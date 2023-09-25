Игроки «ПСЖ» кричали «Марсельцы, трахайте своих матерей» после 4:0. Дембеле, Хакими, Коло-Муани и Курзава могут дисквалифицировать

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция болельщики Левен Курзава Ашраф Хакими Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани брань Уоррен Заир-Эмери Футбол

Нескольких игроков «ПСЖ» могут дисквалифицировать за оскорбления в адрес «Марселя».

Нападающий Рандаль Коло-Муани, вингер Усман Дембеле, а также защитники Ашраф Хакими и Левен Курзава распевали оскорбительные чанты в адрес «Марселя» после домашней победы со счетом 4:0 в матче 6-го тура Лиги 1.

После финального свистка футболисты отправились к ультрас. Полузащитник Уоррен Заир-Эмери взял мегафон и скандировал кричалки вместе с болельщиками. С его стороны не прозвучало ничего оскорбительного, но на видео попал момент, где видно, как Коло-Муани, Дембеле, Хакими и Курзава скандируют «Marsellais, unique ta mère», что переводится как «Марсельцы, трахайте своих матерей».

По данным Le Parisien, Лига 1 откроет дисциплинарное дело и изучит видеозаписи. Если будет доказано, что футболисты «ПСЖ» скандировали такую кричалку, то их могут наказать. Один из видов возможного наказания – дисквалификация.

В 2011 году защитника «Марселя» Тайе Тайво после победы над «Монпелье» дисквалифицировали на один матч за оскорбительную кричалку, направленную против «ПСЖ».

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111 комментариев

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Отец Абду
Статистика Дембеле в ПСЖ:

0 голов
1 позорная кричалка
+129
-7
+122
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Фарид Харисов
Я ещё понимаю если бы это кричал футболист, который прохавал с детства противостояние между ПСЖ и Марселем, но все эти чувачки просто дефолтные наемники...
+103
-4
+99
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Манковский
И все африканцы. Смотришь на фильмы с Луи де Фюнес, Депардье, Ришаром. Какая цивилизованая, чистая и культурная Франция была. Теперь там везде мусор, граффити, трущобы. Жгут и переворачивают машины, разбивают витрины. Просто мрак.
Странно конечно судить по фильмам.

Если судить по фильмам Бертолуччи, то там подавно все извращенцы
+49
-6
+43
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Не ожидал такого от Дембеле
Лицемер. Он ещё в Барсе был замечен в оскорблении азиатов.
+43
-4
+39
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Манковский
И все африканцы.

Смотришь на фильмы с Луи де Фюнес, Депардье, Ришаром. Какая цивилизованая, чистая и культурная Франция была.

Теперь там везде мусор, граффити, трущобы. Жгут и переворачивают машины, разбивают витрины.

Просто мрак.
+56
-32
+24
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Pb-SE
Ответ Манковский
И все африканцы. Смотришь на фильмы с Луи де Фюнес, Депардье, Ришаром. Какая цивилизованая, чистая и культурная Франция была. Теперь там везде мусор, граффити, трущобы. Жгут и переворачивают машины, разбивают витрины. Просто мрак.
Судить о тогдашней Франции по фильмам с Депардье- все равно что судить об СССР по фильмам про Шурика.
+17
-1
+16
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DiffusedLight
Ответ Фарид Харисов
Я ещё понимаю если бы это кричал футболист, который прохавал с детства противостояние между ПСЖ и Марселем, но все эти чувачки просто дефолтные наемники...
За Париж и двор стреляют в упор
+15
-1
+14
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Hush_hush
Это все, что надо знать о «великом проекте» ПСЖ)
+24
-11
+13
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Отец Абду
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
И 7- матч подряд играет без травм, вот это достижение!
+10
-3
+7
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Unclemeat
Совсем не понимаю людей, которые кричат оскорбительные вещи, затрагивающие родителей и семью им польностью незнакомых людей, это как-то супер низко
+6
0
+6
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Тухель
Ответ Манковский
И все африканцы. Смотришь на фильмы с Луи де Фюнес, Депардье, Ришаром. Какая цивилизованая, чистая и культурная Франция была. Теперь там везде мусор, граффити, трущобы. Жгут и переворачивают машины, разбивают витрины. Просто мрак.
Так я не понимаю, что русские жалуются на шикарные дачные поселки олигархов и депутатов. Система та же самая. Условный Париж шикарно жил за счет бедности и рабства в колонизированных странах и крестьян в глубинке, а олигархи за счет бедности и безволья обычных русских.
В любой стране можно сделать шикарную жизнь для 0,1 % населения с помощью дерьмоой жизни у 99,9 % населения.
То что сейчас бедные люди Франции живут намного лучше, чем в какие нибудь 60-70 е это факт.
+8
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+6
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angry horse
Набабкин может ваших матерей😎
+5
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+4
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che kaif
А вы говорите зачем Парижу столько атакующих игроков
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Экспертное мнение
И ведь им никак не ответишь, иначе расизм, удобно.
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-1
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lovkac
У нас ни Дзагоева, ни Баринова, ни Кержакова за подобное даже не подумали дисквалифицировать
+4
-1
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Е.Р.
Ответ Манковский
И все африканцы. Смотришь на фильмы с Луи де Фюнес, Депардье, Ришаром. Какая цивилизованая, чистая и культурная Франция была. Теперь там везде мусор, граффити, трущобы. Жгут и переворачивают машины, разбивают витрины. Просто мрак.
Раньше во Франция была чистота, а в ограбляемых нищих французских колониях везде мусор, граффити, трущобы.
Но метрополия окончательно загнулась, грабить никого не могут, теперь и в метрополии как в колониях.
ура.
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Средний палец Кирана Тирни
Что по этому поводу думает Люка Эрнандес?
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VG15
Дембеле прям "шаг вперед" в своей карьере сделал. Теперь осталось только травмироваться
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Farkhod Tursunkulov
А я ведь еще сидел и грустил когда этот Дембель ушел из Барсы. Сейчас понимаю что при дисциплинированном Рафинье и при супер перспективном Ямале этот клоун бы только мешал
+1
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Camry163
А мы тут Дзюбу хейтим. Приличный человек, оказывается.
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Семён Жебровский
Ответ Aleksandr Blaugranas
Уверен, Лига 1 вместе с УЕФА разберется в ситуации и накажет игроков Марселя.
и их матерей
+2
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mutsulhanov@icloud.com
Ответ Отец Абду
Статистика Дембеле в ПСЖ: 0 голов 1 позорная кричалка
И этого Додика променяли на неймара
+1
0
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Power Lifting
Месси вовремя свалил с этого «великого» клуба
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Манковский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Странно конечно судить по фильмам. Если судить по фильмам Бертолуччи, то там подавно все извращенцы
В интернете есть тысячи фотографий 70-х лет. Может судить не по фильмам.
+9
-8
+1
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Митя Шеберстов
Ответ Chinafon2012
Не понимаю, почему стольким многим людям не дают покоя чужие матери??Постоянно где-то это слышу и читаю.
у кого чего болит))
+1
0
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