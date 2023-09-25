Экс-судья Галлахер о грубом подкате Нкетиа под вратаря «Тоттенхэма»: «Получи он красную, у него не было бы контрдоводов. Не думаю, что он мог выиграть мяч»

Дермот Галлахер высказался о том, что Эдвард Нкетиа мог быть удален в дерби.

Нападающий « » получил желтую карточку на 67-й минуте матча с « » (2:2) за грубый подкат против голкипера . ВАР посчитал решение арбитра Роба Джонса правильным и не стал ужесточать наказание.

«Зачем так играть в отборе? Не думаю, что он смог бы выиграть мяч. Если бы он получил там красную карточку, у него не было бы никаких контрдоводов. К счастью, он не зацепил его сильнее.

Если бы он все-таки зацепил ногу, у были бы очень серьезные неприятности. Как и у вратаря.

Это проверили с помощью ВАР, и решение судьи было признано верным», – сказал Дермот Галлахер.

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