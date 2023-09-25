Депутат Журова о скандале Промеса с полицией: «Допускаю, что он не просто так осужден в своей стране. У нас и своих «бузитеров» в футболе хватает»

Светлана Журова отреагировала на ситуацию вокруг Квинси Промеса.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Московский клуб опроверг эту информацию, сообщив, что видео прошлогоднее: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

– Допускаю, что он не просто так осужден за преступление в своей стране. У нас и своих «бузитеров» в футболе хватает. Я так понимаю, что как раз из-за этого и затягивается процесс получения им гражданства России. У правоохранительных органов и так были к нему вопросы.

Если то, что написали по нему, правда, то после таких инцидентов благоприятного отношения к нему со стороны МВД не прибавится. Если такое поведение будет продолжаться, это станет еще одной галочкой, чтобы не давать ему паспорт. Но мы не знаем, было ли такое на самом деле.

– Если это правда и такие инциденты продолжатся, надо ли будет Промеса депортировать?

– Не знаю. У нас с Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Поэтому тут вопросы к правоохранителям. Наверное, за перебранку депортировать – это перебор. Но если у правоохранительных органов будут на то основания, почему нет? – сказала депутат Госдумы РФ.

Напомним, в Нидерландах Промес приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. В мае его обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны – наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

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