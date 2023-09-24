Постекоглу о 2:2 с «Арсеналом»: «Тоттенхэм» сыграл храбро, отличный результат. Сейчас любое попадание в руку, даже с метра, приводит к пенальти – не понимаю этого»

Теги Эмирейтс премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу считает, что «Тоттенхэм» хорошо проявил себя против «Арсенала».

«Нам пришлось было проявить все свои качества. Это сильный соперник, и порой нам приходилось обороняться. Но я думаю, что мы продемонстрировали храбрость и мужество, продолжив играть в футбол. Мы агрессивно прессинговали.

Думаю, нам не повезло с обоими пропущенными голами, это были автогол и пенальти. Но мы показали свой характер, дважды сравняв счет на стадионе, на котором сложно играть.

Я не видел, за что назначили пенальти, но я видел пенальти во вчерашнем матче. Я не понимаю правила об игре рукой. Сейчас любое попадание в руку приводит к пенальти, даже если бьют с метра. Но судья назначил одиннадцатиметровый, как бы там ни было.

Результат отличный. Мы провели четыре гостевых матча на сложных для игры аренах. В трех из них мы уступали в счете, но великолепно отреагировали. «Арсенал» – топ-команда, особенно дома, мы знаем, как тяжело его обыграть.

Наша команда растет. Мы все еще в начале пути с точки зрения игры, но я впечатлен характером, особенно команды в целом», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports после ничьей со счетом 2:2.

Игру обслуживала бригада судей под руководством Роберта Джонса.

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19 комментариев

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artman
Ответ Roman
Если бы Кейн остался, то ТТХ вполне мог побороться с Арсеналом и Ливерпулем за вторую строчку
Так он и без Кейна поборется)
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artman
Ответ А. Мостовой
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Тренер, который за 6 матчей АПЛ с ТТХ без Кейна не проиграл ни разу и почти все матчи выиграл. выучи уже его фамилию, хейтер
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arspurs9
Браво, Эндж
В разных соц сетях достаточно было насмешек после его фразы, что команда попробует играть с Арсеналом не только от обороны. Да, местами садились, но в целом игра была достойной.
Выводы делать рано, но пока это атакующий лучик надежды на фоне прошлых водителей автобусов, несмотря на все их титулы «до».
+10
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kak zhe slojno eto dalos
Сон как в воду глядел, интересный тренер этот Постекоглу
+6
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Obdob
Ради Энджа стоило потерпеть толмача с париком
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Roman
Если бы Кейн остался, то ТТХ вполне мог побороться с Арсеналом и Ливерпулем за вторую строчку
+6
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Iamliam
Действительно, сейчас судьи перестраховываются и ставят почти любую руку в штрафной. Но просто иногда мяч отскакивает с метра и на больший скорости и нет никакой возможности на это среагировать.
Такой эпизод был в недавнем матче Псж - Боруссия: идет сильный прострел в штрафную, Мбаппе подставляет ногу и мяч отскакивает в руку защитнику с метра. Вот как он мог ее убрать? В таких ситуациях все зависит от интеллекта судьи.
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corazón blanco
Классную игру строит Постекоглу, на игру шпор очень приятно смотреть. И да я давно не помню, чтобы Тоттенхэм играл так храбро, что в матче с Юнайтед, что в матче с Арсеналом. Ну и как же хорош Мэдисон - шикарнейший трансфер.
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Heisenberg
Ответ А. Мостовой
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Тренер с лицензией.
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Isa Babaev
Блестящую работу проделывает грек
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Waititi
Не ожидал от Шпор, но видно как тренер делает свою работу в отличии от ЭТХ в МЮ.
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spurssupporter
Да, рука неоднозначная: мяч от Мэддисона рикошетит в руку Ромеро с близкого расстояния. Пару-тройку лет назад я бы не спорил, а сейчас просто непонятно, что рука, а что нет. Вроде за рикошеты с близкого расстояния не ставят, но тут поставили. Хотелось бы четких правил.
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arspurs9
Ответ Roman
Если бы Кейн остался, то ТТХ вполне мог побороться с Арсеналом и Ливерпулем за вторую строчку
Нет уверенности, что не поборется сейчас)
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