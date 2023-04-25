«Мы прикончим этого ниггера». Фанаты «Лиона» избили темнокожего человека у стадиона после матча с «Марселем»

Фанаты «Лиона» избили человека после матча с «Марселем».

23 апреля эти команды в состоялся матч 32-го тура Лиги 1. «Марсель» одержал победу со счетом 2:1.

После игры в соцсетях появилось видео, снятое возле стадиона. Несколько фанатов «Лиона» напали на темнокожего человека и избили его. Его продалжали бить ногами, когда он лежал на земле.

Один из очевидцев происшествия рассказал

«Подъезжая к стоянке, я увидел скопление людей. Я слышал, что происходит драка с марсельцами. Я продолжил двигаться вперед и увидел справа от себя человека на земле. Он был темнокожим и одет в белую футболку. Нет никаких оснований утверждать, что он болельщик « ».

Я увидел двух работников стадиона, спешащих к нему на помощь. В то же время охранники попытались создать защитный периметр вокруг человека, который все еще находился на земле и больше не двигался.

Итак, я оказываюсь среди болельщиков, одетых в черное, в капюшонах, и я слышу «Марсель», мы тебя трахнем...» и «мы прикончим этого ниггера», а также «иди домой».

В тот же момент я заметил еще двух работников стадиона, несущих железную ограду и направляющихся к человеку на земле. Я предполагаю, что они собирались использовать ограду в качестве носилок.

Я больше не остался на месте происшествия, напряжение было очень сильным», – сказал болельщик, пожелавший сохранить анонимность. Он также отметил, что «не все фанаты, находившиеся на месте происшествия, отпускали расистские замечания».

Инцидент произошел рядом с северной трибуной стадиона, где собираются группы ультрас «Лиона». Полиция арестовала двоих подозреваемых.

«Лион» осудил действия фанатов и призвал пострадавшего подать жалобу.

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