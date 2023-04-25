«Мы прикончим этого ниггера». Фанаты «Лиона» избили темнокожего человека у стадиона после матча с «Марселем»

Теги Лион Марсель лига 1 Франция происшествия болельщики дискриминация контент Футбол

Фанаты «Лиона» избили человека после матча с «Марселем».

23 апреля эти команды в Лионе состоялся матч 32-го тура Лиги 1. «Марсель» одержал победу со счетом 2:1. 

После игры в соцсетях появилось видео, снятое возле стадиона. Несколько фанатов «Лиона» напали на темнокожего человека и избили его. Его продалжали бить ногами, когда он лежал на земле. 

Один из очевидцев происшествия рассказал

«Подъезжая к стоянке, я увидел скопление людей. Я слышал, что происходит драка с марсельцами. Я продолжил двигаться вперед и увидел справа от себя человека на земле. Он был темнокожим и одет в белую футболку. Нет никаких оснований утверждать, что он болельщик «Марселя».

Я увидел двух работников стадиона, спешащих к нему на помощь. В то же время охранники попытались создать защитный периметр вокруг человека, который все еще находился на земле и больше не двигался.

Итак, я оказываюсь среди болельщиков, одетых в черное, в капюшонах, и я слышу «Марсель», мы тебя трахнем...» и «мы прикончим этого ниггера», а также «иди домой».

В тот же момент я заметил еще двух работников стадиона, несущих железную ограду и направляющихся к человеку на земле. Я предполагаю, что они собирались использовать ограду в качестве носилок.

Я больше не остался на месте происшествия, напряжение было очень сильным», – сказал болельщик, пожелавший сохранить анонимность. Он также отметил, что «не все фанаты, находившиеся на месте происшествия, отпускали расистские замечания».

Инцидент произошел рядом с северной трибуной стадиона, где собираются группы ультрас «Лиона». Полиция арестовала двоих подозреваемых.

«Лион» осудил действия фанатов и призвал пострадавшего подать жалобу. 

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Милая европейская страна
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JBa
Ответ Ебздрогыч
Милая европейская страна
дураки не имеют национальности, если ты не знал
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pogbadrogba
«Продалжали его бить»....
🤦🙄🤦
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DeutschesFußballFan
Ответ Алексей Ненахов
Нападавшие были арабы ?
Вполне вероятно; белые французы совсем травоядные нынче. Сделать замечание мигранту - моветон, а уж руку поднять...
+1
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раскаявшийся жиробас
Ответ DeutschesFußballFan
Вполне вероятно; белые французы совсем травоядные нынче. Сделать замечание мигранту - моветон, а уж руку поднять...
да прям уж, я был на секторе Лиона, который был близок к фанатскому, вся основа там была белая и достаточно серьезная, с такими парнями конфликтовать бы не хотелось никому
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Алексей Ненахов
Нападавшие были арабы ?
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Johny111
Как все цивильно и по европейски, ООН где санкции?
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psixyec
Не удивлюсь, если это были арабы – коренные французы то есть.
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Hong Kil
Петров и Баширов
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Милан 737..
Когда у Лиона у самих пол состава таких же 🤭🤦‍♂️...
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Eduard Rastryopin
Ответ Ебздрогыч
Милая европейская страна
Почти все поголовно ультрасы во всех странах - неонацики.
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