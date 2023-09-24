Постекоглу об игре рукой: «Если не начнем создавать безруких защитников, не понимаю, как можно блокировать мячи в штрафной»
Эндж Постекоглу заявил, что не понимает правила игры рукой.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2 в матче АПЛ.
На 54-й минуте «канониры» забили гол с пенальти, который был назначен за игру рукой Кристиана Ромеро.
«Если мы не начнем создавать безруких защитников, то я не понимаю, как можно блокировать мячи в своей штрафной и оставаться в естественном положении. Что есть, то есть.
Вроде как надеешься, что такие моменты выровняются сами по себе в течение сезона, но я не понимаю правила игры рукой.
Раньше я уже разговаривал с арбитрами на этот счет и, если честно, не знаю, как они видят все эти моменты», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
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Давайте быть объективными.
Бывают разные трактовки игры рукой, верно.
Однако в данном случае была выставлена рука на траектории мяча, летевшего в ворота. О чем вообще речь?
Я скорее больше удивлен, что Ромеро не получил ЖК.