коленкой ударить – он по-футбольному поступил? Надо наказывать за это»

Дмитрий Баринов рассказал, почему возникла потасовка во время матча с «Зенитом».

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» в 9-м туре Мир . В добавленное ко второму тайму время между игроками команд произошла стычка, в которой защитник «Локомотива» получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

– Эмоции в концовке, потасовка. Отчего?

– Эмоции, наверное. Не знаю, что там произошло на самом деле, я упал в центре поля, сил не было. А когда туда прибежал, уже утихло все. Это футбол, это эмоции. Чуть‑чуть шею поцарапали только.

– Кто посмел?

– Вендел.

– При каких обстоятельствах?

– Когда с Тикнизяном была стычка.

– С чего все началось? Кто зачинщик?

– Вендел, конечно. Ненахов фолит, он ему хотел коленкой ударить. Он что, по-футбольному поступил? За это надо наказывать, – сказал капитан « ».

Тикнизян о 2-й желтой с «Зенитом»: «Вендел коленом ударил Ненахова, я не смог остаться равнодушным. Будет еще 10 таких ситуаций – поступлю так же»

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