«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! Что вы сюсюкаетесь с ним?» Канчельскис о скандале Квинси с полицией

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Квинси Промес Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию вокруг Квинси Промеса.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Московский клуб опроверг эту информацию, сообщив, что видео прошлогоднее: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями». 

«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!

Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена? Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто!» – сказал бывший футболист сборной России. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Araslanov
Почему Канчельскис не призывает посадить сына Кадырова?
+85
-8
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Прикольно работают,у лазурных там цирк,надо переключить внимание,выкидывают годовалый ролик и начинают обзванивать прикормленных экспертов,но вот беда,даже если сильно захотеть,любой более менее вменяемый,поймет,что в ролике ничего такого нет,это ситуация хороший тест на вменяемость...
+72
-18
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sun-light
Зачем Квинси к вам присоединяться? Ловите там в подвале сами своих тараканов с Мостовым.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slavnov
Ответ angry horse
да и спартак расформировать за ненадобностью 😎
Так сразу лигу закроют,так как она нафиг никому не интересна будет
+33
-14
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
ещё один упоротый , который предлагает через год , без состава преступления , взять и просто посадить , вот реально царско - советское наследие , сначала всех распнем , посадим а потом будем разбираться
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Этот совсем глупый, просит посадить человека за непонятно что, которое произошло не известно когда... 🤣
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ Roman Araslanov
Почему Канчельскис не призывает посадить сына Кадырова?
Да , там явно статья по хулиганству должна быть, или у нас сыночки привилегированных выше закона
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
О, пропитый вылез или за него тоже кто-то выступает и выдаёт тексты?))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dudufufu
А в чем он виноват?
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Ответ Slavnov
Прикольно работают,у лазурных там цирк,надо переключить внимание,выкидывают годовалый ролик и начинают обзванивать прикормленных экспертов,но вот беда,даже если сильно захотеть,любой более менее вменяемый,поймет,что в ролике ничего такого нет,это ситуация хороший тест на вменяемость...
И вообще, Зенит заставил Промеса и в Голландии натворить дел, и в Москве разборки устраивать
Ох уж эти питерцы
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Magicbrain
Андрюха, тут такое дело, в УК за это до двух лет лишения свободы предусмотрено, а не 15 суток как бы, если это было. А если не было и нет доказательств, то и 15 суток давать не за что
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Маликов
Канчельскис, не лезь куда тебя не просят, клоун.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ angry horse
да и спартак расформировать за ненадобностью 😎
Кому вы нужны будете ?без Спартака чемпионат будет унылое #####
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ответ ТрактоПоктер
Очищения пердивом будет достаточно! Не будем строги
А как Зенит то отчиститься от всяких Миллеровых и Ротенберговского варья
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ринат Якупов
Дурдом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Туник
Канчельскис,видимо,опровержение не читал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джиордано
Дубиной по хребту и всё поймёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WelD
Андрюша поучи жену варить Щи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ Назар Игорь
К сведению - телеграм-канал Mash основан москвичëм и базируется в Москве. Его сотрудники болеют за Спартак.
Москвич с питерской пропиской....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arspurs9
У Канчельскиса давно фляга свистит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arustanjan@icloud.com
Ответ Slavnov
Так сразу лигу закроют,так как она нафиг никому не интересна будет
Потому что за это у нас в стране уголовная ответственность)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ Slavnov
Так сразу лигу закроют,так как она нафиг никому не интересна будет
ага, и страна распадется, ибо людям жить станет незачем))) секта такая секта
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Циник Петербургский
Проще выслать домой в Нидерланды. Там его тюрьма уже давно ждёт. Причем вполне заслуженная - судом срок заключения назначен.
А с автором другого выложенного видео сегодня что делать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ Mbest77
Состав есть. Он наркоторговец
состав ты придумал , ну так отлично , думаю твой коммент пойдет в качестве обвинения
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
</c/>
виноват 15 суток..
не виноват без 15 суток...
всё просто...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий