Постекоглу об игре рукой: «Если не начнем создавать безруких защитников, не понимаю, как можно блокировать мячи в штрафной»

Теги премьер-лига Англия Арсенал судьи Тоттенхэм Эндж Постекоглу правила Футбол

Эндж Постекоглу заявил, что не понимает правила игры рукой.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью 2:2 в матче АПЛ.

На 54-й минуте «канониры» забили гол с пенальти, который был назначен за игру рукой Кристиана Ромеро.

«Если мы не начнем создавать безруких защитников, то я не понимаю, как можно блокировать мячи в своей штрафной и оставаться в естественном положении. Что есть, то есть.

Вроде как надеешься, что такие моменты выровняются сами по себе в течение сезона, но я не понимаю правила игры рукой.

Раньше я уже разговаривал с арбитрами на этот счет и, если честно, не знаю, как они видят все эти моменты», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

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4 комментария

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Богдан Агафонов
Раздражает, что в атаке любое касание руки - фол, а рука в обороне - тысяча трактовок, на вкус судьи и так далее
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Mykytka
Ну только это был чистейший пенальти.
Давайте быть объективными.

Бывают разные трактовки игры рукой, верно.
Однако в данном случае была выставлена рука на траектории мяча, летевшего в ворота. О чем вообще речь?

Я скорее больше удивлен, что Ромеро не получил ЖК.
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Noxxx Leon
Он прав в каждом матче руки судят как хотят, с МЮ у Ромеро как бы не было руки, сегодня была разницы никакой в эпизодах, с МЮ он даже акцентированнее ее выставлял, а сегодня рикошет от ноги и Анж говорит про четкие критерии чтобы их понимали игроки и тренеры и болельщики
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