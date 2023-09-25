Дженас назвал «дерьмовым» судью матча «Арсенал» – «Тоттенхэм». Экс-игрок «шпор» извинился: «Эмоции взяли надо мной верх»

Джермейн Дженас резко раскритиковал судей матча «Арсенал» – «Тоттенхэм».

Матч 6-го тура закончился со счетом 2:2. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.

После назначения пенальти в пользу « » бывший полузащитник « » написал в соцсети: «Совершенно дерьмовый судья! Он ломает нашу игру!».

Сегодня экс-футболист принес извинения за свои слова.

«Признаю, вчера я ошибся. Я должен знать больше, чем кто-либо другой, о той ответственности, которая лежит на нас как на фанатах, игроках и экспертах, и о том влиянии, которое могут оказать наши слова в интернете, поскольку это область, в которой я активно выступаю.

Мои эмоции взяли надо мной верх, и я приношу извинения FA и всем официальным лицам матча», – заявил Дженас.

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