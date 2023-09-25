Зарема о скандале Промеса с полицией: «Когда «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Квинси. Лучший стимул не сбавлять обороты»
Зарема Салихова отреагировала на скандальные новости про Квинси Промеса.
Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.
Московский клуб опроверг эту информацию: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».
«Когда плохие результаты, всегда есть авторитетное мнение бывших игроков на канале «Матч ТВ». Когда хорошие результаты, и «Матч ТВ» не справляется, на помощь приходят другие ресурсы и льют на Промеса.
Лучший стимул не сбавлять обороты, продолжать забивать и отдавать голевые», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Жену избил,брата пырнул,взятку полиции предлагал,с наркотиками связан..надо паспорт давать по мнению Зулейки.
Грудью на защиту уголовника встала,позорище такое оправдывать.
Хотя стоп! Теперь имеет. После такого резонанса в СМИ кто-то захочет найти это отделение и узнать что точно там происходило. Так что история не закончилась.
- Что ты хочешь? Денеги?Давай!