Зарема о скандале Промеса с полицией: «Когда «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Квинси. Лучший стимул не сбавлять обороты»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на скандальные новости про Квинси Промеса.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Московский клуб опроверг эту информацию: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями». 

«Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале «Матч ТВ». Когда хорошие результаты, и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Промеса.

Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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30 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Клиент защищает поставщика. Иначе объяснить постоянные потоки сознания от Заремы просто невозможно🤓
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veloriksha
это натуральный уголовник, и только мясные могут это оправдывать....экстрадировать его надо
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Дед Щукарь порожняк не гонит
И до Матч ТВ докопалась.)) Там спартачей бывших куча.
+12
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Aleksandr Dubovik
Гребанный матч тв пырнул брата ножом и поучаствовал в кокаиновой сделке
+12
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Дмитрий9779
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
И до Матч ТВ докопалась.)) Там спартачей бывших куча.
Почти все.
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luu
Матч тв кокс закинул и в отделе лично Миллер скандал орагнизовал, а брата порезать сам Медведев метнулся
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ОттоДракула
Даже родственника Квинси ножом пырнула Тина Канделаки, чтобы у Матча был повод его облить.
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mean machine/
Опять заговор, да что ж ты будешь делать! КлятIй Газпром накачал друзей Промески наркотой, сдал в полицию и силком заставил Квинсю исполнять в отделе!
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Дмитрий9779
Ответ Ебздрогыч
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А у вас и Гулиев ничего не делал и Фетисов...
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ЗЕНИТ65
Ответ Ебздрогыч
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Кто он такой, чтобы что-то в полиции выяснять?
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Дмитрий9779
Т е все правильно сделал?
Жену избил,брата пырнул,взятку полиции предлагал,с наркотиками связан..надо паспорт давать по мнению Зулейки.
Грудью на защиту уголовника встала,позорище такое оправдывать.
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Клирик
Да никто ничего не льёт. На видео Промес, это факт. То что это было год назад вообще никакого значения не имеет, это же было.
Хотя стоп! Теперь имеет. После такого резонанса в СМИ кто-то захочет найти это отделение и узнать что точно там происходило. Так что история не закончилась.
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владимир семенов
Писькаголовая опять возмущена
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Дмитрий9779
А у вас и Гулиев ничего не делал и Фетисов...
Ебздогыч ничейный , он тут ради плюсиков.))
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ЗЕНИТ65
Ответ Александр Северный
она ему чё даёт?
Он ей даёт.
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argentina10
ну на 15 суток Промес довыпендривался.....надо закрывать..
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ARIGAMI ARIGAMI
"Наркотическое обвинение" Кажется, все ясно
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Фут.Боль
Благодаря этой новости и видео из отдела полиции узнал, что Антон Промес неплохо знает русский:
- Что ты хочешь? Денеги?Давай!
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Честный контроль
Каоке же позорище этот наркоша-быдлан. Как и его покрывател(И)ьница.
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Доктор Верховцев
Ответ luu
Матч тв кокс закинул и в отделе лично Миллер скандал орагнизовал, а брата порезать сам Медведев метнулся
Причём не этот Медведев, а тот, что Недимон.
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madaev
Так на видео типо не он ?
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