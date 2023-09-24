Постекоглу о 2:2 с «Арсеналом»: «Тоттенхэм» сыграл храбро, отличный результат. Сейчас любое попадание в руку, даже с метра, приводит к пенальти – не понимаю этого»
Эндж Постекоглу считает, что «Тоттенхэм» хорошо проявил себя против «Арсенала».
«Нам пришлось было проявить все свои качества. Это сильный соперник, и порой нам приходилось обороняться. Но я думаю, что мы продемонстрировали храбрость и мужество, продолжив играть в футбол. Мы агрессивно прессинговали.
Думаю, нам не повезло с обоими пропущенными голами, это были автогол и пенальти. Но мы показали свой характер, дважды сравняв счет на стадионе, на котором сложно играть.
Я не видел, за что назначили пенальти, но я видел пенальти во вчерашнем матче. Я не понимаю правила об игре рукой. Сейчас любое попадание в руку приводит к пенальти, даже если бьют с метра. Но судья назначил одиннадцатиметровый, как бы там ни было.
Результат отличный. Мы провели четыре гостевых матча на сложных для игры аренах. В трех из них мы уступали в счете, но великолепно отреагировали. «Арсенал» – топ-команда, особенно дома, мы знаем, как тяжело его обыграть.
Наша команда растет. Мы все еще в начале пути с точки зрения игры, но я впечатлен характером, особенно команды в целом», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» в интервью Sky Sports после ничьей со счетом 2:2.
Игру обслуживала бригада судей под руководством Роберта Джонса.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
В разных соц сетях достаточно было насмешек после его фразы, что команда попробует играть с Арсеналом не только от обороны. Да, местами садились, но в целом игра была достойной.
Выводы делать рано, но пока это атакующий лучик надежды на фоне прошлых водителей автобусов, несмотря на все их титулы «до».
Такой эпизод был в недавнем матче Псж - Боруссия: идет сильный прострел в штрафную, Мбаппе подставляет ногу и мяч отскакивает в руку защитнику с метра. Вот как он мог ее убрать? В таких ситуациях все зависит от интеллекта судьи.