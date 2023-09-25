Экс-судья Галлахер о грубом подкате Нкетиа под вратаря «Тоттенхэма»: «Получи он красную, у него не было бы контрдоводов. Не думаю, что он мог выиграть мяч»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Роб Джонс Дермот Галлахер видеоповторы Гульельмо Викарио Эдвард Нкетиа Футбол

Дермот Галлахер высказался о том, что Эдвард Нкетиа мог быть удален в дерби.

Нападающий «Арсенала» получил желтую карточку на 67-й минуте матча с «Тоттенхэмом» (2:2) за грубый подкат против голкипера Гульельмо Викарио. ВАР посчитал решение арбитра Роба Джонса правильным и не стал ужесточать наказание.

«Зачем так играть в отборе? Не думаю, что он смог бы выиграть мяч. Если бы он получил там красную карточку, у него не было бы никаких контрдоводов. К счастью, он не зацепил его сильнее.

Если бы он все-таки зацепил ногу, у Нкетиа были бы очень серьезные неприятности. Как и у вратаря.

Это проверили с помощью ВАР, и решение судьи было признано верным», – сказал Дермот Галлахер.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий