Дженас назвал «дерьмовым» судью матча «Арсенал» – «Тоттенхэм». Экс-игрок «шпор» извинился: «Эмоции взяли надо мной верх»
Джермейн Дженас резко раскритиковал судей матча «Арсенал» – «Тоттенхэм».
Матч 6-го тура АПЛ закончился со счетом 2:2. Его обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом.
После назначения пенальти в пользу «Арсенала» бывший полузащитник «Тоттенхэма» Дженас написал в соцсети: «Совершенно дерьмовый судья! Он ломает нашу игру!».
Сегодня экс-футболист принес извинения за свои слова.
«Признаю, вчера я ошибся. Я должен знать больше, чем кто-либо другой, о той ответственности, которая лежит на нас как на фанатах, игроках и экспертах, и о том влиянии, которое могут оказать наши слова в интернете, поскольку это область, в которой я активно выступаю.
Мои эмоции взяли надо мной верх, и я приношу извинения FA и всем официальным лицам матча», – заявил Дженас.
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