Зарема о скандале Промеса с полицией: «Когда «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Квинси. Лучший стимул не сбавлять обороты»

Зарема Салихова отреагировала на скандальные новости про Квинси Промеса.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник « » приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Московский клуб опроверг эту информацию: «Проблем с российской полицией у нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

«Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале « ». Когда хорошие результаты, и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Промеса.

Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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