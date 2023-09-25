Дженас назвал «дерьмовым» судью матча «Арсенал» – «Тоттенхэм». Экс-игрок «шпор» извинился: «Эмоции взяли надо мной верх»

Теги Джермейн Дженас премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Роберт Джонс судья Футбол

Джермейн Дженас резко раскритиковал судей матча «Арсенал» – «Тоттенхэм».

Матч 6-го тура АПЛ закончился со счетом 2:2. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. 

После назначения пенальти в пользу «Арсенала» бывший полузащитник «Тоттенхэма» Дженас написал в соцсети: «Совершенно дерьмовый судья! Он ломает нашу игру!».

Сегодня экс-футболист принес извинения за свои слова. 

«Признаю, вчера я ошибся. Я должен знать больше, чем кто-либо другой, о той ответственности, которая лежит на нас как на фанатах, игроках и экспертах, и о том влиянии, которое могут оказать наши слова в интернете, поскольку это область, в которой я активно выступаю.

Мои эмоции взяли надо мной верх, и я приношу извинения FA и всем официальным лицам матча», – заявил Дженас. 

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Дженас всегда был шалунишкой. Олды помнят эту статью из мирового футбола https://vk.com/doc1856609_642201204?hash=mw08ci2IQmvgzFBz66e48fDj56z0OtoozJE79ezNZeD&dl=ca1dmfzCyy4Cw5ixYQsLKCIh0l575oDvSJm2FrvVCSL страница 79
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Там пенальти был железобетонный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nachalnik
Ответ Direct free kick
Дженас всегда был шалунишкой. Олды помнят эту статью из мирового футбола https://vk.com/doc1856609_642201204?hash=mw08ci2IQmvgzFBz66e48fDj56z0OtoozJE79ezNZeD&dl=ca1dmfzCyy4Cw5ixYQsLKCIh0l575oDvSJm2FrvVCSL страница 79
О, вот это ретро. Было ж время, цветной печатный журнал о футболе на 100 стр, еще и с желтизной 🙂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Edwin_Hubble
Мало пробелов, давай ещё
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий