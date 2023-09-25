Нескольких игроков «ПСЖ» могут дисквалифицировать за оскорбления в адрес «Марселя».

Нападающий Рандаль Коло-Муани, вингер , а также защитники и распевали оскорбительные чанты в адрес «Марселя» после домашней победы со счетом 4:0 в матче 6-го тура Лиги 1.

После финального свистка футболисты отправились к ультрас. Полузащитник взял мегафон и скандировал кричалки вместе с болельщиками. С его стороны не прозвучало ничего оскорбительного, но на видео попал момент, где видно, как Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава скандируют «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей».

По данным Le Parisien, Лига 1 откроет дисциплинарное дело и изучит видеозаписи. Если будет доказано, что футболисты «ПСЖ» скандировали такую кричалку, то их могут наказать. Один из видов возможного наказания – дисквалификация.

В 2011 году защитника « » Тайе Тайво после победы над «Монпелье» дисквалифицировали на один матч за оскорбительную кричалку, направленную против «ПСЖ».

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