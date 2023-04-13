Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье, если обвинения в расизме подтвердятся

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Кристоф Гальтье дискриминация Футбол

Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Кристофа Гальтье, если обвинения в расизме подтвердятся.

Вчера появилась информация, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

Collectif Ultras Paris, крупнейшая группа болельщиков «ПСЖ», выступила с заявлением о ситуации.

«Если обвинения против Гальтье подтвердятся, то будет неприемлемо оставить этого человека в организационной структуре клуба.

Напоминаем, что мы всегда выступали против всех форм дискриминации, эта борьба – историческая особенность нашего Виража», – говорится в заявлении фанатов.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

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25 комментариев

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Владимир Смирнов
Пора признать, что фанаты ПСЖ - одни из самых лицемерных и далеких от футбола людей
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Гуркюфф
Бедный Кристоф. Зря, вот зря он возглавил ПСЖ
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Nemat A
Ответ Phantomm
Ну вообще то в первую очередь его нужно уволить за неудов. результаты
Так его если уволят, то в первую очередь за результаты и уволят. Не понимаю почему все накинулись на руководство ПСЖ (стадный инстинкт наверное), владельцы при желании могут увольнять тренера вообще без объяснение причин. Но местные эксперты вынесли свой вердикт в очередной раз.
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Phantomm
Ну вообще то в первую очередь его нужно уволить за неудов. результаты
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Syndycate
А здорово вы это придумали)
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Бухгалтер2021
Ответ 1skandeR
Чехарда тренеров в Париже не иссякнет - Моур след.)
он не пойдет в такое г..
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Роналду плачет
Фанаты ПСЖ это стадо баранoв. Сегодня ты у них герой, завтра выйдет новость и спишешься в отстoй.
+2
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дмитрий ненин
Ответ Нелицеприятный
Я не думаю, что это руководство специально слило тренера. Потому что в этом случае они не просто его сливают - они уничтожают его карьеру и отменяют его полностью в Европе. Его никто не возьмет к себе тренером. Может быть только в Азии и ЮА.
В Лацио могут взять
+14
-1
+13
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Нелицеприятный
Я не думаю, что это руководство специально слило тренера. Потому что в этом случае они не просто его сливают - они уничтожают его карьеру и отменяют его полностью в Европе. Его никто не возьмет к себе тренером. Может быть только в Азии и ЮА.
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-2
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Tigo_Volchara93
Ненавижу ПСЖ
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дмитрий ненин
В северном сенегале тренерам скоро надо будет доказывать, что среди предков не было рабовладельцев
+6
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Вадим flanec
А если обвинения не подтвердятся, то фанаты пусть сами уволятся или самораспустятся.
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Vatikan
А что он такого сказал? Может ему тяжело работать с подобными людьми
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cektor
а вот и повод))
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Кубатбек Осмонали
Ответ ConorNite
Руководству это на руку, им просто повод был нужен. И вдруг как-то "невзначай" появляется это письмо, где, впрочем, сказана правда про мусульман и чернокожих
А что за письмо? И какая там правда?
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1skandeR
Чехарда тренеров в Париже не иссякнет - Моур след.)
+1
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Direct free kick
Галтье нужно уволить за лебезение перед Месси и нулевую игру
+1
-8
-7
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Алексей Ненахов
И у ПСЖ вираж оказывается ,побратимы с Зенитом
«В цветах ПСЖ нет белого !»
+4
-3
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инок
Когда пошло дело к увольнению тут же "случайно" всплывает очевидный повод что-бы убрать тренера
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Пако
Парижане не остановятся пока не добьются своего. Гальтье последние дни в ПСЖ.
0
-1
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Glukinho
скушали дяденьку
+1
0
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Дмитрий Раткович
Вот как надо сливать тренеров,высший пилотаж
+2
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ConorNite
Руководству это на руку, им просто повод был нужен. И вдруг как-то "невзначай" появляется это письмо, где, впрочем, сказана правда про мусульман и чернокожих
+1
-1
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Алексей Ненахов
Ах вот к чему все шло , как удобное для Парижа повод подвернулся
+1
-1
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deadjoker
Коренные французы Ахмед и Менди осудили высказывание меньшинства.
+4
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