«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! Что вы сюсюкаетесь с ним?» Канчельскис о скандале Квинси с полицией

Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию вокруг Квинси Промеса.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник « » приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Московский клуб опроверг эту информацию, сообщив, что видео прошлогоднее: «Проблем с российской полицией у нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

«Посадите Промеса на 15 суток, как в советское время. Он сразу остепенится, тараканов половит и все! В наше время люди за 2-3 дня приходили в норму и все сразу понимали!

Что вы сюсюкаетесь с ним? Все сразу на свои места встанет, если его посадят на 15 суток. Вы забыли наши времена? Виноват – отвечай, не виноват – не отвечай. Все просто!» – сказал бывший футболист сборной России.

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