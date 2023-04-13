Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье, если обвинения в расизме подтвердятся

Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Кристофа Гальтье, если обвинения в расизме подтвердятся.

Вчера появилась информация, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

Collectif Ultras Paris, крупнейшая группа болельщиков « », выступила с заявлением о ситуации.

«Если обвинения против Гальтье подтвердятся, то будет неприемлемо оставить этого человека в организационной структуре клуба.

Напоминаем, что мы всегда выступали против всех форм дискриминации, эта борьба – историческая особенность нашего Виража», – говорится в заявлении фанатов.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман