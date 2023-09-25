Игроки «ПСЖ» кричали «Марсельцы, трахайте своих матерей» после 4:0. Дембеле, Хакими, Коло-Муани и Курзава могут дисквалифицировать
Нескольких игроков «ПСЖ» могут дисквалифицировать за оскорбления в адрес «Марселя».
Нападающий Рандаль Коло-Муани, вингер Усман Дембеле, а также защитники Ашраф Хакими и Левен Курзава распевали оскорбительные чанты в адрес «Марселя» после домашней победы со счетом 4:0 в матче 6-го тура Лиги 1.
После финального свистка футболисты отправились к ультрас. Полузащитник Уоррен Заир-Эмери взял мегафон и скандировал кричалки вместе с болельщиками. С его стороны не прозвучало ничего оскорбительного, но на видео попал момент, где видно, как Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава скандируют «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей».
По данным Le Parisien, Лига 1 откроет дисциплинарное дело и изучит видеозаписи. Если будет доказано, что футболисты «ПСЖ» скандировали такую кричалку, то их могут наказать. Один из видов возможного наказания – дисквалификация.
В 2011 году защитника «Марселя» Тайе Тайво после победы над «Монпелье» дисквалифицировали на один матч за оскорбительную кричалку, направленную против «ПСЖ».
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1 позорная кричалка
Если судить по фильмам Бертолуччи, то там подавно все извращенцы
Смотришь на фильмы с Луи де Фюнес, Депардье, Ришаром. Какая цивилизованая, чистая и культурная Франция была.
Теперь там везде мусор, граффити, трущобы. Жгут и переворачивают машины, разбивают витрины.
Просто мрак.
В любой стране можно сделать шикарную жизнь для 0,1 % населения с помощью дерьмоой жизни у 99,9 % населения.
То что сейчас бедные люди Франции живут намного лучше, чем в какие нибудь 60-70 е это факт.
Но метрополия окончательно загнулась, грабить никого не могут, теперь и в метрополии как в колониях.
ура.